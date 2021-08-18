今日本土新增6例，下午4時起開放20至35歲民眾預約高端疫苗

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增6例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診、5例境外移入，無死亡病例。指揮中心宣布，下午4時起將增加開放20至35歲民眾預約高端疫苗，第六輪同樣維持23日開打。此外，陳時中也表示，台北市台電大樓陸續新增的3例確診已定調為群聚案件。

本土新增6例、境外移入5例

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例，為2例男性、4例女性，年齡介於20多歲至80多歲，其中1例8月14日發病，餘均為無症狀感染，個案分布為臺北市4例、新北市2例；其中2例為已知感染源、4例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

5月11日至8月16日累計公布1萬4663位確診個案中，已有1萬3214人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.1%。

陳時中也公布，昨（12）日有4萬9439人接種疫苗，目前疫苗覆蓋率達39.4％、劑次人口比為42.4（劑／每百人）。

高端開放20至35歲預約、食藥署審查12-17歲能否施打莫德納

指揮中心公布，截至今日中午12時截止，總計約41.9萬人完成預約，並將於8月23日至8月29日施打。陳時中表示，由於還有剩餘量可供施打，今天下午4時至20日中午12時止，將增加開放20至35歲民眾預約，估計約有29.8萬人。

65歲以上長者、20歲至64歲第九類與36歲至64歲民眾為前次預約對象，同屬第六輪接種，已於今日中午12時停止預約與修改，下午起僅開放20至35歲民眾進行預約。

Photo Credit: 指揮中心

此外，陳時中也證實，疾管署已向食藥署申請讓12至17歲青少年接種莫德納疫苗，將再請專家小組研議如何運用。陳時中也強調，並非要混打兩種疫苗，而是讓青少年多一項選擇。不過，莫德納疫苗仍需考量第二劑需求，因此青少年仍會以施打BNT疫苗為主。

莊人祥：台電確診孕婦不算完整接種2劑疫苗者

指揮官陳時中表示，台電大樓目前陸續已經驗出3起確診，其中第3例為接種兩劑莫德納疫苗的孕婦。發言人莊人祥表示，該名孕婦於14日發病，但是13日才接種第二劑疫苗，並不算完整接種才染疫的案例，並非國內突破性的個案。

莊人祥也公布，目前國內完整接種2劑後仍確診者有9例，皆施打AZ疫苗，均為無併發症的輕症患者；而此名孕婦目前觀察也屬輕症，主要症狀為咳嗽、喉嚨癢與味覺異常。

陳時中指出，已將台電這3起案例定調為群聚事件，該名孕婦在先前有同事確診時，就已被匡列為自主健康管理的對象。今天該樓層辦公人員皆不上班，已進行PCR採檢，下午結果將陸續出爐；而整棟台電大樓今天分流上班，約有一半員工在家工作。

各國入境條件不一，疫苗接種證明並非必要條件

在外交部協助彙整之下，指揮中心今天也公布常見旅遊國家的入境規定，台灣人若前往比利時、西班牙、芬蘭、愛沙尼亞及墨西哥等5國，不需出示任何證明，入境也免隔離。

陳時中表示，目前各國規定不一，常見條件還包括採檢陰性證明、康復紀錄等，疫苗接種證明並非必要條件，且接種紀錄也需以該國承認的疫苗種類才有效。

目前有些管制較為嚴格的國家仍禁止一般旅客入境，僅限外交公務、特殊事由及緊急人道考量，包含日本、加拿大、韓國、印尼、印度、越南、澳洲、紐西蘭、俄羅斯、以色列及阿根廷等國。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：翁世航