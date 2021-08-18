解讀研究：年齡愈小的兒童，將COVID-19傳染給家庭內部成員的風險就愈大？

議題背景

在今（2021）年8月16日，《美國醫學會小兒科學期刊》（JAMA Pediatrics）刊登最新兒童傳染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的研究，此研究針對6,280個家庭進行調查，研究發現年齡較小的兒童（0-3歲組）比起年齡較大的兒童，將COVID-19傳染給家庭內部成員的風險相對更大。一起來看看專家說法。

引用文獻

馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧

2021年8月14日

1. 這個研究為什麼重要？

兒童得到COVID-19感染，大部分是被同住家人所傳染。但如今全球先進國家進入解封期，孩子們都回學校上課，幼童回到托嬰中心或幼兒園，若孩子從學校染疫，成為家中第一個被感染的成員，是否會傳染給家中同住家人？這份研究告訴我們答案是會，而且病人年齡越小，傳染給家人的機率就越高。

2. 這個研究有什麼推論的限制嗎？

兒童和同住家人發病或檢驗陽性的時間如果太接近，就很難判定是兒童先染疫，還是成年人先染疫。換句話說，作者所蒐集的資料，很有可能某些家庭其實是成人先感染，傳染給家中兒童，但兒童先發病，成人反被誤認為被傳染者。

3. 一般人要如何正確地理解這個研究？

COVID-19就像是一般的呼吸道病毒一樣，所有年齡層都會感染，感染後也不分年齡，都有能力傳染給同住的家人。家戶傳染很難避免，所以若要孩子安心上學，家中同住的成年人，一定要盡快完整的接種兩劑以上新冠疫苗。

馬偕紀念醫院兒科部副主任張龍

2021年8月15日

1. 這個研究為什麼重要？

此篇加拿大的論文利用了大數據，顯示家中若有孩子為Covid-19為指標個案時，有27.3％機會進而發生家戶傳染。研究者發現年紀愈小的病童，發生家戶傳染的機會愈高；同時若發病後檢測陽性的時間愈晚，則傳染給家人的機會也更大。此研究確認了不可忽視兒童的Covid-19傳染力，同時也強調早期診斷及隔離對疫情控制的重要性。

2. 這個研究有什麼推論的限制嗎？

本研究為大數據，難免有某些變數無法精確釐精的限制。如: 其他家中成員的感染源也有可能是從外界而來，或其實另有未檢出感染的家庭成員其實才是罪魁禍首。另外，年幼兒科病人的症狀主訴也常常無法正確得知。因此，此研究無法告訴我們有或無症狀感染的Covid-19兒科病人其感染力是否有差別是比較可惜的地方。

3. 一般人要如何正確地理解這個研究？

過去有些觀念認為幼兒的Covid-19傳染力不高是應該要修正了。

研究結果告訴我們一個重要的事實：當家庭裡的兒童感染了SARS-CoV2之後，有相當機率可能傳染給家人。已有其他研究顯示Covid-19的病童其呼吸道的病毒量不會比成人少，且年幼病童需要家人貼身照顧，也沒有辦法配合戴口罩或保持社交距離，無形中也增加了傳染的機率。因此開學後，幼兒園及學校是疫情控制的重點，若發生學校的疫情爆發，可預見會發生後續家戶傳染的機會。

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航