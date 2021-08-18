塔利班首場官方記者會承諾保障婦女權利，G7下週召開視訊峰會聚焦阿富汗人道援助

奪下阿富汗政權的塔利班（Taliban）昨（17）日於首都喀布爾舉行首場官方記者會。《路透社》報導，發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）首次公開露面，承諾將在伊斯蘭教的律法之內保障婦女權利，並希望與各國維持和平關係，也暗示著統治路線將較20年前溫和。

白宮昨日也發布新聞稿證實，美國總統拜登（Joe Biden）和英國首相強生（Boris Johnson）兩人通話討論阿富汗局勢，並同意於下週舉行線上視訊的G7峰會，將著重於應對阿富汗現況的戰略和方法。

塔利班強調保障婦女權益、維持外交和平

塔利班發言人穆賈希德 表示，將尊重女性權利， 鼓勵婦女重返職場與學校，並承諾女性仍能活躍於社會。他也表示，不希望存有任何國內外的敵人，不要讓衝突與戰爭重演。《BBC》指出，塔利班為了緩解阿富汗人的恐懼，已宣布不會報復曾與國際部隊或外國勢力合作的軍警及工作人員。

穆賈希德也承諾，塔利班不會允許阿富汗被用作攻擊其他國家的基地。這項保證是塔利班與川普政府2020年和平協議的一部分，同時也正為了美國撤軍鋪路。此外，穆賈希德表示，媒體應該保持獨立，但是不得違背國家價值觀。

不過，塔利班於 1996年至2001年統治阿富汗的期間，以伊斯蘭教法為由，禁止婦女工作與上學，女性必須穿著全身罩袍、並在男性親屬的陪同下才能外出，因此當地許多婦女仍感到十分恐懼。

《美聯社》報導， 一名 阿富汗的廣播人員表示，她因為太害怕而不敢回家，更不用說去上班，現在只能躲在親戚家。她也坦言，她和其他女性並不相信塔利班會改變對待女性的方式。喀布爾也有一群婦女上街示威，要求塔利班不要將婦女排除在公共領域之外。

美國國家安全顧問 Jake Sullivan則 表示，美國不會輕易相信塔利班在女性權益方面發出的聲明。「這與信任無關，而是關於能不能被證實。」 Jake Sullivan認為，國際社會將會繼續觀察塔利班未來實際的作為。

G7峰會下週召開，聚焦提供阿富汗人道援助

白宮發出的聲明稿表示，拜登與強生在通話中討論了各國對阿富汗政策需要持續協調的必要性，包括國際社會如何為難民和弱勢阿富汗人提供進一步的人道支持，並同意於下週舉行一次G7會議，各國領導人將討論共同的戰略和方法。

據《路透社》報導，英國首相官邸唐寧街發言人表示，兩位領導人樂見目前在撤離行動上的合作，國際社會必須通力合作，避免阿富汗發生人道危機。

唐寧街也發出的聲明稿指出，英美將密切合作，盡可能讓更多人離開阿富汗，強生也計畫重新安置難民。此外，強生在通話中向川普強調，不要失去過去20年來在阿富汗取得的成就，並保護自己免於恐怖主義的威脅，同時也應繼續支持阿富汗人民。

七大工業國集團G7由美國、英國、加拿大、法國、德國、義大利與日本組成，今年輪值主席國為英國。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：許靜之

核稿編輯：翁世航