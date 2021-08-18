前新住民立委林麗蟬怎麼看台商赴柬埔寨發展，台企在當地的優勢為何？

採訪整理：游孟蓉（STARTBOARD行銷專員）、胡聿威（STARTBOARD行銷副總監）

NETA南向創業家聯盟顧問簡介-前中華民國立法委員林麗蟬 前立法委員林麗蟬來台已24年，是中華民國第一位新住民代表，目前在暨南大學兼任教師，負責教導社工領域。除了教師的身分。由於一直以來她對柬埔寨的政治經濟深感興趣，所以她長期以來都在從事這方面的研究。她認為政治經濟對商業投資的影響不容小覷，希望透過自己在這方面的研究讓台灣的朋友更認識柬埔寨，成為兩國的溝通交流的平台。

柬埔寨未來的發展趨勢

林麗蟬表示，她認為柬埔寨的發展逐漸不同，早期柬埔寨發展的產業主要跟農業、紡織業、製鞋業的出口較為相關，但近年越來越多商辦大樓的興建、工業發展的興起，也提供外資在柬埔寨投資其他選項，而她表示，柬埔寨目前主要優勢有三項：

1. 外匯開放、允許使用美元

第一點是因為柬埔寨本身外匯開放，這種支付方式是從20世紀70年代末傳下來的。允許柬埔寨使用美元，美元化有助於消除外匯風險，降低交易成本，促進貿易和投資的發展。對嚴重依賴援助和外國資本的柬埔寨來說，美元化有明顯的好處。美元化還有助於避免國際投機攻擊。柬埔寨在1997年亞洲金融危機中受到的打擊和影響最小。同時，投資人在當地賺取的美金可以不用另外匯兌，進而避免匯率上面的損失

2. 政策對外開放

近年柬埔寨政策改變，對外資的投資限制越來越少，友善的投資環境對外資而言也是一大優勢；最後，柬埔寨本身是強人政治，當地的總理已經連續連任五屆選舉。站在商業行為的角度來看，這對外資來說其實是有利的，代表當地的政治有一定的穩定性。

3. 柬埔寨未來投資環境

而對於未來的投資環境，林麗蟬認為在建材方面的產業是最重要的，不管是商業大樓，還是柬埔寨的基礎建設，都有相當大的需求量。再來，在農業方面，林麗蟬提及過往柬埔寨都是以人力去換取收穫，若是未來能增加自動化設備的投資，可以大量增加產量，對當地廠商以及外資都是互利互惠的結果。最後，由於當地生活品質逐漸提高，柬埔寨未來在針對醫療、金融的需求也會上升，若是廠商能將自身優勢結合當地需求，一定能搶佔市場商機。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 遊客在柬埔寨吳哥窟（Angkor Wat ）神廟建築群前留影。

台灣企業的優勢

1. 農業技術先進

第一個優勢就是台灣本身農業技術進步，對於在同樣注重農業發展的柬埔寨發展是一大優勢，即便有很多工業陸續進入柬埔寨，農業仍然是當地最看重的產業，林麗蟬認為柬埔寨在農業方面還有許多發展空間，因此希望透過與台灣的技術合作，增加出口的產量。

2. 語言文化相近

而第二個優勢就是文化語言，語言方面，由於柬埔寨華人人口多，在當地不只可以使用英文、中文也是可以溝通的；文化方面，柬埔寨有90%以上的人口都是佛教徒，跟台灣的宗教信仰也較為貼近。因此，面對當地環境，台灣企業的適應性也比較高。

台灣企業在柬埔寨會遇到的困境

1. 政策面

一個是因為台商進入柬埔寨沒有標準的商業模式，每個廠商在當地都有自己與政府、當地企業互動的模式，但卻沒有一個整合的系統，面對政策面不明確的時候，新進廠商就必須花費很多時間自己摸索，林麗蟬建議，政府應該提供標準化的模式，才能更加促進雙邊商業交流。

2. 治安面

第二個是治安面的部份，由於政府缺乏社會福利，造成當地治安不佳。政府須加強改善當地社會問題，例如貧富差距等，才能從根本上解決問題。

3. 資訊面

第三點是資訊面的部份，柬埔寨對外資訊不明確，造成新進廠商拓展上的困擾，若是未來資訊可以更加透明精準，對於外資投資以及當地發展都會更加正向。

協助台灣企業前往柬埔寨的經驗

林麗蟬表示，過去有很多台灣朋友想往柬埔寨市場發展時都會先來詢問她，而最常見的問題就是—資訊不明確的問題。以過往協助某電子產業為例，林麗蟬在深入了解後，發現台灣廠商幾乎尋找不到往柬埔寨發展的詳細資訊，因此她透過自身資源，除了提供柬埔寨當地的資訊，她也幫忙接洽當地的代理商、協助媒體曝光以及尋找人力資源的團隊，而現在該品牌在柬埔寨也有良好的發展。除此之外，很多柬埔寨廠商對台灣的餐飲品牌也相當有興趣，希望可以透過她的資訊將台灣的餐飲品牌引入當地。

台灣企業去柬埔寨拓展可以尋找的資源

林麗蟬表示大多數的企業往柬埔寨拓展時都會先去尋找當地台商會協助，而若是不想尋找該單位，也可以透過STARTBOARD的NETA平台尋找林麗蟬，她表示：「雖然我不是專門負責投資拓展的團隊，但我很樂意提供自己的資源以及資訊。」她也期許未來透過雙邊的交流，台灣跟柬埔寨都能有更好的發展。

本文獲STARTBOARD授權刊登，原文請見此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒