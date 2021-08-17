2021/08/17,
生活

自煮需求大增！不鏽鋼保鮮盒成電鍋族新寵兒

自煮需求大增！不鏽鋼保鮮盒成電鍋族新寵兒
Photo Credit：樂扣樂扣

我們想讓你知道的是

根據東方線上研究顯示，疫情爆發以來自行開伙大幅度增加，其中以往不開伙的多以簡便料理為主，已有烹調基礎的會更加研究菜色的變化。而如果詢問台灣人「家中必備的料理家電是什麼?」，答案幾乎是「電鍋! 」。

電鍋可說是代表台灣人的必備萬用料理家電，疫情期間電鍋宛如烹調神助手，家家戶戶使用頻率也隨著自煮一同提升。因此，國人挑選保鮮盒時，除了著重於密封性以外，方便電鍋烹調加熱更是所有家庭主婦、煮夫們考量的重要因素。雖然電鍋相當方便，但若使用到不合適的器皿加熱除了可能讓整體下廚體驗手忙腳亂外，還有可能不經意將有害物質吃下肚。在當今市面上琳瑯滿目的廚房用品中，該怎麼挑選最安全且最適合電鍋的容器呢？

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Photo Credit：樂扣樂扣

材質、款式挑選學問大，容器夠深好拿取，盒口翻邊夠寬才夾得穩

一般電鍋加熱後的溫度會超過100度，民眾挑選電鍋用容器時，應注意耐熱溫度，避免塑膠材質或不耐熱的玻璃。而電鍋的外鍋邊緣及底部溫度相當高，因此加熱時建議放置蒸架並避免容器與外鍋直接接觸。容器的形狀可選擇高瘦型，方便夾取。容器口可選擇外翻款式，使用電鍋夾夾取時更加牢固。近年消費者更注重吃的健康，對鋁製內鍋及劣質鋼材敬而遠之，當市面上出現品質參差不齊的商品時，選擇值得信賴的品牌就是相對容易的挑選捷徑。

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Photo Credit：樂扣樂扣

匠人級規格打造 樂扣樂扣極簡不鏽鋼保鮮盒專為電鍋而生

而正是為了貼近國人的烹飪習慣，保鮮盒業界的的領導品牌—樂扣樂扣（LocknLock）所推出的不鏽鋼保鮮盒，從不鏽鋼材質的挑選到盒寬與盒深的比例設計，每一個微小細節皆堪稱是專為電鍋而生。今年，樂扣樂扣秉持著不斷傾聽消費者心聲的理念，推出升級版的極簡不鏽鋼保鮮盒，以匠人級的工藝技術打造，提升了金屬的質地與光澤，不易沾指紋。盒形推出方便進電鍋的高瘦款，搭配加深至1公分寬的翻邊盒緣，用夾子夾起保鮮盒時更牢、更穩。工匠級的環扣讓密封性更高，吃不完的料理也可直接扣上放進冰箱保鮮存放，一盒到底的貼心設計讓電鍋族的方便性大幅提升，更加鞏固樂扣樂扣保鮮盒龍頭老大的地位。

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Photo Credit：樂扣樂扣

目前樂扣樂扣不鏽鋼保鮮盒在全省各大實體通路均有販售，不論是帶便當還是盛裝水果的大尺寸皆一應俱全，民眾可前往各大賣場挑選需要的尺寸。

若想要一次買到多個限時超值優惠組的，也可以趁8/20~8/22蝦皮樂扣樂扣超級品牌日時前往搶購，除了多組超值優惠限時下殺外，當天還有限時優惠神券可搶，想入手高品質保鮮盒的朋友絕不能錯過！

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