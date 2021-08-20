防疫優先，餐具放一邊：三級警戒留下的「環保外送」課題如何解？

環境資訊中心記者 許祖菱報導

今年5月起COVID-19疫情升溫，台灣進入第三級警戒，餐廳只允許外帶服務，外送平台叫餐更是成了民眾防疫日常。然而在「防疫優先」的呼聲下，仍有不少消費者苦心尋覓環保的外送選擇。循環餐具租借新創公司「青瓢」便參考國外作法，在雙北地區提供使用循環餐盒的外送服務。

究竟環保外送能不能在台灣市場找到立足之地，防疫與環保之間的平衡又該如何拿捏？

事實上，疫情爆發以來，世界各國都在回應外送需求大量提升的挑戰。「外送到府服務」以及「循環容器革命」這兩大項目，已被市場諮詢公司INNOVA及其旗下媒體Packaging Insights的報告列入2021年度的主要包裝趨勢。

外送能選循環容器嗎？雙北有青瓢、台南有好盒器

在台灣，叫環保外送有兩個選擇，一個是循環餐具租借新創公司「青瓢」與環保外送服務平台「Miss Eco 一口覓食」合作的雙北地區外送服務；另外一個則是循環餐具租借新創公司「好盒器」跟知名外送平台「Foodpanda」的「愛地球外送」服務。

青瓢團隊在疫情二級升三級警戒後，參考了美國紐約的新創公司「DeliverZero」模式，在雙北地區提供使用循環餐盒的外送服務。青瓢社群專案經理潘欣妤表示，DeliverZero有兩種回收模式，一種是餐盒送到府上後，可以親自拿回餐廳；另一種是下次點餐時，一併將餐盒交給外送員，由外送員送回餐廳。消費者有6週的時間可以歸還餐盒。

Photo Credit: 中央社

潘欣妤說，因應三級警戒，減少民眾外出染疫風險，青瓢這次只開放外送員回收餐具的模式，消費者食用完畢，會由物流商「Lalamove」派員回收餐具。

從宅配年菜概念出發，安心家庭餐測試消費者接受度

青瓢團隊也發現，不少人在家工作期間，還要為全家人準備三餐，但疫情期間又不方便每天上菜市場、超市，於是花了兩個禮拜規劃推出「安心家庭餐」。

安心家庭餐訂購系統由青瓢獨立運作，從聯絡顧客、設計表單、尋找容器到物流箱規劃，完全一手包辦。

「這次的安心家庭餐比起之前的外送，比較像宅配年菜的感覺。」潘欣妤說，當初合作的店家只有愛米菜、拾福青果兩間，但青瓢團隊在後台發現，有300多名民眾有意願訂購餐點，顯示的確有不少消費者在尋覓環保的外送選擇。

Photo Credit: 青瓢 因應疫情三級警戒，新創團隊青瓢提供「安心家庭餐」

不過，安心家庭餐最後銷售量只有約53件，青瓢團隊坦言並不理想。隨著疫情趨緩，青瓢團隊打算在9月底暫停這項服務。不過潘欣妤說，會把這次推出安心家庭餐的經驗，應用在未來的年菜外送上，若有下一波疫情來襲也可以馬上應變再推出。

「一次性」不等於無菌 循環餐具更能確保清消衛生

台灣進入三級警戒後，不少民眾為避免接觸病毒只選用免洗餐具。但根據世界衛生組織（WHO）的說明，病毒傳播的途徑是透過飛沫；《自然》期刊的一篇報導也提到， 病毒以表面接觸傳播的風險很低。

綠色和平一份邀請國內公共衛生專家簽署的聲明提及，即使是一次性餐具仍有風險，因為製造商無法確保在製造及包裝的過程為無菌，且無法保證存放及運輸過程中不被污染。一次性物品不會比可重複使用的更安全，而且經短暫使用後丟棄，可能還會造成廢棄物大增，成為潛在的病毒中途站。

相較於一次性餐具於潛在地下工廠可能難以落實清消的疑慮，潘欣妤表示，循環餐具若能夠妥善確保物流、倉儲等環節的衛生安全，同時以高溫烘烤確保乾淨無菌，就能成為替代一次性餐具的安心選擇。例如安心家庭餐的回收清消，便是交給長期合作的專業清洗廠處理。

疫情之下，美國、新加坡、法國減廢腳步並未停歇

從地方環保局統計數字來看，台南市、台中市今（2021）年5月的資源回收量，都較三級警戒宣布前成長。同樣的狀況在國外並不陌生，外送平台興起加上疫情，讓一次性餐具成了新的垃圾製造源頭。

除了DeliverZero，美國南加州新創公司「In Good Company」也在疫情的影響下，於去（2020）年底發起了循環家庭餐的服務，利用循環餐盒將一系列合作店家的冷凍美食直接外送到府，目前服務範圍已經由聖地牙哥擴張至洛杉磯的餐廳及消費者。

政策方面，新加坡官員在疫情期間鼓勵民眾自備環保容器，期望降低一次性餐具危害環境及公共衛生。

法國的禁塑令也照常上路，包括在今（2021）年1月1日起，禁止在開放場所免費發送瓶裝水或瓶裝飲料、禁止生產和進口一次性塑膠袋等，盼能實踐2025年底100%減少非必要一次性塑膠包裝的目標。

疫情與循環容器不相斥，國外嘗試找回平衡

今年5月是台灣民眾首度面對大規模的疫情爆發，使用一次性餐具似乎成了「必要之惡」。潘欣妤認為，相較於國外，台灣並沒有看到太多新的環保模式出現，反而是常聽到「三級警戒狀況下，我們可不可以先不要做環保？」

潘欣妤說，藉由國外的環保外送案例，可以發現在疫情反覆之下，已經有其他國家可以找到平衡防疫與環保的辦法。讓店家可以在不違反防疫規範下，允許消費者可以使用自己的餐具，或是放心地使用循環容器。

潘欣妤認為，過去台灣探討垃圾減量議題，往往著墨於回收再利用的階段，談論回收效率以及回收轉換之成效。但即便台灣的垃圾回收率遠高於全球，近年來卻頻頻出現廢棄物過多、垃圾掩埋場以及焚化爐超載等問題。他認為，這些現象一再提醒台灣民眾，從使用自備容器或循環容器等方式源頭減量，才能真正控管垃圾量。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航