【國文冷知識】莊子〈人間世〉的「飲冰」，如何影響兩千多年後台灣茶飲的文案創作？

今天我們「國文冷知識」來為大家上三道菜，就是「飲冰」、「大魚」和「茶飲」。首先我們看莊子在〈人間世〉中記載的故事：

楚國大夫葉公子高奉楚王之命出使齊國，而齊國對待外來的使者總是非常怠慢。 葉公子高心想：「如果這次出使的任務失敗，必定會受到楚王的懲罰；但是如果成功，別人也會因為嫉妒我的功勞找機會暗算我。不管成功還是不成功，我內心焦慮、惶恐不安啊。我從早上接到楚王命令開始，我就開始要狂飲冰水，因為我的胸口就像有團火球在燃燒，時時刻刻焦灼不安啊。」（今吾朝受命而夕飲冰，我其內熱與？ ）

莊子的這段「飲冰」的故事後來成為著名的典故。1895甲午戰敗，李鴻章赴日簽訂《馬關條約》。在北京應試會考的舉人群情激憤，近1300名舉人乘坐著朝廷配給的「公車」，首尾相連5里，開往都察院聯合上書，聲勢浩大，史稱「公車上書」。而這場清末太陽花運動的領導者，就是赫赫有名的梁啟超。

如果大家不健忘的話，梁啟超的別號「飲冰室主人」，「飲冰」一詞就是出自上述莊子的典故，形容對於國事的憂心、焦灼不安，必須透過飲冰來降溫消解。果然後來梁啟超被清廷通緝，逃往日本，梁起超的焦灼飲冰不是沒有道理啊。

梁啟超的另外一個別號也跟莊子有關。

莊子〈外物〉篇有一位任公子，他用巨大的樹幹做釣竿、50頭肥牛做釣餌，蹲在高高的會稽山上，奮力將牛餌投向東海，足足等了一年還沒釣到魚。後來有一條大魚吞食魚餌，迅急地揚起脊背騰身而起，掀起如山的白浪，海水劇烈震盪，吼聲猶如鬼神，震驚千里之外。任公子釣得這樣一條大魚，將它剖開製成魚乾，從浙江以東，到蒼梧以北，沒有人不飽吃這條魚。

一般人對莊子的刻板印象是逃避現實的「魯蛇哲學」，但是任公子和大魚奮鬥的故事，儼然就是東方版的「老人與海」。我們大致可以歸納四點任公子想要傳達的概念：

做大事者必「胸懷大志」——不釣小魚釣大魚。 做大事者必「勇於投資」——用50頭肥牛為魚餌。 做大事者必「歷經挫折」——釣了一年也沒收穫。 做大事者必「樂於分享」——釣到大魚分食與民。

梁啟超讀到任公子釣大魚的故事內心悸動不已，這不正是自己一生的寫照嗎？

為了時時鞭策自己擁有任公子般經世濟民的大胸襟、大懷抱，除了憂國憂民的「飲冰室主人」外，又將自己取了一個別號「任公」，常看到的「梁任公」就是出於此。

100年後，位於「公車上書」所在地——北京東南方，一座千里之遙的美麗島嶼，在詩歌和春光佐茶的奇幻氛圍中，誕生了寶島茗品「飲冰室茶集」：

強調「以優雅的茶香喚醒專屬個人的生活品味」、「層層茶香堆疊出，璀璨的，文學花朵」。奇怪了，「飲冰」不是梁啟超的憂國憂民嗎？怎麼突然變成飲料商品呢？

原來「茶集」的文案創作者，已經將原本「飲冰」的焦灼不安，轉化為「烘焙」心中積累的創作能量，將通俗的「飲茶」，提升為高雅的文學鑑賞，在台灣競爭激烈的茶飲市場中，成功地打下一片江山，原來莊子也可以賣飲料，不得不佩服文案創作者的眼光獨到。

從「飲冰」到「大魚」再到台灣的「茶飲」，今天「冷知識」為大家上的三道菜不知是否美味？原來莊子也可以憂國憂民、可以經世濟民、更可以販賣茶飲。天天冷知識，生活必定多彩多姿，你今天「冷知識」了嗎？

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本文經令狐少俠授權轉載，原文發表於此

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