《原來這就是心身症！》：除了生殖器進進出出的行為，性還有更多意義

文：亞歷山大．庫格史塔（Alexander Kugelstadt）

性偏好——

戀足癖，還有⋯⋯？

我想了很久，決定不在本書中以繁衍後代的角度來討論性行為，而是只談慾望層面，雖然兩者對我們的內心平衡都很重要。在我經手過的病人中，很多性方面的問題乍看之下是圍繞著慾望打轉，但在經過一番談話後，往往會轉向避孕問題，而最終通往懷孕——可能是想懷孕，也可能是想讓別人懷孕，依照性別而定。這也讓「是否要生小孩」這個問題浮上檯面，而在之前，此一話題往往是曖昧模糊的，有很多當事人在此前都沒有意識到自己真正的想法。

在我看來，許多人理解性的方式並不正確。我甚至覺得，我們的社會普遍還是用一種迂腐的方式看待性，只覺得它就是一種生殖器進進出出的行為，甚至是一件齷齪而微不足道的小事，彷彿我們應該盡量不引人注意地解決它，又彷彿性只是一種生理需求。如果我們用這樣的觀點來看待性，就是忽略了其背後的一整個世界，而且性的世界和我們的人格特質是有關的。很多時候，我們只考慮到與生殖器有關的性行為，然而從心身醫學的角度來看，性還有更多意義。

醫生遊戲

小孩還在媽媽肚子裡時，就已經是「有性」的生物了，不過，他們的性與成年人的性有很大的不同。兒童是完全自由、不受拘束的，他們不會區分情慾、溫柔和（也許不太適當的）身體撫摸。他們只會追尋快樂的極致，希望盡可能體驗到更多美好的感受。因此，親親抱抱不是他們的目標，他們也不會藉著性來表達自己對他人的喜愛之情，一切都是遊戲或順其自然的結果，孩子們只是聽從自己天生的衝動。

透過玩「醫生遊戲」，孩子們探索彼此的身體，並找出男生和女生有哪些不同之處。有時他們會扮演玩偶的父母，讓自己進入大人的角色，而他們的舉動都是從周遭環境學來的。正因為孩子對性天真無邪的態度，使得他們很容易成為成人性犯罪的受害者：有些人有戀童癖傾向，有些人則是在找能滿足自己慾望的對象，而且不想遵守道德的界線。

慾力

我們心身醫師總是很想知道病人的「變態」傾向，這聽起來可能有點奇怪⋯⋯我們還是叫它「特殊性偏好」好了，雖然這兩個詞彙對我來說都不帶貶意。

我們曾經多次提到的佛洛伊德就曾說過，兒童是「多形變態」的，意思是兒童已經懂得把握所有可能性來滿足自己的慾望，甚至天性就是如此。比方說：他們可能會把光滑的樂高積木放在嘴裡咬，在搖搖馬上瘋狂搖動，或是整個人埋在球池中。簡單來說，孩子們探索著身體感官體驗，尋找哪些讓他們感覺良好、能引起他們的慾望。佛洛伊德將這種本能稱為「慾力」（Libido，又稱性慾），並且明確把這種複雜的探索遊戲和動物的生殖本能做出區隔：動物的性衝動是簡單且與生俱來的，但兒童的性慾卻有著特定的目標與計劃，而且是一件好事。

這個理論讓佛洛伊德受到很多的攻擊，因為時至今日，仍然有許多人誤解了他的想法。這個理論的核心其實是：兒童和成人有所不同，他們的慾望還很多元（可能是跑跳的慾望、觸摸的慾望或發現的慾望，但佛洛伊德把這些都歸類於性）。一直到進入青春期，性才會開始和生殖器畫上等號。

所以，只有成年人才會追求和伴侶之間的性行為，他們的性衝動變得成熟，並直接指向另一個人。不過，這一切都只是理論！

你好變態！

我們的每個性心理階段可能不會發展得那麼平衡，也不能保證每個階段都能完美落幕，因此，我們每個人都保留了一些「變態」的部分。也就是說，除了陰道和陰莖外，我們在觸摸其他部位時也可能會產生性快感，例如：肛門、腹部或腳。我們的「性趣」也可能不是對人，而是對物品，像是吊帶襪、靴子、皮褲⋯⋯等等，比較極端的情況下，也可能是對鄰居的貓。這些慾望的對象有時無傷大雅，有時則可能會引發問題。

除此之外，性的目的也有可能會改變。除了情慾與快樂，有些人追求的可能是疼痛與屈辱（受虐癖），有些人可能會把大部分的性慾都轉向自己，也就是自慰。自慰時常被當成滿足性慾的一種替代方式，畢竟在目前這個時代，我們還沒有其他的替代方案。偷窺癖和暴露癖在心理分析中也屬於性變態：一種是在偷偷觀察他人的過程中，性慾會被喚起；另一種則是被他人注視、觀察的時候會引起性慾。

這兩種傾向其實都很容易解釋，只要回想我們童年時期的經驗就知道了：在成長過程中，孩子們無不享受著被注目、被誇讚，這讓他們感到驕傲，並渴望著更多的關注，是很合理的過程。除此之外，大部分的兒童都相當善於觀察他人，當他們偷偷注視著某些情況時，內心往往騷動不安，尤其是當他們看到一些不該看的東西時。有些人對偷窺的偏好在童年時期就成形了，我也經常在診療過程中聽到向我描述：透過回溯自己的童年經歷，他們注意到自己偷窺傾向的原點。

戀足癖也在我們所談論的範圍，這是會因為腳、腳趾、腳底、腳的氣味或某種鞋子而刺激性慾的傾向。對腳的偏好通常可以追溯回兒時的記憶片段，有些兒童在看到成年人的腳時會產生興奮和慾望，這對還在四處爬行的孩子而言並不少見。

不管是什麼樣的性偏好，都有個共通點：它們是孩童時期身分認同的一部份，可以幫助我們體驗到慾望和滿足，而不必真正經歷我們最大的恐懼。這裡所說的恐懼通常都是人際關係方面的，例如：有些人的願望是臣服於他人之下、徹底解放自己、把控制權完全交到另一個人手中，這個心願可以在性方面得到實現，而不是真的建立一段這樣的人際關係。

恣情縱欲

只要在滿足自己的過程中不會傷害到任何人（包含您自己），所有的性偏好都是正常的，它們在道德上並沒有缺陷，也不該被指指點點。

大部分的成年人心中都有兩個面向：一面是變態的想法，另一面則是普通的性行為。這並不是件壞事，但有些時候，要進行一場「成熟穩重」的性行為，以及伴侶對自己性偏好的反對，會使得當事人壓力過大，從而產生勃起功能障礙或性慾低落，剝奪了性所帶來的樂趣。事實上，不管其他人對您的性偏好有什麼觀感，只有當它影響您融入社會或損害身體健康時，才有必要尋求專業的幫助。

在這種情況下，您可以找心身醫師、心理治療師或性醫學專家聊聊。目前，在德國的好幾個地方都有名為「別當加害人」的計畫，是為了戀童癖，也就是對小孩產生性慾的人所設立的，目的是希望幫助有這種性偏好的人，讓他們不致走上犯罪的道路。

在 其他情況下，不管是變態的小遊戲也好，或是對新的情趣感到好奇，您唯一需要奉行的格言只有：恣情縱欲，玩得開心。只要這些行為不傷害您自己和其他人，您大可大方一些，對自己好一點。畢竟，我們都只有一次機會來活出自己真正的樣子。

不誇張地說，我每個禮拜都至少會聽到一種新的性偏好或性癖，所以我不認為這是需要尷尬的事，更不會因此對當事人產生什麼負面的看法。相反的，這證實了我們人類是複雜的生物，不會安於制式化的本能，這難道不是件令人開心的事嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《原來這就是心身症！：疲憊易怒、恐慌憂鬰、失眠反胃……權威心理醫師教你擺脫身心問題，不再依賴藥物》，墨刻出版

作者：亞歷山大．庫格史塔（Alexander Kugelstadt）

譯者：魏佐君

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你是否有呼吸困難、慢性的腸胃問題或情緒抑鬱嗎？

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心身症，不需恐慌！它們是可以治癒的輕型精神科疾病！

頻繁進出醫院，整天擔心自己得了不治之症，

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有許多人明明為了某些疼痛或疾病所苦，醫生卻找不出病因。

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心身症 ≠ 束手無策！

將心靈和身體視為一個整體的治療方式，在現代的心身醫學研究中非常有幫助。

它不但能減緩生理上的不適，還能在治療過程中，讓身體與心靈重新合而為一，並找出病症的根源。

著名的心身專科醫師暨心理治療師亞歷山大．庫格史塔認為，心靈的軌跡是一切的關鍵。

他透過本書向我們解釋，人的身體與心靈如何交互作用、彼此關聯，

也向我們闡明：心身方面的疾患，絕非不治之症！

作者從古典心理分析理論開始探討這個現代文明病，如何與壓力共處、分析心理動力來源取向，

最後走向身心分離到平衡的過程，再回頭看身心發展狀況。

透過長年行醫的客觀觀察與自我心身症的體悟，作者深信心身症是可憑藉毅力克服的，

跟壓力對話、與身體溝通，建立真實的自我形象，以解決早期負面的生活經驗對於人格養成的影響，

藉由修正扭曲的認知而達到改善情緒的效果，以及尋求心的歸屬和正向思考，回到正常的社會生活。

本書較著重於心理認知療法，有層次地帶讀者進入心身症的世界，

透過對心身症的深度理解，讀者也有能力與內心對話，並且能夠改變遠遠超過我們想像的內心世界。.

一切的答案盡在這本書中！

本書特色

本書用邏輯幽默的哲學口吻剖析由社會、心理與生理壓力交織成的現代文明病——心身症。

本書不是傳統的心身症建議指南，而是讓讀者認同，原來自己的某些身心狀態可能是心身症。 感知覺是心理，而心靈是能夠自癒的私我部分， 若能真正了解自己， 就不會被大腦機制所惑， 人人都需要了解自己，以及了解心與身的連結來對治突發的心身症候群。

本書與市面上其他相關書籍不同之處為，從心理學的角度切入討論「心身症」這件事，探討泛稱的「心理」與「心靈」的差別，並且告訴你可以如何自己診斷自己的心身症。

本書教你認識自我與他人的關係：如何更了解自己？你是否有社交過敏？ 分辨正面與負面情緒？如何才能不被負面情緒困住？

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九