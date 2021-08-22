歷經三個月在家工作，我們更誠實面對什麼才是自己真正的「想要」

文：公關人生相談室

自從5月中的三級警戒以來，在家工作時間正式邁入三個月，從一開始的上下班界線無法明確劃分、容易超時工作，一直到現在，無論是身體和心靈好像也養成了一套新的習慣。

當跟老闆、同事和客戶完全變網友的狀態，沒有起身就看得到同事，或是隨時都可以到辦公桌旁的小桌子開個即時會議，所有的溝通跟對話都要「刻意」為之，無論是約10-15分鐘的會議或是直接打LINE電話，如何「刻意」維持聯繫讓人際互動和工作可以持續推進，反而是更顯重要。

當工作的日常沒有上下班通勤、中午跟同事的聚餐，或是下午時間的團購下午茶還是晚上下班後的閒逛、聚餐，每一個選擇都成了自主的選擇。無論是選擇如何運用過往用來擠捷運、公車的通勤時間、中午吃飯是配網路影片還是看書，晚上下線後（下班後）又是如何安排馬上可切換成私人模式的時間？

當那些以前的「不得不」都空出了自己的位子，我們再也沒有藉口去推託，那些以前說沒時間，或是因為人情而沒有留給自己的時間。

深居簡出的防疫日子，三個月沒戴上隱形眼鏡、只有進行視訊會議那天才化妝，甚至幾個月都沒穿上整身正式的套裝出門，疫情像是一個篩子，篩出了外在世界跟內心世界的重量，更篩出了我們如何看待自己人生的要事排序。

也是到了這個時候，我們才發現，原來人需要的東西可以那麼少，或許只需要可遮風避雨的住所、健康可勞動的身體、可維持生計的工作、有餘裕可從事休閒的時間，還有可以與自己共處而不感到匱乏的心靈。

有人選擇把多出來的時間給家人，有人選擇學習新的技能，有人拿來貢獻給其他人給予疫情間的諮詢輔導，人生的要與不要，終究都是自己選的，而也就是在刪除了那些不得不的「必要」後，我們可以更誠實地面對自己，到底什麼才是真的「想要」。

外在的世界的變化非我們所能掌握，真切地了解自己，學著與自己相處，反而成為一項需要不斷「刻意練習」的功課。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

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