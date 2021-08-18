輝瑞BNT盼美國核准追加第3劑，西方無視WHO讓疫苗給窮國的道德呼籲

文：吳宗宜

藥廠提交報告，盼為全美人民都追加施打第3劑

美國輝瑞藥廠（Pfizer）與合作夥伴德國BioNTech生技公司，在8月17日向美國食品暨藥物管理局（FDA）遞交施打第3劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的初階臨床試驗結果，盼取得為全美成年人口施打第3劑疫苗的緊急授權，這些數據也將在未來幾週也將提交給歐洲藥品管理局（EMA）和其他監管機構。

輝瑞執行長兼董事長博爾拉（Albert Bourla）表示：「疫苗接種是我們預防COVID-19（尤其是重症）最有效的手段，對保護生命的正面效益是無可爭議的。儘管如此，隨著Delta變種病毒的持續威脅，以及未來該病毒可能出現更多其他變種，我們必須對這種具有高度傳染性的病毒保持警惕。迄今我們所看到的數據表明，第3劑疫苗能夠引發人體產生的抗體量顯著超過了施打2劑後的抗體量。」

BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）說：「初步數據表明，我們可以使用第3劑疫苗來保持，甚至提升施打2劑疫苗對原病毒和相關變種產生的高水準保護力，幫助降低先前接種過疫苗的人的感染率，並更好地控制變種病毒的傳播。」

FDA於2020年12月11日授予Pfizer-BioNTech疫苗（以下簡稱輝瑞BNT疫苗）緊急使用授權（EUA），該公司也在今（2021）年5月7日向FDA提交了「完全核准」所需的生物許可申請（BLA）。隨著美國境內Delta變種病毒株肆虐，FDA加快了審理疫苗的速度，預估9月初會完全核准輝瑞BNT疫苗。

5月10日，FDA將輝瑞BNT疫苗的緊急使用授權擴大到12至15歲的青少年，8月12日，FDA批准為免疫系統虛弱者追加第3劑輝瑞BNT疫苗與莫德納（Moderna）疫苗。

數據顯示，針對Beta和高傳染性Delta變種病毒，施打第3劑輝瑞BNT疫苗，能產生針對初始病毒的顯著更高的中和抗體，更好預防接種者不被感染。該公司也表示，其疫苗的效力會隨著時間而下降，第二劑接種的4個月後，其保護力會從96％降到為84％，因此包括以色列在內的一些國家，已經開始實施追加施打第3劑的計劃。

美國率先讓免疫虛弱者施打第3劑疫苗

美國FDA在8月12日批准為免疫系統虛弱者，追加第3劑輝瑞BNT疫苗與莫德納疫苗。根據FDA數據，美國估計有2.7％（約700萬）的成年人免疫功能低下，包括曾移植器官者、某些癌症患者和HIV感染者。

在7月《移植》（Transplantation）雜誌發布最新的調查顯示，約1萬8000名完全接種疫苗的器官移植者，他們仍被感染的可能性高於一般人82倍，感染而導致住院或死亡的可能性則高達485倍。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）博士也稱：「施打第3劑疫苗是為了確保我們國家最脆弱的人的安全，他們可能需要額外的劑量來增強對疫苗產生的抗體。」

華盛頓州衛生廳長沙阿（Umair A. Shah）也表示，「第3劑輝瑞BNT或莫德納，將為需要的人提供額外保護力。科學繼續證明，疫苗是保護社區和減緩COVID-19傳播的最佳工具。」

前白宮資深疫情顧問斯拉維特（Andy Slavitt）表示，美國可以借鏡以色列的例子，以色列已授權為50歲以上的成年人提供第3劑疫苗，成為世界上最早採取此類措施的國家之一。「以色列採取此政策的速度比我們更快，所以我認為在很多方面，我們一直在跟進他們。」

以色列衛生部在7月的聲明中稱，隨著變種病毒的傳播，輝瑞疫苗的效力從90％以上下降到約64％，這可能意味著已接種疫苗的人，需要追加劑以保持對原始病毒株和新出現的變種（包括Delta變種）病毒的保護力，其方式類似於每10年施打一次的破傷風追加劑，或每年都需要接種的流感疫苗。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

無視世衛呼籲，西方國家規劃第3劑施打時程

傳播力更強的Delta變種病毒持續肆虐全球，加劇了疫苗需求及分配不公的現象，世界衛生組織（WHO）於8月4日呼籲，富裕國家應至少在9月底前，停止追加施打第3劑疫苗，以降低富國與窮國間疫苗分配嚴重不均的問題。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱，富裕國家使用更多的疫苗，在道德和流行病學上都是不可接受的：「全球未接種COVID-19疫苗的人越多，病毒傳播和演變成潛在更危險變種的機會就越大，這會增加每個人的感染風險，這就是為什麼我們需要暫停追加施打第3劑。」

據世衛組織稱，高收入國家在5月份為每100人注射了約50劑疫苗，此後這一數字持續成長；另一方面，由於缺乏疫苗，低收入國家每100人僅注射了1.5劑。到目前為止，前10名的國家就注射了所有疫苗劑量的75％以上，而低收入國家僅注射了所有疫苗劑量的1％。

譚德塞指出：「我理解所有政府都擔心，想要保護他們的人民免受Delta變種病毒的影響，但我們不能接受已經使用了全球大部分疫苗的國家使用更多的疫苗。」

儘管如此，美國、德國、法國與以色列都無視世衛組織的呼籲，計畫或已讓年長者等族群追加施打疫苗。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）率先帶領該國打響了第一槍，搶先宣布自8月1日起，以色列全國60歲以上民眾，都要追加施打第3劑疫苗，讓該國成為全世界第一個、大規模對公民提供第3劑疫苗的國家。8月12日則更擴大接種範圍，將有資格接種第3劑疫苗的年齡從60歲降至50歲，且患有潛在疾病、在長照或醫療單位工作的年輕人也可以接種。

以色列衛生部長霍洛維茲（Nitzan Horowitz）說：「我真的希望盡可能為50歲及以上的人接種第3劑疫苗，現在是關鍵時刻，這是我們阻止Delta變種病毒最有效的工具。」

在以色列約930萬人口中，超過580萬人已至少接種了一劑疫苗，疫苗接種率約為67.5％。

德國政府也在8月2日宣布，從9月開始，將向老年人、療養院居民、免疫系統受損的人接種輝瑞BNT或莫德納的疫苗追加劑，並為所有12歲及以上的兒童和青少年接種疫苗，並捐贈至少3000萬劑疫苗給他國。德國衛生部聲明：「我們希望為德國的弱勢群體提供預防性的第3劑疫苗，同時支持世界上盡可能多的人接種疫苗。」

德國衛生部長史潘（Jens Spahn）和16個邦的衛生部門首長擬定計畫後宣布：「我們信守承諾，每個想要接種的人都將可以在夏天接種疫苗，我們有足夠的疫苗供所有年齡層使用。」

柏林羅伯特科赫研究所疫苗接種委員會（STIKO）的主席、病毒學家托馬斯默滕斯（Thomas Mertens）告訴《芬克》（Funke）報：「病毒不會消失，目前還沒有足夠的數據來確切說明何時需要施打追加劑，或者某些群體是否比其他群體更需要它；但原則上，我們必須為明（2022）年每個人都需要再度施打疫苗做好準備。」

法國也拒絕接受世界衛生組織關於暫停施打第3劑的呼籲，總統馬克宏（Emmanuel Macron）在8月5日宣布，法國正努力從9月開始為老年人和弱勢群體施打第3劑疫苗。

迄今為止，法國和德國已分別為64.5％和62％的人口接種了至少一劑COVID-19疫苗，其中49％的法國人和53％的德國人已完全接種疫苗。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）也在8月初宣布，英國從9月初開始提供3200萬英國人追加劑，預計將由2000間藥局協助施打，首波將為前線衛生和護理工作者、免疫弱勢族群、療養院居民和70歲以上老年人施打。

英國疫苗大臣札哈維（Nadhim Zahawi）也表示：「我們的COVID-19疫苗接種計劃取得了巨大的成功，英國近85％的成年人接種了第一劑疫苗，超過62％的成年人接種了2劑疫苗。我們現在正在提具相關計劃，以在冬天前保護我們最脆弱的人群免受變種病毒的侵害。」

美國白宮發言人沙琪（Jen Psaki）對世衛呼籲暫停施打第3劑疫苗則表示：「我們堅信這是一個錯誤的決定，美國可以兩者兼顧。美國捐贈的疫苗比任何其他國家都多，在我們自己的國家，我們也必須確保有足夠的疫苗存量，讓美國人民都能獲得疫苗的保護。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航