2021/08/26,
民眾對環境感受回穩，警戒調降到二級後，接下來如何與疫情共同生活?
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我們想讓你知道的是
台灣疫情在今年五月邁入吃緊，接連好幾周以來的疫情警戒之後，現在的疫情狀況已呈和緩，政府也將三級警戒調降到二級，不僅逐步開放有限度的人群聚集，餐飲相關產業也在遵守指引的情況下，得以開放室內用餐。人們逐漸分流、回到辦公室工作，以及教育場所可預期會實體開放等等……究竟從過去幾個月來民眾的環境感受調查當中，存在哪些變與不變？此刻台灣民眾的行為又受到哪些因素影響，預期可能出現哪些變化？
文：許月苓
民眾感受保守穩健，對未來看法呈現兩派？
最新調查中台灣網民對環境看法的持續追蹤當中，可以看出六月與七月達到最緊繃的狀態，對過去一年感到悲觀的民眾高達六至七成；然而，對未來的展望除了六月首度突破五成民眾感到悲觀之外，七、八月時均已回穩，達到與今年五月這波疫情爆發前差不多的程度。但若我們更細緻的看：台灣民眾在六、七月時的危機感急遽地展現出對過去一年的悲觀，也就是當下的焦慮感；至於未來一年是否感到樂觀，除了六月之外，大多民眾雖然皆回復到與這波疫情前差不多的數據，但仔細觀察，對於未來走向的看法有呈現兩種不同的趨勢，各據三成。
疫情變化難控，疫苗已成民眾共識
之所以民眾會出現對未來好、壞參半的環境感受，一方面除了可能因台灣施打疫苗人數逐步增加，目前疫情受到控制之外；另一方面，包括Delta種等變形病毒來勢洶洶，國產疫苗難以完全信任，採購國外疫苗的交期也充滿不確定性；再加上鄰近國家如日本、澳洲、中國等又進入了新一輪的感染高峰或者採取封城，在這些未來腳本難以預測的狀況下，可以解釋民眾出現各自詮釋、迥異的態度。
在這波討論疫苗安全性、副作用等輿論當中，相信至少已開拓台灣民眾對疫苗的各式辯論，儘管可能無法達到共識，但至少最大公約是大多數民眾願意接受施打疫苗。
責任編輯：徐喬莉
核稿編輯：黃玟捷