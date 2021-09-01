【串流推片單】《晨間直播秀》呈現有毒厭女文化、《婚姻場景》改編柏格曼大師經典

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨穩，即便目前仍維持二級警戒，卻明顯已可看出民眾外出頻率漸增，車流與人潮較嚴格執行居家模式時多。打開電子信箱，新片資訊、新聞稿、試片邀請，媒體工作者的收件匣又開始湧入大量片商音訊，院線風光在寂寥多時後終於回暖。

至於影展端也日趨活躍，延期的金穗影展採線上與實體結合的方式舉行，甚至推出149元的線上影展通行證、再搭送居家觀影組禮包，價格讓影迷大呼佛心；通常於炎夏舉辦的台北電影節則延到秋季，轉眼間將在9月中旬開售早鳥票，日前也宣布開閉幕片為《月老》、《詭扯》；台灣國際女性影展則釋出主視覺和影展主軸「幻形共生」，將科幻中的預言與疫情之下的真實遙相呼應，邀請影迷潛入影展世界，將渾沌狀態化為堅定力量，趣意橫生。

當然，一直熱鬧躍動的串流圈，此刻亦沒停下腳步。Disney+在台灣觀眾的殷殷企盼之下，終於宣布11月正式登台，隨後台灣迪士尼頻道確定於2022年1月停運的消息，也更證實要將用戶導向串流平台的布局，米老鼠王國握有眾多親子內容的籌碼，當然要抓緊家長族群的需求、鼓勵在OTT（Over The Top）消費。

另一邊，由文化部委託的台灣國際影音串流平台「TaiwanPlus」（亦稱Taiwan+），原是由公共電視承辦，經歷程序問題、媒體應負起監督政府之第四權責任等爭議之後，改由中央通訊社主責與執行，於8月30日舉行開播典禮。平台之介面與影音內容以全英語呈現，具有新聞、生活風格、文化、科技和自然等主題頻道，目標將台灣的聲音放送至全世界。

無論是院線、影展、串流，國內或是國外內容，影視圈動態四起，身為觀眾絕不會無聊、只得煩惱該將有限的心神投向何方。9月份的「串流推片單」專欄，一樣秉持拋磚引玉的精神，為讀者介紹在台灣看得到的五部影劇，以及其亮點所在。

《紙房子》第五部（Money Heist），Netflix播映，9月3日首播

此影集最初於2017年在西班牙電視台「Antena 3」播出，同年底Netflix取得全球播映版權，並將之重新剪輯、縮短集數，於2017年12月、2018年4月分別上架ㄧ、二部，而後成為Netflix最受歡迎的「非英語」影集，第二部上線時，甚至超過了《怪奇物語》在美國和全球的播放次數。

《紙房子》故事從一名身分成謎的「教授」切入，他召集了八名不同背景的罪犯，計劃搶劫馬德里鑄幣廠。這行人醉翁之意不在酒，目標並非廠內已印製好的紙鈔，而是在預計11天的占領過程中，印製全新、無法追蹤的24億歐元。8名罪犯均以城市為代號名（例如東京、里斯本、柏林、奈洛比等），彼此不問對方來歷。

Photo Credit: Netflix

而極受影迷喜愛的角色化學效應，就在密集受訓過程及佔領鑄幣廠期間發生。故事揉合罪犯、人質與警方多方視角，在逐漸失控的劇情跨度之上，演變出充滿血腥的狂亂事件，以典型的浮誇「肥皂劇」敘事，帶出反資本主義的主題，成功激起觀眾共鳴，在經濟不穩定的時局更能令人上癮。

而第四部結尾的最大伏筆之一，就是「艾莉西亞」與「教授」的正面交鋒，當時給全球劇迷留下了巨大疑問。不過，第五部除了扮演「承先」之重要功能，也是此系列的最終章，因此如何將故事線與各人物旅程收尾、劃下「教授」一行人的搶劫生涯句點（或是沒有句點？），也都格外讓觀眾期待。

《紙房子》無疑是在地內容透過國際平台，將語言、文化、生活方式輸出全世界的出色案例，它同時極具本土特色，卻在敘事和主旨精神達到無國界的共振，無論你喜不喜歡《紙房子》的戲劇風格，大概都無法不承認，這是一個成功的「越在地、越國際」個案。

《婚姻場景》（​​Scenes from a Marriage），CATCHPLAY+（HBO GO專區）播映，9月13日首播

改編自瑞典電影大師英格瑪柏格曼（Ingmar Bergman）1973年編導的同名迷你影集，此作由艾藍喬塞森（Erland Josephson）與麗芙烏曼（Liv Ullmann）主演，有電視、電影和劇場不同版本，曾獲1975年金球獎最佳外語片，以及美國影評人協會最佳影片、女主角、女配角、劇本等獎項。

劇集聚焦一對看似平凡的中產夫妻，恩愛、衝突、分離與重逢的感情生活，一幕幕婚姻場景，讓兩位主角化身為愛情的困獸。柏格曼曾表示，雖然製作時間有限，但拍得很順利，兩位演員很快就揣摩到精髓，「整個過程根本是享受」。

時序來到2020年，HBO宣布由蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）和奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）攜手主演全新翻拍版，不過後來因蜜雪兒檔期緣故，女主角改由潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）接手擔任，此為雀絲坦與伊薩克繼《暴力年代》之後的再度合作。

潔西卡雀絲坦曾出演《00:30凌晨密令》、《腥紅山莊》、《攻敵必救》、《永生樹》等風格各異之作，收放自如的銀幕魅力征服眾多影迷，在《婚姻場景》之後，她將帶來另一部小螢幕作品《George & Tammy》，與喬許布洛林（Josh Brolin）攜手演出鄉村音樂界名人夫妻檔的故事，預計於「Spectrum Originals」先有獨家播出的窗期，目前仍處於前置階段。

至於奧斯卡伊薩克，對於台灣觀眾一定也不陌生，身為柯恩兄弟2013年電影《醉鄉民謠》的靈魂人物，伊薩克留下氣質獨特的藝術家形象，歷久彌新。近期他也將陸續以《沙丘》、《算牌手》等片與影迷見面，加上HBO的《婚姻場景》，可說是在大銀幕、小螢幕作品雙重施力，存在感十足。

Photo Credit: 《婚姻場景》

而導演Hagai Levi的過往作品則以電視劇為主，曾共同執導、編劇過HBO影集《治療中，請勿打擾》，亦是Showtime美劇《婚外情事》的主創之一。此次在《婚姻場景》，透過雀絲坦與伊薩克飾演的當代美國夫妻檔蜜拉與強納森，探討關於愛情、憎恨、慾望、一夫一妻制、婚姻和離婚等多重議題，考驗其對人際關係的洞察與說故事能力。

當大師經典要被重新演繹，自然受到不少關注，從瑞典到美國、70年代到現在，HBO主創團隊將賦予此劇怎樣面貌的新生命？絕對令眾影迷深深好奇。

《晨間直播秀》第二季（The Morning Show），Apple TV+播映，9月17日首播

APPLE TV+獲得艾美獎肯定的開台劇《晨間直播秀》，一直是此平台最具代表性的「鎮台」作品之一，後續雖有「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）主演的犯罪懸疑劇集《捍衛雅各》、以7000萬美金向索尼買下的二戰劇情長片《怒海戰艦》等作，知名度仍均未及《晨間直播秀》。

不過，在本屆艾美獎入圍名單大放異彩的《泰德拉索：錯棚教練趣事多》，也為APPLE TV+爭了不少光。這部由傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）領銜主演並製作的喜劇系列，在以「freshman」為主題的喜劇影集領域之中，以20項艾美獎提名打破了2010年《歡樂合唱團》第一季的歷史紀錄，足見其不僅有高人氣的觀眾緣，品質亦禁得起檢驗。

回到劇迷敲碗近兩年的《晨間直播秀》第二季，故事講述美國電視台 UBA 的當家主播米契凱斯勒（史提夫卡爾 飾），因為性醜聞而被開除，進而引爆一連串電視台包庇男性濫權的負面風波，極力重整團隊的新聞部總監和高層卻各懷鬼胎，讓這條重建之路滿是荊棘。

由珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）和瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）所飾演的兩位主播，一位決心離開UBA主播台，另一位則堅信自己能為業界帶來新氣象，性格迥異的兩人，必須依附彼此生存、還是各自走出一片天？電視台命運又會走向何方？是第二季接續首季之後，要帶給觀眾的主要故事發展。除此之外，兩位演員也共同掛名製作人，幕前、幕後皆為本劇靈魂人物。

近幾年，好萊塢「#MeToo」（我也是）議題延燒不斷，而影劇作品反映社會風氣，確實也推出較以往更多的反性侵害／性騷擾影劇題材，同樣以新聞媒體業為背景的《重磅腥聞》，就找來莎莉賽隆（Charlize Theron）、妮可基嫚（Nicole Kidman）與瑪格羅比（Margot Robbie）聯手演出，以改編真實事件之姿，呈現電視台內權力結構下的有毒厭女文化。

Photo Credit: Apple TV+

承上所敘，某方面來說，《晨間直播秀》確實是天時、地利、人和之作，但要說本劇的成功是建立於議題切中世道的「幸運」，其實不大公平。觀影之後會發現，它以毫不拖泥帶水的精湛劇本，展現出縝密的故事結構與犀利對白，巧妙拿捏「一語中的」和「弦外之音」的留白程度，令人驚嘆，相信無論是以議題劇、職人劇甚至是肥皂劇的期待來檢視之，都會有滿意的收穫。

除此之外，《晨間直播秀》不手軟的重金預算和高片酬，一向也是此劇的熱門話題之一，而主演瑞絲薇斯朋不僅透過演員身份再達事業巔峰，其一手創立的媒體公司「Hello Sunshine」，以跨足串流的製片業務著稱，近期也傳出以高達9億美元的成交金額出售，加入好萊塢併購潮之列。從戲裡到戲外，女性的話語權和影響力，仍在不斷形塑。

《性愛自修室》第三季（Sex Education），Netflix播映，9月17日上架

廣受年輕族群歡迎的Netflix英國影集《性愛自修室》全新一季即將上線，粉絲們熟悉的歐帝斯、艾瑞克、亞當、梅芙與艾咪等角色亦會全數回歸，隨著第三季學生們穿著統一制服的劇照釋出，預示了觀眾摩爾戴高中將迎來翻天覆地的重大改變。

《性愛自修室》男主角歐帝斯的母親是一位性治療醫師，也因此他對性愛很了解，歐帝斯與同學梅芙一起在學校設立地下性愛治療診所，解決同學們各式各樣的問題。影集除了試圖消除性病污名化、宣導正確性知識，還提倡多元性別、性向平等的精神，也教導人際關係、家庭成員之間的互動，收視輪廓明確，成功打入校園和LGBTQ族群之中。

主創蘿莉南恩（Laurie Nunn）擔任本劇編劇、製作人之一，她曾將個人經驗融入劇情當中，也戮力呈現女性放下分歧的「團結」精神，並重新詮釋女性角色的「情緒宣洩」，試圖撕下過往被誤讀的不當「憤怒」標籤，認為影集不該只是討好大眾的存在。

Photo Credit: Netflix

串流平台使用者較電視收視族群年輕，不讓人意外，也因此OTT上展現青少年心緒的風格作品，若製作精良、別開生面，更可能創下現象級的討論，而不只是曇花一現的存在。Netflix合製的英國黑色喜劇影集《去X的世界末日》，則將鏡頭瞄準一對認為自己是精神變態、彼此意外合拍的少年少女，展開一起離家出走的別樣旅行，也建立起自己的忠實觀眾群。

青春期種種人際挫敗，是千禧世代「魯蛇系」成長故事的常見材料，但這類影劇往往是整個世代處於社交焦慮的縮影，他們缺乏情緒安全感、對社會普遍失望，且認為身邊的大人並不可靠，於是對逃離體制、衝破規則的慾望，就成為這些作品的重要基因。代表著「壓迫」勢力的「制服」，就是一種顯而易見的符碼，個人也認為將是《性愛自修室》第三季要與觀眾溝通的重要線索。

《基地》（Foundation），Apple TV+播映，9月24日首播

曾五度榮獲科幻小說界最高榮譽「雨果獎」的《基地》，同時也被廣大科幻迷戲稱為「史上最難翻拍的小說」，不只故事篇章宏偉、版圖遼闊，其中政權與各家學派之間的心理鬥爭亦是細膩高超，為翻拍之路設下極高門檻。以薩艾西莫夫（Isaac Asimov）的跨世紀鉅作，可以由誰來改編？一直令人好奇。

在超過70年的等待之後，終於由《黑暗騎士》三部曲、《刀鋒戰士》三部曲、《超人：鋼鐵英雄》編劇，大衛S高耶（David S. Goyer）接下這項任務，擔任執行製作與統籌，讓《基地》影集於Apple TV+問世。大衛在過往除了以編劇身份著稱，亦是導演、小說家和漫畫作家，也擔任電子遊戲《決勝時刻》系列的聯合編劇。

《基地》故事取自原著小說三部曲的主軸，心理史學家哈里謝頓預言不久後銀河帝國將滅亡，無法逃避悲慘未來，唯有先行毀滅帝國，才能讓人類文明有得以延續的可能。面對政權、信仰和多方勢力崛起的攻擊與阻撓，讓執行「謝頓計畫」必須背負人類命運的一行人，正式踏上史詩般艱困的流亡冒險，找尋建立「基地」之處以守護文明。

Photo Credit: Apple TV+

本劇演員陣容找來飾演熱門影集《王冠》喬治六世的傑瑞德哈里斯（Jared Harris）主演哈里謝頓，喜愛歐美影集的觀眾對他應不陌生，哈里斯也曾出演HBO《核爆家園》、Prime Video《嘉年華大街》等作，此次肩負《基地》主演之重任，有極大發揮空間。

此外，《魔戒》系列迷人的精靈國王「瑟蘭督伊」李佩斯（Lee Pace）則飾演銀河帝國皇帝，這並非他首次詮釋科幻作品，李佩斯曾於《星際異攻隊》中扮演反派角色「控訴者」羅南，雖因特殊化妝和後製使面孔分辨不易，但其面不改色就讓人望而生畏的氣場，足留下深刻印象。

從小說轉譯為影像，《基地》企圖超越科幻小說的架構，揉合歷史、社會、心理學和統計學，以預測、挑戰整個宇宙的脈動。視覺效果上，如何展現磅礴萬鈞的史詩氣勢、壯烈的宇宙畫面，也值得一探究竟。至於末日恐懼之下的情境氛圍，則與疫情時代人類共同面臨的困局有異曲同工之趣，或許在2021年觀賞此作，會有另種不同滋味。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航