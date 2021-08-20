《貨櫃與航運》：「環球航線」在散裝船運時代聞所未聞，但對貨櫃船運來說並不瘋狂

文：馬克．萊文森（Marc Levinson）

環球航線

這種新的海運地理學帶來與過去截然不同的貿易模式。來自法國南部的出口產品可能經由英吉利海峽邊的勒阿弗爾出海成本最低；進口到蘇格蘭的貨物可能將從英格蘭東南部以火車運來。運往舊金山灣區的日本貨物可能從西雅圖、而非奧克蘭進口，因為船運公司節省一天航行時間的成本，超過把部分貨物從西雅圖以火車運往加州的費用。

愈來愈多墨西哥灣沿岸的港口都市經由查理斯敦或洛杉磯處理運往歐洲和亞洲的貿易，因為船商認為，行經墨西哥灣不符合經濟效益。維吉尼亞州的漢普頓錨地已取代巴爾的摩，成了主要的裝卸中心，這並非巴爾的摩的錯，而是服務歐洲的船商經由漢普頓錨地每年可以多跑四班船——只要船的造價高達六千萬美元，四班船就足以決定船商是盈是虧。

一個成功的港口還是能為地方經濟帶來龐大的利益，靠近港口的大都會地區將有許多卡車、鐵路和倉庫的工作，需要報關行和船運代理商，且能從港口相關產業獲得許多稅收。不過，這些工作存在與否，商業的條件遠遠超過地理的因素。根據一項調查發現，像西雅圖這種地方市場很小的港口都可以實現夢想，成為大貨櫃港，並「因此獲取豐厚的經濟利益」。反觀東京和倫敦這種附近地區有眾多人口的港口，未必就能繁榮興旺。船運公司居於主導的地位，港口只得互相競爭，博取船商的青睞。

競爭引發了規模龐大的投資。在一九七○年代，世界銀行和亞洲開發銀行為開發中國家的港口計劃傾注了十三億美元的資金。從一九七三年到一九八九年，美國的港口花了二十三億美元在貨櫃處理設施上。船運公司利用他們的談判能力，把建設新碼頭、購買新吊車和疏浚水道的風險推給政府機構。港口堅持船運公司簽訂租約，但租約往往無法保證貨物會源源湧入。船運公司也常常會隨著策略轉變而把裝卸中心遷至不同的港口，至於那些遭他們離棄的港口，也是支付最少的錢便了事。光一年間就有三十家船運公司轉移了北美港口的營運，使部分港口損失了不少貨物流量。

港口就算擁有最新穎的設施，也無法保證前途光明：一九七○年代末，奧克蘭把一大部分的營收重新投資在貨櫃碼頭上，但還是被長灘搶走了許多市占率。一九八三年，奧克蘭投入龐大資金的港口疏浚計劃遭到一場環保官司阻擋，美國總統輪船公司對此的因應手段便是把大部分的貨運轉移到西雅圖。至於西雅圖，一九八五年，西雅圖南方幾里之外的塔科馬興建了一座四千四百萬美元的貨櫃碼頭，吸引到海陸服務的投靠，西雅圖也因此損失慘重。

無可避免，大部分的港口設施投資注定要付之東流。一九七九年和一九八○年，巴爾的摩的新碼頭帶來了激增的貨物，但到了二○○○年，這個港口處理的貨櫃比二十年前還要少。台灣在高雄斥鉅資興建的貨櫃港極為成功，政府決定在台中比照辦理，卻是個代價高昂的錯誤。許多港口（包括聖地牙哥）訂製了造價不菲的貨櫃吊車，後來卻很少使用。類似碼頭鐵軌的許多科技後來變得一無是處：港口在碼頭上鋪設火車鐵軌，好讓吊車能直接從船上把貨櫃吊至等候的平車上，但火車隨著吊車裝卸貨進度移動的速度過於緩慢，延誤了船的運作，也降低了生產力。許多碼頭鐵軌被棄置，但失敗的成本大部分由港口承擔。

港口事業升高的風險引起決策者的關注。在一九六○年代和一九七○年代，政府對港口的投資攸關貨櫃船運的發展，除了費利克斯托和香港，當代各大貨櫃港的興建都由政府支應，風險也由當局承擔。當時這是唯一的出路：資本不足的船運公司和碼頭工人公司不可能自己支應港口的開發。隨著所需的投資變大，政府官員開始對經營港口失去興趣。一九八一年，西雅圖港務局長表示：「累積的成本高得嚇人。」船運公司遷離或倒閉可能會讓政府機構為閒置的吊車和貨櫃場付出代價，這種風險高得讓許多政府不願承擔。

一九八一年，英國首相柴契爾首開新的模式，把二十一個港口賣給一家民間公司，其他國家的政府也紛紛跟進。一九八六年，馬來西亞政府把巴生港（Port Klang）出租給一個民間集團，從墨西哥、韓國到紐西蘭，各國政府也立刻跟上腳步，把港口民營化。投資者不限於碼頭工人和運輸公司，還包括各大海運業者。

貨櫃船運現在已是規模龐大的事業，有能力籌措港口所需的鉅額資金。身為港口的使用者，港口設施能否迅速處理貨物也攸關業者的利益。和政府機構不同，民間港口業者沒有為地區經濟發展而擴張的急迫誘因，他們可以堅持簽訂由銀行或擔保品保證的長期合約，確保投資可以回收。政府退居地的角色，將水岸土地出租給民間業者。到了二十世紀末，全球的貨櫃貿易流量已有半數經過民間經營的港口。

一九七七年，貨櫃船運達到一個里程碑。南非和歐洲首度開闢貨櫃船運，最後一條完全由散裝船服務的航線也貨櫃化。

貨櫃仍稱不上普及全球，許多貨運量較少的航線仍然由傳統船運支配，尤其是非洲和拉丁美洲。不過，就商業而言，這些航線是利基市場而非主流市場。主要的海運航線成了麥克連當年描繪的海上公路。一九八○年，每週有十七艘、總容量相當於兩萬個二十呎貨櫃的船從美國太平洋岸往返日本。從歐洲北部，每週有二十三艘船跨越大西洋到北美五大湖區的各個港口，另有八艘總容量逾一萬五千個二十呎櫃的船往返歐洲和日本。即使是澳洲和美國東岸的長途航線，每週也有平均二．五艘貨櫃船從兩端啟航，載運澳洲的肉品到美國，以及美國的製造業產品到澳洲。

在這種永無止境追求更大的氛圍中，航運公司把目標擺在一種連結港口的新方式上：環繞地球航行。

環繞地球服務在散裝船運時代是個聞所未聞的概念。船速緩慢加上泊港時間漫長，從紐約橫越大西洋、穿過直布羅陀海峽和蘇伊士運河，停靠新加坡、香港、橫濱和洛杉磯，然後取道巴拿馬運河返回紐約，總計三萬九千英里的航途，可能得花上六個月的時間。以較快的船、較短的泊港把環球時間縮短至三個月是無法想像的。一九七八年，麥克連離開董事會後，雷諾工業花了五億八千萬美元訂製十二艘柴油動力船，並承諾海陸服務很快就會推出「每週一班環繞地球的新服務」。這個主意並不瘋狂。大多數的船運公司都為了貨物流量失衡的問題而傷透腦筋。

例如，海陸服務是北太平洋的主要船運公司，但日本對美國的巨大貿易順差，使得海陸服務載運的東行貨櫃勢必超過西行。但在中東，海陸服務的問題剛好顛倒過來，坐擁龐大石油收入的中東國家進口大量的製造業產品，但卻很少出口貨櫃化的貨物。往東環繞世界的航線可以解決這種失衡的現象：船在中東港口卸下貨櫃，載上前一次航程所留下的空貨櫃，繼續開往日本；航程中，船可以停靠新加坡和香港，再由較小的船把貨物駁運到印度和泰國等開發中經濟體——這些國家與日本或美國的貿易量還未多到值得單獨開闢航線。

然而，環球航線的風險很高。兩個港口之間的貿易流量往往大不相同；一艘適合往返紐約和鹿特丹的船，很可能對往返新加坡與香港來說太大。風暴、碼頭罷工或機件問題導致航程延誤，可能將使船隻每週某一天停靠各個港口的日程為之大亂。這可不是個小問題：以色列的以星船運公司（Zim Line）從美國大西洋岸出發，經由蘇伊士運河到達美國西岸——這已是一九八○年最接近環繞地球的貨櫃服務，但完成一趟、航班延誤不到一天的比率只有六四％，而延誤超過一週的船班多達七分之一。如果託運者認為，與環球航線相比，標準的點對點服務可能準時得多，那麼環繞地球船運可能就會很難吸引貨物。

在這種風險下，海陸服務放棄了環球航線的計劃。

終究還是成本問題

但海陸服務的兩家主要競爭對手並沒有放棄，其中一家是長榮海運。一九六八年，長榮海運由雄心勃勃的台灣企業家張榮發創立，從一家不定期船公司發展成航線遍布太平洋和遠東——歐洲的船運龍頭，並靠著與運費同盟削價競爭吸引貨物。

一九八二年五月，長榮向日本和台灣的造船廠訂造了十六艘貨櫃船，總價十億美元，並宣布將開闢東行和西行的環繞地球服務。在原本的規劃中，這些船可以載運兩千兩百四十個二十呎櫃，但沒多久就重新設計，改為兩千七百二十八個。張榮發稱這些船為「G 級」船，並以G 字頭的英文字為它們命名：長俊輪（Ever Gifted）、長隆輪（Ever Glory）、長明輪（EverGleamy）等等。這些船的航速為三十二浬，快到東、西行航線的十九個港口每隔十天就能看到一艘長榮貨櫃船。長榮東行的船每八十一天可環繞地球一圈，西行要八十二天。

跨入環球航線的另一個競爭者同樣也是自信滿滿的船運大亨——麥克連。一九八二年，麥克連的美國輪船公司訂製了十四艘超大貨櫃船，由於承造船隻的是韓國的大宇造船廠，美國輪船公司未能享有美國政府的造船補貼，但他們能自由決定這些船要用於哪些航線，不會被美國政府干涉。這些新船各可載運四千四百八十二個二十呎櫃，比長榮的G 級船多出將近一倍。這些船既寬敞又實用，以設計工程師庫辛的話來形容，看起來「像海上的一個大鞋盒」。麥克連的策略與張榮發有別，他的船只往東環繞地球，且航速緩慢。麥克連已經從高速的SL-7貨櫃船學到了教訓，不想讓燃料費用吃掉獲利。新船是在高油價的時代打造的，為了節省燃油，航速將只有十八浬，環繞世界一周的時間也比長榮的船更久。

麥克連為他的新船取了名字，叫做經濟船（Econship），顧名思義，經濟船除了節省燃料，其龐大載運量所帶來的經濟效益，將使單一貨櫃的成本比全世界任何船都來得低。光是造船的支出就高達五億七千萬美元。麥克連新公開上市的公司沿用了前身麥克連工業的名字，要籌措到資金可謂輕而易舉。全世界都想投資這位貨櫃船運的創始者，讓他把美國輪船公司改造成一家有「全球巴士服務」的公司。

然而，新服務的獲利潛力打從一開始就大有疑問。幾乎整個貨櫃船運業都經營維艱：一九八一年海火車船運宣告破產；一九八二年，三角洲輪船（Delta Steamship）和莫爾——麥科馬克輪船遭美國輪船公司併購；赫伯羅德變賣了總部大樓，以籌措現金償債；香港的東方海外公司被迫重新協商二十七億美元的債務；而擁有英國渡船營運權、十五艘貨櫃船和一家貨櫃租賃公司的海貨櫃公司（Sea Containers）也幾乎倒閉。一九八四年和一九八五年，長榮和美國輪船開始環繞地球服務之際，情況愈發惡化。新的船運容量湧進市場，從一九八三年五月到一九八四年五月，北太平洋的貨櫃容量激增了二○％，使得往返北美和日本的船幾乎呈現半空的狀態。《駿懋船運經濟學人》（Lloyd’s Shipping Economist）的報告指出：「船運公司全面採取削減費率的措施來爭奪市占率。」

環繞地球服務本身也出乎當初的預期。每經過一個港口不只是停靠碼頭一次，而是為整個環繞地球航程增加了冗長的時間和沉重成本。除非大幅減少停靠的港口，否則航程將長到難以接受。因此，大部分港口都以支線船舶來連接環繞地球服務，在大型裝卸中心轉運貨櫃，使貨物的運輸總時間拉長。長榮的環球航線最後完全略過英國的港口，而使用法國勒阿弗爾的區域裝卸中心，每年轉運二十萬個貨櫃到英格蘭、蘇格蘭及愛爾蘭的港口。麥克連的經濟船需要的水深超出許多港口的正常水位，有時候還會為了趕著在滿潮的時刻出港而來不及載運碼頭上的貨物。長榮和美國輪船公司都未面對一個事實：他們的船可能不是運輸貨物的最佳方式；雖然以雙層貨櫃火車跨越美國本土的運輸成本比經由巴拿馬運河的船運成本高，但美國總統輪船的船——火車服務能讓從日本到紐約的貨櫃只花十四天就運達，遠比長榮或美國輪船的運輸時間短得多。能否準時也是個一直未能解決的問題。對環球航線來說，比斯開灣（注：Bay of Biscay，北大西洋的海灣，位於法國和西班牙之間）的惡劣天氣或杜拜港的吊車故障，都會延誤對橫濱和長灘顧客的日程承諾。

沒多久，災難便接踵而至。油價並未如麥克連預期的從每桶二十八美元漲到五十美元，反而在一九八五年暴跌至十四美元。美國輪船公司的慢速省油船突然間變得不符合市場的要求，中東產油國家再也負擔不起過去經濟船上滿載的大量進口貨。競爭愈演愈激烈：一九七○年代管理不良的散裝船公司在貨櫃船運的打擊下紛紛倒閉，但一九八○年代的船商都是專業管理的大公司，不會輕易棄械投降。麥克連工業一九八四年獲利六千兩百萬美元後，一九八五年虧損了六千七百萬美元。一九八六年初，該公司無法償付一筆利息，麥克連為了重新安排他的貸款而四處奔走，但他的努力都徒勞無功，一九八六年的頭九個月，麥克連工業的營收是八億五千四百萬美元，但虧損達兩億三千七百萬美元。歐洲的貨櫃碼頭開始要求預付現金，才准許經濟船卸貨。債權銀行也緊縮了信用條件。到了十一月二十一日，十二億美元的沉重債務終於迫使麥克連工業停止所有服務，並聲請破產。

當時，美國輪船公司的崩垮是美國史上最大的破產案，也是最錯綜複雜的案例。總共有五十二艘船在各地的港口被扣押，從新加坡到希臘，七家承辦經濟船抵押貸款的美國銀行忙著想從這些船收回貸款，卻沒有船商要這些船；十六個月後，這些船以二八折的價格出售給海陸服務。超過一萬個貨櫃和五千五百輛車架被退還給弗列斯車廂租賃公司（FlexiVanLeasing），當初美國輪船以一天幾美元的價格向他們租用車架。美國輪船以一年一千萬美元向史塔頓島租用新貨櫃碼頭的合約失效，使紐約與紐澤西港務局平白耗費了六千萬美元在疏浚和營建的工程上。第一殖民地農場轉手落入債券銀行手中，最後大部分都淪為荒地。沒有擔保品的債務共有兩億六千萬美元，這些債權人沒有拿回任何錢。麥克連持有八八％的麥克連工業普通股全數化為烏有，他與擔任副總裁的兒子小麥克連被管理團隊開除。有幾千人隨之失業。

「麥克連一直未能從美國輪船公司的破產平復過來。」一名長期同僚說。他開始離群索居，閃躲新聞記者，避開公開露面。他的失敗糾纏著他，一想到自己傷害了數千個人，他就羞愧不已。然而，他還是充滿幹勁，一九九一年，在美國輪船公司倒閉五年後，因為太過無聊，於是他以七十七歲的高齡又創立了一家船運公司。許多海陸服務公司的前主管已經是船運業的大老，他們勸他至少偶爾在公開場合露個面，接受他應得的獎項和尊崇。二○○一年五月三十日，他葬禮的那個早上，世界各地的貨櫃船都鳴笛致敬，以示對他的追憶。

然而，如果說美國輪船公司的破產對許多人來說是個人的不測，麥克連所開創的產業絕非一場災難。一九八六年，也就是美國輪船公司倒閉的那一年，全世界的港口、運輸公司和船運業者為了載運貨櫃已經投資了七百六十億美元。據估計，到了二十世紀末，將又有一千三百億美元的投資，用來建造更大的船、能在十二小時內處理一艘船的港口，以及每分鐘能搬運超過一個貨櫃的吊車。貨櫃船運已經變成一個極為龐大的產業，隨著它的成長，運送一個貨櫃貨物的成本也不斷下降。

相關書摘 ►《貨櫃與航運》：海運業的軍備競賽方興未艾，貨櫃船激增改變了全世界的商船船隊

書籍介紹

本文摘錄自《貨櫃與航運：搶船、搶港、搶貨櫃，你上船了嗎？貨櫃推動的全球貿易與現代經濟體系》，八旗文化出版

作者：馬克．萊文森（Marc Levinson）

譯者：吳國卿

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沒有貨櫃，就沒有全球化，

不會有好事多，也不會有電商龍頭亞馬遜、阿里巴巴，更不會有高科技；

透過貨櫃的起源故事，比爾．蓋茲讀到創新，

金融史學家伯恩斯坦、價值投資人帕波萊讀到產業本質。

比爾．蓋茲年度推薦：「貨櫃改變全世界做生意的方式。」

《金融時報》年度最佳商業書

重量級媒體《經濟學人》、《華爾街日報》、《金融時報》、《財星》一致好評

本書談論海運業歷經破壞性創新，政府的整合與監管，到打造國際航線遇到的困境。

貨櫃不只是個低科技的金屬箱子，更是緊密連結的運輸系統，

系統中的任何一個環節改變，都會觸動貨櫃航運業最敏感的成本與運費。

本書訴說一個戲劇性的起源故事，

從貨櫃誕生、在1970年代廣為採用前歷經十多年的困頓發展，

再到貨櫃化大幅降低運輸成本帶來的巨大經濟影響。

1956年，一艘改裝過的油輪載運五十八個貨櫃從紐華克開往休斯頓。

這是全球貨物運輸方式革命的開始，航運公司訂購愈來愈大的船隻裝載很快成為標準規格貨櫃的金屬箱子。

從紐約到新加坡的港口城市爭先恐後地進行現代化改造，以求容納更大的船隻。

貨櫃航運逐漸發展成龐大的產業，造就今日的全球貿易：得船得貨櫃者，得天下。

本書從三個角度出發，為我們分析貨櫃如何推動全球經濟：

運輸技術變革對產業的影響 創新給社會資源帶來的重要性 運輸成本與經濟地理之間的聯系

作者萊文森曾經擔任《經濟學人》雜誌的金融與經濟編輯、紐約外交關係協會（CFR）高級研究員，以及摩根大通（JPMorgan Chase）經濟學家。他以過去為人忽視的資料，證明貨櫃改變了世界的經濟版圖，造成紐約和倫敦等傳統港口的沒落，並助長過去沒沒無聞的港口的興起。從北大西洋推進太平洋，從歐美推進到亞洲，全球供應鏈緊密結合。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九