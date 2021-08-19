【TNL 沙龍本週議題】體育競賽是否該區分「生理性別」與「社會性別」？

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本週熱議話題：體育競賽是否該區分「生理性別」與「社會性別」？

2020年東京奧運會剛落幕約一週時間，今年的奧運會上，LGBT+運動員將比以往任何時候，都更加公開地參加跳水、短跑、騎自行車，是現代奧運會歷史上最性別多元的比賽。

最近，針對相關議題，在網路沙龍上有篇討論蠻熱絡的文章：體育競賽若不區分「生理性別」與「社會性別」，生理女性運動員將會被全面扼殺。

作者在文章中強調運動比賽中安全與公平的重要性，也指出讓跨性別女性運動員可因為自身的性別認同而加入女性競賽，會造成無視跨性別女性的生理男性優勢，對於生理女性而言，是在不公平、不安全的環境下競爭。

目前奧運以血液的睪固酮濃度作為競賽依據，且在2015年宣布如果4年都宣告保持女性身份，並在賽前12個月睪固酮濃度都低於10nmol/L，就可以參加女性賽事，並非以生理性別為參賽的判斷標準，作者與部分留言的讀者認為目前的標準無法忽視生理男性的先天優勢。

文中作者指出運動賽事之所以需要區分男性、女性項目，是存在生理原因的，就如同比賽需要區分量級與年齡一樣，選手「不能因為你『認同』自己是什麼量級就去比什麼量級。一個84公斤的人不能因為自己認同自己是59量級就去比59量級的舉重比賽；一個重量級綜合格鬥選手不能因為『認同』自己是羽量級就去比羽量級比賽。」

而為了解決這項爭議，作者也在另一篇文章中，倡議「應另外設立跨性別女性組，不只能讓跨性別女性可以有參賽機會，也能使生理女性運動員的安全受到保障，並且讓體育競賽的核心價值——公平得到實踐。」

在這個討論議題中，不論是文章或是留言的讀者，皆較著重於「生理男 → 生理女」的先天性別優勢，「生理女 → 生理男」較少被討論，可能是由於一般認為，變性施打的睪固酮帶來的力量，不太會對公平且安全的競爭帶來障礙。有些讀者認為很難認同該作者的說法，也有讀者認為性別認同與生理差異的區隔是兩件事情、若讓跨性別者與女性一起參與競賽，對於生理女性是不公平的。

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核稿編輯：楊士範