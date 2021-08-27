《一流的人，都懂得如何做選擇》：看似純潔無辜的灰姑娘，其實是絕世的騙子

文： 土井英司

東京都某處。晚上九點過後，「迎戰人工智慧時代的商務講座」即將結束。

主持人從兩百名觀眾中指定了一名身穿西裝、看起來不滿三十歲的男性，請他向講師D提問。

故事就此揭開序幕——

「相信大家都知道灰姑娘的故事。其實我認為灰姑娘是絕世的騙子。」

【問方】

灰姑娘是騙子？她不是心地善良的公主嗎？

〔答方〕

只要徹底分析灰姑娘一連串的行動，就會發現背後隱藏著縝密的策略。

【問方】

比如說？

〔答方〕

灰姑娘被壞心的繼母、兩個繼母與其前任丈夫生下的姊姊欺負，就像家裡的女僕。

然而灰姑娘是貴族的女兒，從小過著富裕的生活。因此她並沒有打算就此放棄，而是在等待「扭轉情勢的機會」，並選擇參加王子舉辦的舞會。

為什麼她選擇了舞會呢？因為她知道「富人可以聞到富人的味道」。

【問方】

即使她過著女僕般的生活，但她原本是富人。因此她相信王子一定會發現這件事。是嗎？

〔答方〕

沒錯，王子不是笨蛋。當他見到灰姑娘，一定會發現「這名女子的氣質最好」、「這名女子十分有教養」等。

【問方】

是不是因為灰姑娘能與王子進行比較知性的對話呢？

〔答方〕 我也這麼認為。 然而如果她穿著破爛的衣裳，王子絕對不會理她。因此她請仙女幫她準備美麗禮服與南瓜馬車—其實仙女就像是她的美容師、造型設計師。 不僅如此，灰姑娘還穿著與眾不同的玻璃鞋（大家有聽說過比這更厲害的差異化策略嗎？）一般人怎麼可能選擇玻璃鞋呢？這實在太引人注目了。 因此我認為灰姑娘非常善於展現個人優勢。 不僅如此，她還故意將玻璃鞋留在樓梯上！真的是絕世的騙子（笑）。

【問方】

灰姑娘不是不小心將玻璃鞋留在樓梯上，而是故意將玻璃鞋脫下來的嗎？

〔答方〕

我認為她是故意的，或者有仙女建議她這麼做。

【問方】

只有D先生會以「策略」的角度分析灰姑娘的故事吧（笑）。

〔答方〕

只要有錢就能買到洋裝、好好地打扮自己，然而一時半刻無法提升對話的知性度。

因此我認為王子之所以為灰姑娘傾心，一定是因為他與灰姑娘相談甚歡。由此可知，我們必須要提升自己的教養。

【問方】

與其花時間打扮自己，不如先好好閱讀嗎？

〔答方〕

沒錯，我認為那是成為灰姑娘的捷徑。

篩選出應該閱讀的書籍

【問方】

為了提升「效果」，我們應該閱讀哪些書籍？

如何選書，才能接觸高價值資訊呢？

〔答方〕

考慮到「效果比效率重要」，我們必須篩選出應該閱讀的書籍。

我認為重點有四：

選擇歷久彌新的書籍 選擇特定作者的書籍 選擇跨領域的書籍 選擇闡述「原因」而非「結果」的書籍

1.選擇歷久彌新的書籍

各位閱讀時如何選書？如果答案是「從新書裡找」，「效果」不太好。因為新書與舊書相比，歷久彌新的書比較有價值。

現在走進書店，商管書的架上大多只有新書。不過世上不是只有新書。這也是選擇時的一大原則—如果我們只聚焦於眼前的選項，認為那就是一切，可能會錯失大好的機會。

我認為值得閱讀的書籍很多，包括歷久彌新的經典、千古流傳的古典甚至是艱澀難懂的專業書籍—即使他們沒有擺在新書的架上。

如果各位真的想藉由閱讀提升自己的價值，應該要去尋找這樣的書。

2.選擇特定作者的書籍

現在我已經離開日本亞馬遜了，所以可以跟大家分享這件事—其實我在日本亞馬遜工作時，曾因為邀請大學時代的恩師撰寫書評而使恩師生氣。

【問方】

沒想到D先生也會使別人生氣。你做了什麼事？

〔答方〕

我邀請大學時代的恩師撰寫書評時，只有告訴恩師書名與出版社。

恩師非常生氣地罵我：「我不了解這名作者，怎麼寫書評呢？」

【問方】

為什麼一定要了解作者？

就算不了解作者，只要書的內容夠好，就可以寫書評了吧？

〔答方〕

商管書十分講究含金量。內容如果不是正面的，就沒有閱讀的意義；如果內容會帶來反效果，更是不碰為妙。

所以閱讀商管書應該要重質而不重量。

我們需要學習的是，成績斐然的人的思維與原則。因此閱讀商管書時必須慎選作者。

如果作者沒有活躍於第一線，他的想法勢必會慢慢變得陳腐—因此商管書的作者以活躍於第一線的人為宜。各位選書時不妨留意這一點。

3.選擇不同領域的書籍

人們的心理會有所謂的「偏誤」，偏好自己擅長、喜愛與可以理解的事物。

因此許多人會為了現在拿到九十五分的科目努力，想要再進步五分，拿到一百分。

然而我認為應該將心力花在其他只拿到五十分的科目，設法進步二十分。就經商的角度來看，這麼做比較合理。

以我們公司的出版策略講座為例，當講座名稱為「讓你推出的自我成長書暢銷一百萬冊！」往往一位難求。

反觀當講座主要是談通路等內容，即使對出版行銷非常重要，卻常常只能售出半數門票。

儘管兩者的內容都很充實，但內行人一看就知道後者更能派上用場。因為對許多作者來說，通路等內容是只拿到五十分的科目。

【問方】

D先生也曾如此提升成績嗎？

〔答方〕

最簡單的例子就是大學入學考試。

其實我讀高中時並不是非常用功，但我還是考取慶應義塾大學，就是因為我努力讓那些只拿到五十分的科目進步二十分。我讀高中時總是愛上不上，成績也不是太好。

雖然我很喜歡英語、世界史等科目，但我在大學入學考試前，幾乎沒有做什麼準備。可是只考英語、世界史的學校不多，因此後來我集中精神，來準備我完全沒有接觸過而其他人也很容易忽略的科目。

【問方】

是什麼科目呢？

〔答方〕

答案是「小論文」。

當年我報考慶應義塾大學綜合政策學系與文學系，雖然我的記憶有些糢糊了，但我記得這兩個系的小論文平均成績很低。

文學系的小論文平均成績是四十幾，而綜合政策學系的小論文平均成績是五十幾。

因此我以這兩個系為目標，請高中的國文老師花了一個月的時間加強訓練我的小論文。

【問方】

我覺得再怎麼努力，小論文都無法拿到高分。

〔答方〕

就是因為有很多考生認為「再怎麼努力，小論文都無法拿到高分」，我逆向操作才能與眾不同。我透過加強訓練，在全國模擬考的小論文拿到平均八十幾的最高分。

【問方】

結果呢？

〔答方〕

後來我同時考取了綜合政策學系與文學系。

【問方】

真不愧是D先生。

〔答方〕

「在大家都懷疑這麼做有沒有效果時，集中精神使只有拿到五十分的科目進步二十分」，一直到現在，這還是我獲勝的大原則。

【問方】

我們常常認為加強自己不擅長的科目比較沒有效率，但其實「效果很棒」呢！

〔答方〕

沒錯。

所以我也建議各位，培養跨領域學習的習慣。

4.選擇闡述「原因」而非「結果」的書籍

世上所有事物都有「原因」與「結果」。如果我們將某件事分為原因與結果來思考，我們選書的標準就會改變。

一般人會傾向知道結果，因為「結果」簡單明瞭。

然而如果我們想要成功，就不應該只看結果，而是要了解其背後的原因。

只要找出原因，一而再再而三地嘗試成功機率較高的，大多都比較順利。

我認為「找出原因的過程才是人類的價值」。

比如說有一本書寫到「A公司連續二十季營收正成長」—這個結果很棒，但就只是結果。真正重要的還是原因—

「為什麼他們能達成連續二十季營收正成長的成績？」

如果有一本書寫出「為什麼」，等於具體闡述這間公司的核心，就非常值得閱讀。

書籍介紹

本文摘錄自《一流的人，都懂得如何做選擇：精準選出「成功率較高的選項」》，幸福文化出版

作者：土井英司

譯者：賴庭筠

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相信自己的「改變力」不逃避、不失去信心，如同登山一般 重視自己的「根」相信自己、讓內心更堅強 鍛鍊自己的武器（專業） 懷抱「感恩的心」 不輕言放棄 重視業界的「鐵達尼號」：重視主流市場 在「金錢」與「時間」保留餘裕 不逆流而行（跟上潮流）：只要去思考「足以代表現在的關鍵字與其相反詞」，就能解讀時代潮流。

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航