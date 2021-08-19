Delta變異株來勢洶洶，年幼的孩子可能更容易傳播COVID-19

文：吳昌騰醫師（林口長庚醫院兒童一般醫學科／兒科急診主治醫師）

過去的疫情資訊顯示，兒童感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的風險、重症率都較低。

但Delta變異株病毒來了之後，改變了世界的現狀。

美國：兒童病例持續增加中

雖然整體來說，兒童重症的比例仍只佔1.9％，但幾乎，都集中發生在近幾週。

首先，先來看看美國狀況，根據美國兒科醫學會的最新數據，上週（8月5日）美國兒童COVID-19病例增加了約94,000例。

然而，前一週僅72,000例兒童病例。若再往前推進一週，兩週前，僅有39,000例兒童病例。

對此，美國的專家表示「美國境內發生的兒童病例持續增加！」

而美國新奧爾良兒童醫院，目前有18名兒童因感染了COVID-19而住院，其中6名兒童在小兒科加護病房（PICU），3名已經使用呼吸機。該院的主任醫師說：「我們收治的兒童人數已經創了紀錄。我們醫院裡有一半的孩子，還不到兩歲。其他孩子大多是在5到10歲之間。」

Photo Credit: 來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

印尼：全球兒童COVID-19死亡率最高的國家之一，其中一半為未滿周歲的嬰兒

再看看臨近台灣的印尼狀況。

印尼近期COVID-19確診和死亡病例暴增，主要原因就是由Delta變異株病毒迅速擴散導致。

比較要注意的是，印尼兒童因感染COVID-19和病死的人數激增，這讓印尼成為全球兒童COVID-19死亡率最高的國家之一。

印尼暴發COVID-19疫情以來， 在17歲以下人口中，約有40萬人感染。但專家認為，實際感染人數比官方數字還要高得多。

印尼迄今已有超過1,200名兒童因COVID-19而病逝，其中有近一半為「未滿周歲」的嬰兒。

而這些因COVID-19疫情而病逝的青少年兒童當中，絕大部分是在6月與7月印尼Delta變異株病毒暴發期間病逝的。

法國：家戶傳染造成嬰兒罹患COVID-19風險大增

最後看看法國。法國嬰兒COVID-19病例近期也持續增加！

法國尼斯朗瓦爾醫院兒科急診副主任巴博近日發現，法國第四波疫情與之前有些不同。

在先前的感染浪潮中，兒科急診醫生說：「平均每週收到兩個兒童COVID-19病例。」，但是⋯⋯但是⋯⋯，「在7月下旬到8月初之間不到三週的時間裡，增加到收治25兒童COVID-19病例。」

僅8月12日一天，朗瓦爾醫院兒科急診就收治了4名有發燒症狀的嬰兒。

所有孩子的共同點是：家長中有一人或兩人都確診了COVID-19，而且絕大多數家長未接種COVID-19疫苗。

該醫院目前正在照顧10名12週以下的嬰兒，他們的COVID-19檢測呈陽性。

法國卡昂大學附屬醫學院兒科主任，也觀察到同樣的趨勢，他說：「最近兩週，兒童急診室不斷增加新生兒COVID-19患者的收治。通常來醫院的時候，新生兒COVID-19檢測呈陽性，沒有呼吸道症狀，但出現進食困難。」

他國血淋淋的教訓，我國需更謹慎與小心

看到國際間的兒童COVID-19疫情，我們台灣防疫真的要小心！再小心！

尤其是Delta變異株病毒，絕對要守住這個大魔王！

最新研究：年幼的孩子可能更容易傳播COVID-19

今（2021）年8月16日JAMA Pediatrics線上刊登的一篇研究報告，這篇是由加拿大公共衛生機構執行的一項大型新研究指出：「與年齡較大的兒童相比，年齡較小的兒童可能更容易傳播COVID-19，並且觀察到0至3歲兒童的傳播機率最高。」

這項研究，於去（2021）年6月1日至12月31日在加拿大安大略省進行。研究人員研究了COVID-19在6,280個家庭中的傳播情況。如果家庭中，第一個感染COVID-19的人是未滿18歲，則符合收案條件。之後，研究人員會尋找繼發病例，或在第一個孩子生病後兩週內看看同住在家中的其餘家人的生病的健康情形。並以年齡分組，分為「0-3歲」、「4-8歲」、「9-13歲」和「14-17歲」。

研究發現，在大多數情況下，傳播鏈隨著受感染的兒童而停止。但在27.3％的家庭中，兒童將病毒傳染給了「至少一名」其他家庭成員。

研究發現：「3歲或以下兒童感染COVID-19時，發生家庭傳播的機率，比14至17歲之間高出約40％。」

雖然這項研究期發生在2020年，是在疫苗可用之前進行（意味著所有家庭成員都未接種疫苗），也是在Delta變異株病毒出現之前。

但是這項研究，還是「更新」了專家們對COVID-19傳播風險的理解。也就是說，雖然嬰兒和幼兒將COVID-19帶入家中的可能性低於青少年，但一旦他們被感染，他們更有可能將病毒傳播給家裡的其他人。

為什麼呢？

研究人員指出，與青少年相比，最年幼的孩子也可能攜帶更高水平的病毒，或病毒脫落率更高。另外，這些發現可能是幼兒和青少年行為差異的結果。嬰兒和蹣跚學步的孩子更有可能將疾病傳播給父母和照顧者，因為 「0-3歲」的孩子經常得到更直接、密切接觸的照顧。

那我們該注意些什麼呢？

隨著全球兒科病例數量的增加，兒童在家庭傳播中的作用將持續被注意。儘管兒童似乎不像成年人那樣頻繁地傳播病毒，但照顧者在家庭環境中照顧生病的孩子時，應該意識到傳播的風險。因為 「年幼的孩子可能更容易傳播COVID-19」。

本文經來來講兒科急診的543-吳昌騰醫師授權刊登，原文刊載於此及此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航