塔利班重掌阿富汗，可能給予東南亞恐怖主義活躍的機會

美國4月宣布自阿富汗撤軍後，阿富汗政府軍逐漸不敵塔利班（Taliban）進攻。8月15日，塔利班正式占領首都喀布爾（Kabul）並宣布戰爭結束，將建立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）離境，大批民眾也被迫倉皇逃離。

新加坡《海峽時報》報導，目前阿富汗塔利班發展情勢，可能吸引東南亞區域內的武裝分子前往該國，或者鼓動暴力極端組織，因而對新加坡及鄰國安全造成威脅。新加坡內部安全局（ISD）及國安專家分析，塔利班在阿富汗取得進展，恐導致東南亞的恐怖主義相關活動增加，包括激進組織召募更多成員，並利用他們發動攻擊。

新加坡內部安全局發言人指出，近來阿富汗情勢並未對新加坡構成具體的恐怖威脅，但當地情勢仍舊令人關切。阿富汗安全處於真空和內亂持續升溫，可能提供像是伊斯蘭激進組織蓋達組織（Al-Qaeda）、活躍於伊拉克和敘利亞伊斯蘭國（ISIS）等跨國武裝組織，重組或建立安全處所的機會。這類組織過去同樣在敘利亞與伊拉克掠奪土地。他指出，「這些恐怖組織很可能會利用意識型態論述，號召新成員到阿富汗，作為『聖戰』戰區。」

《BBC》報導，2001年9月11日，美國紐約和首都華盛頓遭受有組織的恐怖襲擊，美國布希政府認定策劃襲擊的是蓋達組織及其領導人賓拉登。當時賓拉登在阿富汗境內，並受到塔利班政權的保護。塔利班拒絶交出賓拉登，美國於2001年10月7日起，對阿富汗開始採取軍事行動，同年11月13日，美國支持的反塔利班武裝部隊攻入喀布爾，推翻塔利班政權。

美國國會出資的東南亞新聞網《BenarNews》報導，塔利班和蓋達組織被迫撤離阿富汗的2001年到2002年間，他們與東南亞武裝份子的聯繫也漸少許多。直到2014年，伊斯蘭國（Islamic State）橫掃敘利亞和伊拉克，也吸引許多東南亞武裝份子的興趣。

塔利班重新掌權，對於東南亞武裝份子的意義，第一層次是在政治宣傳上得以取得成功，他們可以宣稱自己擊敗了強權。雖然阿富汗是否會再次成為恐怖份子的安全基地未有定論，但關鍵不是在阿富汗境內，而是恐怖份子活動蹤跡。過去七年來，支持伊斯蘭國的組織已成為東南亞深具威脅性的恐怖組織，直到2021年7月，印尼安全部隊已逮補超過30名來自據信與蓋達組織相關的極端伊斯蘭主義團體伊斯蘭祈禱團（Jemaah Islamiyah）的成員。

《海峽時報》報導，直到近年，阿富汗仍持續吸引東南亞的武裝分子，塔利班重新掌權也帶來變動。新加坡拉惹勒南國際研究學院（RSIS）國家安全卓越中心研究員Muhammad Faizal Abdul Rahman指出，東南亞的極端組織將因此找到新的動力，在東南亞土生土長的極端主義份子，也將共享這份意識形態。

拉惹勒南國際研究學院的訪問成員Noor Huda Ismail則表示，塔利班的勝利將持續激勵區域內的伊斯蘭極端分子，仿效其掠奪權力的作法，「塔利班勝利對安全的影響，尤其集中在將刺激東南亞區域，支持伊斯蘭國聖戰精神的印尼人、馬來西亞人和新加坡人。」拉惹勒南國際研究學院資深分析師Jasminder Singh則警示，這可能使恐怖主義開始活躍，尤其是印尼——伊斯蘭祈禱團主要活躍地帶。

東南亞與阿富汗關聯

《海峽時報》報導，伊斯蘭基進主義份子組織塔利班自1996年統治阿富汗，直到2001年911恐攻事件後被美國擊退。自此該組織與美國扶植的阿富汗政府為敵，今年美國宣布自阿富汗撤軍後，塔利班不斷攻城掠地，造成平民傷亡。據聯合國駐阿富汗援助團（United Nations Assistance Mission）統計，今年7月就有1657名平民喪生與3254名平民受傷。

新加坡內部安全局發言人表示，1979年到1989年的蘇聯－阿富汗戰爭，給予塔利班在1994年崛起的機會，而戰爭期間估計有一萬名外國戰士參與衝突，其中包括數百名東南亞人。這些武裝份子根據他們在阿富汗的經驗，與蓋達組織發展聯繫，並組織戰士們。當他們回到東南亞，便透過區域性武裝組織，發展暴力路線，例如伊斯蘭祈禱團即為一例，至少有11個目前在新加坡關押的伊斯蘭祈禱團成員，曾參與阿富汗蓋達組織營地的軍事訓練。

《BenarNews》報導，阿富汗長期在東南亞恐怖份子網絡發展中，佔有一席之地。在1980年代前往對抗蘇聯的東南亞人確實不多，但他們回到東南亞後，幾乎接管所有武裝伊斯蘭組織，包括：東南亞影響力最大的激進武裝組織之一伊斯蘭祈禱團、恐怖組織馬來西亞聖戰組織（Kumpulan Mujahidin Malaysia）與印尼反基督教的伊斯蘭組織拉斯卡吉哈（Laskar Jihad）。

有越來越多東南亞武裝份子在阿富汗的蓋達組織營地裡受訓，也造成嚴重後果。菲律賓莫洛伊斯蘭解放陣線（Moro Islamic Liberation Front）在1984年從俗世的莫洛民族解放陣線 （Moro National Liberation Front）分離出來，並將總部移往巴基斯坦的城市拉哈爾 （Lahore），以增加和跨國「聖戰者」（Jihadist）交流。1996年，蓋達組織派遣特工前往當地，複製他們在阿富汗的訓練營。

發生在印尼的2002年峇里島爆炸案造成200多人遇害，即為在蓋達組織受訓特工所為。印尼另一起重大恐攻事件，則是2016年雅加達襲擊事件。《紐約時報》2016年報導，2016年1月雅加達購物區發生一場自殺式恐怖襲擊，造成至少7人死亡，伊斯蘭國透過Telegram宣稱該次恐襲是他們所發動。

印尼是世界上人口最多的以穆斯林為主的國家，傳統上對其他宗教包容性較高。但近年來，印尼的溫和派和強硬派團體之間關係日趨緊張，有成百上千的印尼人前赴敘利亞投奔伊斯蘭國。印尼境內的武裝分子經常攻擊教堂、佛教寺廟，西方國家使館、企業和遊客，上述均是該國開放性和多元化的根本標誌。

Photo Credit: Reuters/達志影像 圖為2012年10月12日，峇里島爆炸案十週年紀念會舉辦於原址罹難者紀念碑前。上百名澳洲倖存者及罹難者家屬哀悼相擁，紀念失去的親人。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒