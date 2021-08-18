【刺警案】4港大學生涉宣揚恐怖主義被捕，市民向疑兇獻花、稱呼「烈士」或違法？

香港警方今（18）日拘捕4名港大學生，指他們在「7.1刺警案」中，涉嫌宣揚恐怖主義。

警方國安處高級警司李桂華召開記者會，指警方今早拘捕4名年齡介乎18至20歲的港大學生，涉及上月7日在港大評議會緊急會議內「宣揚恐怖主義」。

消息指被捕4人包括港大學生會評議會主席張敬生、文學院學生會前外務副會長容頌禧、學生會前會長郭永晧、李國賢堂學生會前代表杜林丞亨。

警方國安處上月16日在港大搜查，李桂華指撿獲的會議文件顯示，會議前與會者就「7.1刺警案」疑犯默哀，又形容他為香港犧牲。會議期間有人讚揚疑犯是烈士、有勇氣。

李桂華指，有關議程最後以30票贊成，0票反對，2票棄權通過，結果在兩個港大學生會附屬社交平台轉發，再由各大傳媒繼續發佈。

李桂華指宣揚恐怖主義有三項要素，包括「讚揚、辯解、宣傳」，稱評議會的動議「有好多讚揚、辯解、宣傳工作...我可以形容令人相當咋舌，係合理化、美化、光榮化恐怖主義同無差別襲擊，鼓勵人做自殺行為，同一般道理標準完全不相符。」

而當日有32名學生參與會議，李桂華表示，調查仍在進行中，警方將陸續接見所有與會者，「視乎佢哋喺案件中嘅參與度係幾多.......了解角色、投票的原因」。

「撤回只算是道歉」

有記者問到學生會評議會成員事後已道歉及撤回議案，為何不給予改過自新的機會？李桂華表示，執法者選擇不多，有人犯法就要處理，「當佢犯咗案嘅時候已經係犯咗，就算後尾撤回，我哋只可以當成係道歉。我哋係會反映畀法庭聽佢哋曾經做過呢個動作，令到佢可以有一個比較好嘅安排」。

《香港國安法》第27條訂明，宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動即屬犯罪，情節嚴重者處5年以上、10年以下有期徒刑，並處罰金或沒收財產。其他情形，則處5年以下有期徒刑、拘役或管制，並處罰金。

市民悼念違法？

李桂華被問到「刺警案」是否已被定性為恐怖活動，轉播、談論及悼念事件是否已觸犯法例，他表示，刺警案非不能討論，但借機會宣揚恐怖主義則有問題，「（疑犯）隨意襲擊之後，你跟住仲去讚揚佢，話佢係一個勇士、有勇氣，為咗社會做一啲野嘅話，好大機會都會違反（國安法）第27條嘅罪行。」

他認為悼念亦有機會「招致可疑」，呼籲市民三思，指「若成份有加入美化殺人、恐怖活動、自殺式襲擊行為嘅話，呢樣野就唔要得」。

Photo Credit: AP / 達志影像

《香港01》訪問香港政府行會成員、資深大律師湯家驊，他指相關行為難一概而論情況是否違法，但關鍵是行為意圖，以及是否達到宣揚恐怖主義的效果。

他解釋，「放鮮花」可能只是認同恐怖主義行為，未必有宣揚意圖，「如果無傳媒報，可能無人知」。不過，若有人利用傳媒報道，去表達認同，則有機會涉及條例「宣揚」的定義；而有人稱呼疑兇為「烈士」、「義士」、「英雄」等，湯家驊則指這些字眼可被視為「讚揚」恐怖主義行為，即希望推廣行為理念，令更多人可以做到，有機會被檢控。

7.1刺警案

今年7月1日，維他奶集團採購主任梁健輝在銅鑼灣街上持刀刺傷一名警員後自殺身亡。警方形容這是「孤狼式的恐怖襲擊」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

7月7日晚，港大學生會評議會召開會議，先為梁健輝默哀一分鐘，再通過動議對其去世表示深切哀悼，並「感激他為香港作出的犧牲」。評議會此舉立即引來校方、政府及各界譴責，認為這是美化罪行及鼓勵犯罪。

在各方壓力下，評議會之後撤回哀悼「7.1刺警案」死者的決定，並表示無意鼓勵非法行為。

事後，港大宣布切割與學生會的關係，不再向學生會提供場地作會址之用，也不代收會費。本月初，港大更宣布禁止評議會成員進入校園。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex