Delta疫情逆襲：美國再度陷入與病毒搏鬥的輪迴，疫苗在手也難一勞永逸

文：尹俊傑（中央社駐紐約特派員）

這個夏季，美國民眾一度歡欣鼓舞，以為可擺脫糾纏一年多的COVID-19陰影。生活看似重回常態之際，然而Delta變異株宛如投了顆變化球，美國再度陷入與病毒搏鬥的輪迴。

數字會說話。美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，自7月1日以來，全美COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單週平均新增病例暴增7倍；8月頭12天累計通報病例就超越7月總數，照這樣下去，全月新增病例預計達340萬例左右，創疫情爆發以來第4高紀錄。

一般人可能很難理解，美國明明已普遍施打COVID-19疫苗，為何還會陷入如此境地？

簡單解答是新型冠狀病毒不斷變異，傳染力更強的Delta已於7月上旬成為美國境內傳播的主流病毒株。Delta壓境下疫苗防線失守，美國並非孤例，與美國幾乎同時開打COVID-19疫苗的以色列、英國都是血淋淋的教訓。

美國上半年大規模施打COVID-19疫苗，疫情確實緩和一段時間。CDC於5月建議已接種疫苗的民眾在多數場合不用再戴口罩，各地政府陸續解除防疫限制，許多悶壞的民眾以為可就此重溫往日生活樣貌。

這段期間，美國民眾可說是「大解放」，久違的親友聚會不斷、境內旅遊熱潮再現、疫情期間慘澹經營的餐廳與酒吧門庭若市。愈來愈多人在室內密閉空間摘下口罩，不放心的民眾陷入想戴又怕別人投以異樣眼光的掙扎。

最初在印度發現的Delta變異株在上述環境中長驅直入，而美國總統拜登（Joe Biden）設定7月4日獨立紀念日前70％成人至少接種一劑COVID-19疫苗的目標，遲了一個月才達成。

令人憂心的是，全美25至39歲人口中完整接種COVID-19疫苗的比例不到一半。這個年齡層處於工作、社交活躍時期，許多人因欠缺疫苗保護而感染COVID-19，使得全美30至39歲人口中染疫住院的比例創疫情爆發以來新高。

近幾週，原本苦口婆心勸民眾接種COVID-19疫苗的官員開始軟硬兼施，變相逼迫質疑疫苗或猶豫不決的民眾到接種站捲起袖子。

紐約市提供打疫苗就能拿100美元（約新台幣2783元）獎勵之餘，宣布16日起上餐館、健身房等室內場所須出示COVID-19疫苗接種證明，成為全美首座嘗試以疫苗通行證拉高民眾接種意願的城市。加州更在新學年展開前要求教職員接種COVID-19疫苗，否則每週都要接受病毒檢測。

如此做法是否會掀起如法國的示威反彈，尚待觀察。可以確定的是，眼前這波疫情來勢洶洶，美國民眾一度樂觀的心理已有劇烈轉變。

密西根大學13日公布，美國8月消費者信心指數初值驟降13.5％，從7月的81.2一口氣掉到70.2，創10年來新低，甚至低於2020年4月疫情嚴峻時的71.8，Delta變異株的殺傷力可見一斑。

這項反映經濟前景的數據深受矚目，過去半世紀只有6次單月降幅大於過去一個月，包括2020年4月全美深陷COVID-19危機、2008年10月金融海嘯席捲全球。

民間消費扮演美國經濟火車頭角色，上述數據意味Delta變異株作祟恐拖累經濟復甦，企業如何因應也成為7月中旬展開的美股財報季期間法人說明會焦點。

財經媒體CNBC統計，美股標準普爾500指數成分企業中，超過100家企業在法說會上提及Delta變異株或回答相關問題。CDC於7月27日改口、敦促高度傳染地區所有民眾恢復室內配戴口罩後，法說會提到Delta變異株的企業顯著增加。

數週前，許多企業還打算秋季讓員工逐漸回到空蕩已久的辦公室、恢復舉辦大型會議與活動，如今一切都在Delta變異株攪局下亂了套。不少滿心期待秋、冬季出遊的民眾也都得重新考慮，彷彿重溫一年前疫情隨天氣轉涼不斷升溫的惡夢。

COVID-19折騰民眾這麼久，連美國這樣疫苗供給無虞、甚至有餘裕補打增強劑的富國都難以擺脫疫情陰霾，疫苗供給吃緊的中低收入國家更情何以堪。

只能感嘆人算不如天算，只要新型冠狀病毒繼續變異，就算疫苗在手也難一勞永逸。人類面對COVID-19威脅即將邁入兩年，崎嶇波折的抗疫之路離結束顯然還很遙遠。

新聞來源：特派專欄 Delta變異株攪局 美國抗疫之路崎嶇波折（中央社）

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航