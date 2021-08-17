拜登外交經歷豐富，阿富汗撤軍過程卻遭兩黨批評、更和川普互踢皮球

隨著塔利班（Taliban）在數個月內迅速入主阿富汗首都喀布爾，美國總統拜登（Joe Biden）週一不得不出面在白宮進行演說，為美國自阿富汗撤軍的決策辯護。

「我必須提醒各位，美國在阿富汗所關注的是什麼」拜登指出，美國20年前之所以會進入阿富汗，是在911恐怖攻擊事件後，為了確保蓋達和其他恐怖組織，不會以阿富汗為據點再次襲擊美國。

「而我們做到了，」蓋達組織的首腦賓拉登（Osama bin Laden）2011年於美國前總統歐巴馬（Barak Obama）任內被擊斃，拜登對此表示：「我們在阿富汗的行動從來就不是要建立一個國家，以及一個統一、中央集權的民主體制。」

拜登擁豐富外交經歷，卻面臨撤軍的災難性結果

儘管拜登坦言，阿富汗局勢的變化比原先預期的要快得多，但話鋒一轉，他將矛頭指向阿富汗政府與軍隊：「阿富汗的政治領袖放棄抵抗、逃出國內；阿富汗的軍隊被擊潰、有時甚至沒有嘗試反擊」，拜登強調，阿富汗情勢上週的發展，只是更加顯示出讓美軍撤出阿富汗是正確的決定。

但《時代雜誌》指出，對拜登的批評並不是針對撤出阿富汗的決定，事實上，民調顯示大部分的美國人都支持撤軍，那麼問題就出在當局撤軍這5個月以來的所作所為。

白宮政權轉移計畫主任Martha Joynt Kumar表示，拜登在他任期的前7個月作風有條不紊，「然而，突然之間，阿富汗的撤軍發生；在這個從一開始就受到歷任總統深思熟慮的議題上，誰會想到現在會發生這種災難性的結果。」

《時代雜誌》指出，拜登豐富的外交政策經歷在過去競選時是一大賣點，除了領導參議院的外交委員會、因為專業而被選為歐巴馬的副手，在美國國家安全會議中也有出色的經歷。

這次的撤軍中，美國先後撤回美軍、飛機和重型武器，關閉一系列的機場和軍事基地，最後疏散處於危險中的平民。但從出現在社群媒體上、喀布爾機場逃難民眾從飛機墜落的照片看來，《時代雜誌》認為，這完全是一種災難性的策略，「為何一個由具有豐富外交經驗的總統所帶領的政府，會對情勢做出這麼嚴重的錯誤判斷？」

計劃趕不上變化，美高官：這還不是最糟的情況

《時代雜誌》認為，拜登政府的阿富汗政策並沒有按照計畫進行。白宮原本預想數千名阿富汗的翻譯、記者和承包商會搭上飛機、安全前往目的地。但喀布爾機場現場的狀況卻是，這些民眾在美國武裝部隊的保護下擠在防爆牆後。

白宮原先計畫要撤出2500名軍力，並留下約650人來保衛大使館。如今，取而代之的是6000名士兵被緊急送往機場參與保衛工作，大使館人員在上週日晚間進行撤離。

美國一名政府高官週一向《全國公共廣播電台》表示，美國的撤離計畫在這幾天內做了很多次的修改，例如派遣數千名美軍來協助這個過程。這名高官認為，這並不是最糟的情況，至少到目前為止，喀布爾周圍還沒有發生大規模的暴力事件。

撤軍在兩黨都引發批評，川普和拜登互踢皮球

儘管拜登強調美國20年來的作為，讓阿富汗不會再被恐怖組織作為襲擊美國基地，但《全美公共廣播電台》報導，鷹派的共和黨人士認為，拜登不僅無力阻止塔利班接管阿富汗，如今甚至還得面臨恐怖組織重新滋長的潛在風險。

一些民主黨人則不禁對阿富汗撤軍提出批評，但主要關注的是潛在的人道危機，例如當地婦女和女孩的處境。其他民主黨人儘管支持支持這個決定，但私底下仍對阿富汗情勢對黨的政治影響感到不安。

美軍撤軍一事也成為前任總統與現任總統的口水戰。《INSIDER》報導，前總統川普（Donald Trump）在去年的連任競選中，曾經承諾要結束美國在中亞參與的「永遠的戰爭」；至於拜登也一直反對美國介入阿富汗問題。如今，塔利班在美軍撤退後掌權，兩人紛紛將這個結果推給對方。

川普在2020年與塔利班達成的協議，定下了5月1日美軍撤退的時間表。拜登對此表示：「5月1日之後，我們所面對的殘酷現實，即不是按照協議撤軍、就是讓衝突升級，並把數千名美軍派回阿富汗戰場作戰，進入第3個10年的戰鬥。」

但川普在拜登發表談話後發出聲明指出：「並不是從阿富汗撤軍的問題，而是我們離開的方式太無能了！」川普還呼籲拜登為此辭職，並認為他沒有按照川普當初的撤軍計畫進行。

然而，《華盛頓郵報》的記者Dave Weigel指出，共和黨全國委員會在15日移除了一個慶祝川普與塔利班達成和平協議的網頁，這個網頁描述了川普如何在和平的談判中扮演要角，這項歷史性的協議更將結束美國最長的戰爭。委員會副參謀長Mike Reed澄清，這與新網站的文章移轉作業有關。

在白宮的談話結束前，拜登表示：「我知道我的決定會招來批評，但與其逃避這個問題、並交給第5個美國總統來決定，我寧願接受這些批評，因為這對美國而言是正確的選擇。」

拜登語畢，現場的記者一片鼓譟，但他頭也不回地離開，沒有回答任何記者的問題。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範