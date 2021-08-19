印尼移工Maya 利用在台工作的休閒時間，號召成立淨灘社團Universal Volunteer

文：One-Forty

「只要願景相同，我們就可以攜手共進，共創美好的地球。」

印尼移工Maya利用在台工作六年的休閒時間，號召好友成立淨灘社團Universal Volunteer。社團裡有來自印尼、台灣，還有不同國家的人。Maya說，這個社團的人都有「瘋狂」的特質，大部分的人不會在難得的休假日，起個大早跑去海邊，在大太陽底下切割漁網、搬運垃圾，可是Maya一行人卻願意如此。因為他們相信「雖然很累，但這都是為了地球好」。

3月14日，Maya帶著One-Forty捐款人一起到萬里頂寮淨灘。有許多捐款人笑著說：「沒想到第一次在台灣淨灘，竟然是印尼移工帶我來的！」對於和台灣人一起淨灘，Maya語帶哽咽地和我們說：「地球是我們居住的地方。上天給我們這個地方，我們要把地球留給下一代。」

夥伴見狀，連忙遞上衛生紙，她還不忘唸一句「不要給她那麼多、一張就夠了。」擦完眼角，猶豫著乾淨的紙要收在哪。

「我們一起，讓台灣變得更好！」

註：影片攝於年初疫情禁止外出前

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒