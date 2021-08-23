撐過難關，民眾對環境感受回穩；下道難題：該如何與疫情共同生活？

文：許月苓

民眾感受保守穩健，對未來看法呈現兩派？

最新調查對台灣網民對環境看法的持續追蹤當中，可以看出六月與七月達到最緊繃的狀態，對過去一年感到悲觀的民眾高達六至七成；然而，對未來的展望除了六月首度突破五成民眾感到悲觀之外，七、八月時均已回穩，達到與今年五月這波疫情爆發前差不多的程度。但若我們更細緻的看：台灣民眾在六、七月時的危機感急遽地展現出對過去一年的悲觀，也就是當下的焦慮感；至於未來一年是否感到樂觀，除了六月之外，大多民眾雖然皆回復到與這波疫情前差不多的數據，但仔細觀察，對於未來走向的看法有呈現兩種不同的趨勢，各據三成。

對過去一年的環境感受若感覺越來越糟，其實代表的是調查當下對疫情感受到十足的危機焦慮，若從這個角度來看，確實對疫情的危機感已經逐步減緩。另一方面，對未來一年的環境感受指標，蘊含的是對未來的評估，在此台灣民眾整體呈現的是保守穩健的態度，然而之後是否會更明顯出現日趨兩極的趨勢，值得繼續調查。

疫情變化難控，疫苗已成民眾共識

之所以民眾會出現對未來好、壞參半的環境感受，一方面除了可能因台灣施打疫苗人數逐步增加，目前疫情受到控制之外；另一方面，包括Delta變種等變形病毒來勢洶洶，國產疫苗難以完全信任，採購國外疫苗的交期也充滿不確定性；再加上鄰近國家如日本、澳洲、中國等又進入了新一輪的感染高峰或者採取封城，在這些未來腳本難以預測的狀況下，可以解釋民眾出現各自詮釋、迥異的態度。

但儘管民眾對未來趨勢只能保守以對，至少民眾態度較前幾個月，已經沒有那麼緊張；此外，也顯示疫苗施打率與民眾施打疫苗的意願皆持高度興趣。在這波討論疫苗安全性、副作用等輿論當中，相信至少已開拓台灣民眾對疫苗的各式辯論，儘管可能無法達到共識，但至少最大公約是大多數民眾願意接受施打疫苗，調查中也顯示民眾沒有施打疫苗的主要原因，是因尚未等待到施打時機。

疫情牽動的是社會經濟力與民眾的消費動向，調查顯示近期消費預算基本上還是減少，而預計投入預算的商品依舊以包裝食品、醫療健康保健品與家用貨品為最大宗，這顯示出至少兩個原因：

1、疫情恢復還有很長的路要走，所以還是必須保持社交距離、以遠距上班的工作型態為主。

2、許多生活習慣已經養成，包括外送點餐、或至少不內用，以及網路購物等等。

以對這波疫情最有感的餐飲服務業來說，其實也極有可能是一個至關關鍵、展現出整個時代消費者行為模式改變的大轉型，例如實體體驗的消費依舊重要，但讓商家願意推出更多適合在家使用的產品（包括改變鍋物要到店吃，發展出在家一人吃的習慣；或是健身運動課程同時提供線上與線下課程，也擁有隨著疫情變動的彈性）；或促使商家正視網路商店、或改善必須有人流控制的實際文化、商品體驗等等，從長遠來看，未嘗不是好事。

但值得關注的是，隨著警戒下修到2級，許多旅遊是否會因人數限制，發展出精緻稀少的獨特體驗？五倍振興券已拍板在十月推行，雖然必須視當時疫情狀況影響，但到時旅遊業是否已準備好了？在許多國家推出的「疫苗通行證」有沒有可能會在台灣推出，或至少有機會成為國內外旅遊得以成行的契機？此外，若逐漸回到實體之後（如學校開學），哪些線上服務又會依照狀況搭配其他轉型呢？這些都值得我們持續研究追蹤。

責任編輯：徐喬莉

核稿編輯：黃玟捷