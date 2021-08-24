猶如金融服務許願池！「CaaS國泰生態圈服務平台」幫助異業夥伴開拓新商機與商業價值

金融業力拚數位轉型早已不是新聞，但是國泰金控的數位轉型策略有些特別。一般金融單位大多是推出數位化產品，但是國泰不只提供數位服務，更透過數位轉型經驗與數據驅動的核心能力與異業夥伴合作，以建構金融服務生態圈、創新金融服務平台為方向，宣告延伸去年「國泰即服務」（Cathay as a Service，CaaS）概念，推出「CaaS國泰生態圈服務平台」，廣邀各界合作夥伴加入CaaS生態圈，打造金融服務場景，為企業加值。

CaaS國泰生態圈服務平台，如同一個金融服務的許願池，將不同場景可能會遇到的金融服務需求，例如：電商串接金流服務、旅遊業者串接線上保險等，業者都可直接到「CaaS國泰生態圈服務平台」上搜尋解決方案，並透過國泰統一的窗口，一站式連結所有集團的資源、滿足金融需求。CaaS會有如此龐大的生態圈服務，故事要從2016年說起。

從DaaS到CaaS的一哩路

2016年，國泰金控成立了「數位數據暨科技發展中心」（簡稱：數數發中心），目的就是要為整個集團建立堅實的數據基礎。有了紮實的基本功，國泰進一步在2019年喊出「DaaS」（Data as a Service，數據即服務）的新里程碑，要深化對數據分析的掌握度，並串聯各種生活場景，領先市場推出創新金融服務。到了2021年，國泰將過去累積的經驗和Know-how整合起來，終於穩固了「CaaS」（Cathay as a Service，國泰即服務）的定位，以「要合作，找CaaS！」為號召，廣邀各行各業加入國泰的新金融時代。

「數位轉型是一個動態的過程。會從DaaS走到CaaS，是因為我們在數據分析的過程中，累積大量的模型應用與嘗試經驗，讓數據營運化的目標愈來愈清晰；現在的CaaS可以說是集大成的結果。」

國泰金控暨國泰產險副總經理梁明喬解釋，CaaS不只是一個以數據為核心出發的服務，更是一個注重客戶體驗、流程效率、風險管理的一站式服務平台。

Photo Credit：國泰金控 國泰金控暨國泰產險副總經理梁明喬指出，國泰從數據即服務（DaaS）滿足集團內部對數據分析的需求，進而擴展至國泰即服務（CaaS）的異業合作能量。

CaaS國泰生態圈服務平台的建立，主要仰賴三個關鍵因素：首先是數據力，基於「數數發」為集團的數據技術打底，國泰才得以將服務疊加、拓展，實現「Open banking」的願景。此外，還必須有整合力，金控集團旗下的銀行、產險、人壽單位若各自建置服務，就無法產生現在的CaaS集團整合性數位金融服務。因此要從金控集團的視野來看，並且進行業務整合，透過統一的業務窗口優化客戶體驗。最後是創新力，國泰人才要有勇於挑戰、解決問題的能力，並且樂於和合作夥伴一起腦力激盪，共同玩出不一樣的創新金融服務。

Photo Credit：國泰金控 2020年喊出「CaaS國泰即服務」的概念後，CaaS國泰生態圈服務平台終於在2021年7月正式上線。

從數據出發打造的金融生態圈，CaaS服務是什麼？

「在數位時代打群架，讓金融科技做後盾。」

梁明喬說，這就是CaaS的初衷——讓創新的金融科技為企業客戶加值。「同一個技術服務，轉換到不同的場景，就有機會產生加乘妙用。」他以超商ATM舉例，說明金融服務結合多種場景，能滿足客戶多元需求。這樣的「場景金融」搬到網路上，不僅通路成本相對低，無遠弗屆的數位場景，也為合作夥伴帶來更多商機。

例如，2020年國泰與樂購蝦皮合作推出的信用貸款服務「蝦米貸」，讓賣家憑本身商戶資訊與過往交易紀錄等非傳統金融數據，線上申請信用貸款，核貸後隨即撥款入戶，且無論是白手起家或是信用小白的蝦皮賣家，都能受惠於這樣服務。

Photo Credit：國泰金控 CaaS國泰生態圈服務平台提供多種場景解決方案，以及精選合作案例。

CaaS國泰生態圈服務平台，可以想成是販售「金融服務」的電商平台，這裡有各種場景解決方案與實際案例，如果有明確需求，可直接申請服務，後續國泰將由專業商業開發團隊於24小時內進一步聯繫，從接洽到配發金鑰都在此一站式完成，合作夥伴也可以登入平台查看流程階段。如果是有意願但尚未有具體想法的合作夥伴，也可以直接於CaaS平台提出申請，國泰窗口同樣會在24小時內主動洽談，與異業夥伴一起發想解決方案，共創新商機。

什麼樣的企業適合加入CaaS生態圈？

「當金融需求產生，意味著交易即將完成，合作夥伴與消費者的距離就剩最後一哩路了。但是與我們合作的異業夥伴通常沒有金融執照，所以要做金融科技、金融創新服務，勢必要由我們來協助他完成。」

什麼樣的產業類型或客戶適合加入CaaS服務生態圈，基本上沒有設限。光是旅遊業者，從購買機票、購買行程、線上旅平險等，就有相當多金融服務點，而此時CaaS平台能做的，就是提供一站式的解決方案，旅遊業者不必分頭找銀行、保險公司，全部交給CaaS整合性數位金融服務即可搞定，且整個合作流程透明化，大幅提升洽談效率；就算沒有具體的方案構想，也可以將CaaS平台作為商業合作百寶庫，為企業帶來商機靈感。

「要合作，找CaaS！善用金控的科技力與金融專業，才能發揮FinTech的最大綜效。」

梁明喬總結，結合金融、科技、場景，打造與異業合作的創新金融服務、為企業加值，就是國泰CaaS國泰生態圈服務平台的終極任務。

了解更多CaaS服務