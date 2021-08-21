IKEA熱賣的鯊魚玩偶是哪種鯊？從八個型態各異的鯊魚家族來辨明真身

文：魚骨書籤（被囚禁在實驗斑馬魚房的小小助理，目前專攻各類有趣的鯊魚知識，野心是探索所有魚類的秘密）

講到宜家家居（IKEA），很多人第一個聯想到的可能不是高性價比的傢俱，而是那隻呆萌的鯊魚玩偶！

這隻鯊魚在各大社群平台掀起了一陣風潮，而網友們對它的各種有趣擺拍與爆笑對白也讓人印象深刻，不僅使它成為宜家家居的超人氣商品，各地店家也出現了一股搶購潮，甚至在今（2021）年4月底開幕的宜家家居內湖店中，還有一間「IKEA鯊魚主題餐廳」，其魅力實在不容小覷。

光看外型，很多人可能會直覺地認為，IKEA鯊魚就是參考大白鯊（Carcharodon carcharias）的外型設計而來，但若是進一步追問辨識細節，大概會有87％的人不知其所以然。這也難怪，畢竟經典電影《大白鯊》（Jaws）帶給大眾的震撼，讓大家想到「鯊魚」時，腦袋裡浮現的都是大白鯊張開血盆大口的畫面。而除了大白鯊之外，大家叫得出名字的現生鯊魚，也就剩下幾種比較有名的傢伙， 例如雙髻鯊（Sphyrnidae， 又名錘頭鯊、丫髻鮫）、鯨鯊（Rhincodon typus）、格陵蘭鯊（Somniosus microcephalus，又名小頭睡鯊）、公牛鯊（Carcharhinus leucas，又名公牛白眼鮫）等。

Photo Credit: 科學月刊

事實上，鯊魚——即軟骨魚綱鯊總目（Selachimorpha）分類下的棘鮫首目（Squalomorphii），以及真鯊首目（Galeomorphii）所有物種的泛稱——作為一位在古生代就開始於海洋中馳騁的霸主，至今已演化成八個目、超過500個物種，每個目都別具特色，絕對比你腦海中的鯊魚形象還來的豐富多變。今天就趁這個機會，跟大家介紹這八個型態各異的鯊魚家族，再試著用這些家族特徵解開IKEA鯊魚的身分之謎吧！

鼠鯊目（鯖鮫目）：熱血男子漢

鼠鯊目（Lamniformes）鯊魚擁有善於游泳的流線型體態，外型特徵為5對鰓裂，胸鰭在鰓裂之後。其中鼠鯊科（Lamnidae）、長尾鯊科（Alopiidae）的成員具有特殊的血管網絡——奇網（rete mirabile），可以減少血液循環時所散失的熱能，讓身體的體溫比周遭水溫高出5-10℃，堪稱鯊魚界的「暖男」！

高體溫提高了鯊魚的運動效率，比如以高速泳將聞名的尖吻鯖鯊（Isurus oxyrinchus ，又名灰鯖鮫），或是會利用「甩尾」捕食獵物的細尾長尾鯊（Alopias vulpinus，又名狐鮫）。此外，高體溫也讓他們能突破緯度限制，前往水溫更低的海域覓食，例如在阿拉斯加大吃鮭魚特餐的太平洋鼠鯊（Lamna ditropis），或是我們熟悉的大白鯊，也喜歡到高緯度海域吃一份肥滋滋的海豹全餐。

Photo Credit: 科學月刊 長尾鯊會用他細長的尾鰭以「甩尾」的方式將獵物打暈，再回過頭來飽餐一頓！

除了上述鯊魚外，長相陰森的歐氏尖吻鯊（Mitsukurinidae owstoni）、以濾食維生的姥鯊（Cetorhinus maximus）與巨口鯊（Megachasma pelagios）、幼鯊會在媽媽子宮裡以手足為食的沙虎鯊（Carcharias taurus），也全都是鼠鯊目的成員哦！

Photo Credit: 科學月刊 沙虎鯊為卵胎生鯊魚，母鯊魚具有兩個子宮，幼鯊在母鯊子宮中孵化後會相互捕食自己的手足，只有最終勝者才能成功出生。因此剛出生的沙虎鯊，就已經有優越的獵食能力囉！

真鯊目（白眼鮫目）：優雅死神

真鯊目（Carcharhiniformes）是形象鮮明，物種數也最多的鯊魚家族。真鯊目的鯊魚同樣具有5對鰓裂，不過比較特別的是其胸鰭的起點在第4對鰓裂之下。此外，真鯊目鯊魚還具有類似眼瞼功能的「瞬膜」（nictitating membrane），在攻擊獵物時會升起，達到保護眼睛的效果。

其中最具代表性的是真鯊科（Carcharhinidae，又名白眼鮫科），其英文名稱「requiem shark」中的「requiem」有安魂曲的意思，不難想像牠們是一群擁有高超捕獵技巧的鯊魚，任何生物一旦被牠們盯上，基本上就等待蒙主寵召了吧！真鯊科的成員包含淡、海水雙棲的公牛鯊；有鯊界大胃王之稱的鼬鯊（Galeocerdo cuvier，又名虎鯊）；體態纖細、外表冷豔的大青鯊（Prionace glauca，又名鋸峰齒鯊），每一個都是制霸食物鏈頂端的狩獵好手。

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真鯊目的鯊魚除了死神家族外，還有其他有趣的不同派別，例如貓鯊科（Scyliorhinidae，又名貓鮫科），鯊如其名，體型嬌小的牠們最喜歡慵懶的徜徉在沙地上。貓鯊科成員的體表斑紋多變，有條狀的帶紋長鬚貓鯊（Poroderma africanum）、點狀的斑點貓鯊（Scyliorhinus stellaris）、甚至還有會發出綠色螢光的網紋貓鯊（Scyliorhinus retifer）（註1）。此外，卵生的貓鯊產下的卵鞘也長得十分特別，被人戲稱為「美人魚錢包」，只可惜撿到也沒辦法發大財。

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真鯊科另一個鼎鼎有名的家族就是雙髻鯊科，每個成員的頭部都像是一把鎚子，特化的頭部增加了牠們的視覺和電感覺受器（electroreceptor）——勞倫氏壺腹（ampullae of Lorenzini）（註2）的偵測範圍，還能幫助牠們維持游動時的身體平衡。其中錘頭寬度最小的窄頭雙髻鯊（Sphyrna tiburo），甚至演化出了消化海草的能力，是鯊魚界裡唯一能葷能素的雜食鯊魚哦！

Photo Credit: 科學月刊 窄頭雙髻鯊是雙髻鯊科裡錘頭寬度最小的鯊魚。

Photo Credit: 科學月刊 圖中的無溝雙髻鯊（Sphyrna mokarran），是雙髻鯊科體型最大的鯊魚。

角鯊目（棘鮫目）：怪咖雲集

位居第二大家族的角鯊目（Squaliformes），最大的特徵是不具臀鰭、兩個背鰭前端各具有一枚有毒的硬棘，在受到其他大型掠食者攻擊時能作為自保的利器。

這個鯊魚家族的成員可說是龍蛇混雜，體態、外型、生活環境都差異極大，比如說生活在溫寒帶的格陵蘭鯊，是個體長可達6公尺的大塊頭，終年生活在寒冷水域中，代謝率十分緩慢，不僅游泳速度慢（時速2公里）、成長速度也慢（需要150年才能性成熟）。不過悠然的生活步調也讓他們成為壽命最長的脊椎動物，目前世界上最長壽的紀錄是一隻高齡400歲的格陵蘭鯊，相當於一路從荷蘭人占領臺灣的時代存活至今！

聊完了大塊頭，讓我們來看看小鬼頭。世界上最迷你的鯊魚——侏儒燈籠鯊（Etmopterus perryi）是一種罕見的深海鯊魚，體型最大也才將近20 公分，跟你鉛筆盒裡面的直尺差不多長而已。

Photo Credit: 科學月刊 圖為世界上最迷你的鯊魚侏儒燈籠鯊的標本，其體型最大也才20公分。

Photo Credit: 科學月刊 圖為雪茄達摩鯊的標本，牠擁有一嘴鋒利的三角形牙齒，只要一口咬住獵物後，旋轉身體就能輕鬆剜下一片肉排，並留下一個血淋淋的圓形傷口。

角鯊目裡還有一種聲名狼藉的深海鯊魚：雪茄達摩鯊（Isistius brasiliensis，又名雪茄鮫），儘管體型平均只有50 公分，但一嘴鋒利的三角形牙齒，讓他成為恐怖的「削肉機」，只要牠一口咬住獵物後旋轉身體就能輕鬆剜下一片肉排，並留下一個血淋淋的圓形傷口。受害者名單從鮪魚、鯨魚、海豚、大白鯊，甚至連會發出微弱電場的潛水艇都不放過！而這種機會主義的獵食方式有點類似蚊子帶給人類的困擾，傷口雖不致命，但煩人度百分之兩百。

鋸鯊目（鋸鮫目）：擊劍高手

鋸鯊（Pristiophoriformes）絕對是鯊魚8大家族中最搶眼的存在，原因就在於其吻部特化成細長扁平的形狀，兩側還帶有大小不一的尖刺，吻部下方還有一對長長的肉質鬚，用來感測獵物或是水流變化。不過這奇特的構造可不是什麼裝飾品！鋸鯊會使用他的吻部的「擊劍」攻擊並壓制獵物，也有防衛的功能。



鋸鯊目的鯊魚不具有臀鰭，而除了六鰓鋸鯊（Pliotrema warreni）有六對鰓裂之外，其他的鋸鯊都只有五對鰓裂。此外，還有另一種具有鋸狀吻部的鋸鰩（Pristidae），猛然一看會以為牠是鋸鯊的攣生兄弟，但其實鋸鰩並不是鯊魚，而是一種長得像鯊魚的軟骨魚。仔細看的話可以發現，鋸鯊與鋸鰩的外型還是有些許差異：鋸鰩的鰓裂和魟魚一樣在腹面、胸鰭前端的位置，吻部沒有肉質鬚；鋸鯊的鰓裂則位於側面、胸鰭前方，再加上肉質鬚特徵就能輕鬆區分出二者了。

Photo Credit: 科學月刊 圖為鋸鰩科的小齒鋸鰩（Pristis microdon），其鰓裂和魟魚一樣位於腹面、胸鰭前端的位置，吻部沒有肉質鬚。

虎鯊目（異齒鮫目）：軟硬通吃

虎鯊目（Heterodontiformes）又稱異齒鮫目，是體長平均約一公尺多的底棲型鯊魚（註3）。虎鯊具有臀鰭，在兩個背鰭前方各有一枚硬棘，能作為防禦的武器；吻部有環鼻的皮褶，看起來有點像豬鼻子。

不同於一般的鯊魚，虎鯊的牙齒有兩種不同形態：前端的牙齒呈現尖狀，有點像虎牙；後端兩側的牙齒則較大，齒型像臼齒。這種特殊的雙齒型，讓虎鯊的菜單除了常見的甲殼類、海膽外，還能從岩石上用尖齒刮下螺貝，再用後方的臼齒將硬殼嚼碎，吃裡面的螺肉。除了特殊的食性外，其螺旋型的卵鞘也十分搶眼，乍看之下會讓人以為是什麼外星生物的卵呢！

Photo Credit: 科學月刊 虎鯊螺旋型的卵鞘相當特別，看起來是不是很像某種外星生物的卵？

鬚鯊目（鬚鮫目）：華麗貴公子

鬚鯊目（Orectolobiformes，又名鬚鮫目）的「鬚」指的是牠們吻端具有一對或多對的肉質鬚，可以幫助牠們偵測埋藏在泥沙下，或是礁岩之中的獵物。

每一種鬚鯊目鯊魚肉質鬚的形狀、數量也不同，例如鉸口鯊（Ginglymostoma cirratum，又名護士鯊）只有一對粗短的鬚，能用來尋找埋藏在沙地下的螺貝，再利用牠強壯的下顎與小口把螺從螺殼中給吸出來；葉鬚鯊（Eucrossorhinus dasypogon）的肉質鬚則像是雜亂的鬍渣，配合上暗紅色的外表，擬態成礁岩上分枝的礁體，一旦發現沒有戒心的小魚小蝦跑到鬚邊晃盪，就會瞬間張口、用吸力配合尖刺型的牙齒，將美食送入口中。

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鬚鯊目的英文俗名叫作「地毯鯊」（carpet shark），除了源自於鬚鯊科成員扁平的體型外，也因為鬚鯊目中有多種鯊魚身上具有華麗繽紛的紋路或圖案，像是斑紋鬚鯊（Orectolobus maculatus）、條紋斑竹鯊（Chiloscyllium plagiosum）、豹紋鯊（Stegostoma fasciatum），還有廣受大家喜愛的溫柔巨人——鯨鯊哦！

六鰓鯊目（六鰓鮫目）：遠古獵人

六鰓鯊目（Hexanchiformes）被認為是現存鯊魚中最原始的一支，許多生理與體態特徵與過去發現的化石物種高度相似，沒有太大的變化。六鰓鯊目的鯊魚除了鰓裂數為6或7對，與其他鯊魚不同外，也只具有一片背鰭，從外型上相當好辨認。



這個家族最有名的， 非皺鰓鯊（Chlamydoselachus anguineus）莫屬。牠是一種廣布於全球深海水域的神秘鯊魚，其狹長的體態、鰓裂長而皺褶，再配上嘴巴裡密集而內彎的三叉戟型尖牙，比起鯊魚，反而更容易讓人聯想到鰻魚，因此又被稱為擬鰻鮫。或許是深海環境太險惡，皺鰓鯊的懷孕期長達三年半，母鯊會保護幼鯊直到牠成長到近50公分才會生下牠，可說是脊椎動物裡最有耐心的母親啊！

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扁鯊目（琵琶鮫目）：遁地忍者

鯊如其名，扁鯊目（Squatiniformes）的鯊魚具有扁平狀的身體，乍看之下與另一大群扁平的軟骨魚——魟魚，相當類似。不過魟魚的口部和鰓裂都位於腹面的位置，而扁鯊的鰓裂位是在體側、口部則在吻端，且頭部與胸鰭分開，是區分兩者的重要依據。



扁鯊最厲害的便是牠「遁地」的技能：一旦找到了合適的位置後，扁鯊就能透過拍動胸鰭與身體將底沙揚起，直到覆蓋整個身體，與底床合而為一；等到哪隻運氣不好的小魚經過時便「咻」地起身、一口咬下，堪稱是最高級的暗「鯊」流忍術！

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辨明真身的時刻！IKEA鯊魚究竟是哪種鯊？

介紹完八個鯊魚家族後，我們把目光轉回我們的主角——IKEA鯊魚。

其實，IKEA鯊魚的本名「blåhaj」是瑞典語的「大青鯊」，屬於真鯊目的成員，不過仔細觀察它的外型，會發現真相另有玄機。根據IKEA鯊魚的標準的流線型體態、兩個背鰭、五對鰓裂，以及胸鰭起點位在鰓裂後等特徵，我們可以清楚的分辨出，它是以「鼠鯊目」家族為藍本設計的（八成就是大白鯊）。

不知道是不是設計師搞錯了鯊魚品種，讓IKEA鯊魚有點「名不符實」，不過這點小缺憾依然不減它的可愛魅力。也希望透過IKEA鯊魚的高人氣，能減少大眾對鯊魚錯誤的恐懼印象，更進一步認識這些美麗的生物。

下一次在海生館看到鯊魚時，別再只會喊「大白鯊」了，試著運用今天學到的分類方法，辨識一下眼前的鯊魚究竟是誰吧！

註釋

網紋貓鯊能發出綠色螢光的原理，與常見於海洋生物的綠色螢光蛋白（green fluorescent protein， GFP）無關，而是由溴化犬尿胺酸的代謝物（bromo-kynurenine metabolism）造成。網紋貓鯊是底棲型鯊魚，主要在夜間活動，科學家認為這種綠螢光能讓牠們在漆黑的海底中更容易發現同類；此外，這些代謝物也具有抗菌特性，由於海底沉積物的細菌濃度較海水高，因此這也能幫助牠們抵禦海洋環境中微生物的侵害。 勞倫氏壺腹是一種特殊的電感覺受器，能幫助鯊魚偵測到水中微弱的電場，幫助鯊魚捕捉漆黑環境或藏於沙底的獵物。 英文的「tiger shark」指的其實是真鯊目的鼬鯊；而虎鯊的英文俗名則是「bullhead shark」，又與公牛鯊的英文「bull shark」不同，注意別搞錯啦！

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航