與外籍同事交流不越線，台灣與日、德、韓、美有哪些職場文化差異？

跨國職場的差異範圍極廣,無論是工作態度、階層制度(hierarchy)、服裝儀容(dressing rule)、工作效率(work efficiency)等都會因國家民俗風情、文化背景(cultural background)而大相徑庭。以下提供幾個台灣與他國的職場差異,讓你避免不慎越線(cross the line),也提高自己與團隊的工作效率。

台日職場文化差異

日本職場的三大守則就是守時(punchtual)、不能越級,還有循規蹈矩。日本人非常重視時間觀念,除了上班、開會要準時出席外,會議開始前還必須要先把所有會用到的器材、資料都準備好,如果中途因故拖延(delay),反而會給主管與同事不專業的印象,造成大扣分。

反觀台灣職場,雖然守時也是很重要的工作原則,但有時因上個會議耽擱或有突發狀況(emergency),需要延後會議的狀況也是無可避免,這時候在時間上就有較高的彈性(flexibility)。

日本職場最大的禁忌是越級報告(go over somebody’s head)。當有重大消息時,你必須先知會(notify)主管,也可以與同事交流討論(discuss)」,但是千萬不能越級直接找高階主管甚至老闆(boss)討論事務,這在日本職場是個大禁忌(taboo),會被視為不尊重(disrespect)上司的舉動。

台灣公司雖然也有階級制度,但是扁平化(flatness)程度比絕大部分的日本公司好一點,因此越級討論事情的狀況並非完全是個壞事。但是職場禮儀還是要顧好,才不會給人輕浮(frivolous)的印象喔!

第三個台日職場差異是,在日本公司上班要按部就班做事。即使公司的規定可能不是最有效率(efficient)的做事方法,還是要按照規則去執行(execute),否則會讓同事覺得你不合群,而誤以為你無法團隊合作(teamwork)。

在台灣的公司裡,如果對於流程有問題,或是有可以提高效率的方式,通常都能隨時提出來與上司或同事討論。如果大家都認為是個不錯的做法,也會因此變成後續的標準處理程序(SOP, Standard Operating Procedure)。台灣在改變工作規定這方面,相較日本更有彈性。

台德職場文化差異

德國職場上很重視個人的(individual)想法(thoughts)與意見(opinion),所以在開會或是討論事項時,如果你一昧地附和(go along),反而會讓主管或同事覺得你不認真、沒想法,且沒有貢獻(contribution)。這在德國人的眼裡是非常不可取的。

如果德國同事稱讚(compliment)你的表現,也請大方地接受他們的讚美,因為這是對你能力的認可(recognization),不需要覺得不好意思(embarrassed)。

台灣職場則較重視團隊合作(team work),但有時候極度重視共識(consensus),或者擔心自己的意見太突兀,反而會妨礙工作效率(work efficiency),以及做決策(decision making),嚴重的話會影響個人能力與強項而失去被認可(be recognized)的機會。最好的調適方式應該是在個人主義(individualism)與團隊合作中間找到平衡,對所有意見都需抱持批判性思考(critical thinking)的態度,持續培養自己專業能力,當你在發表意見時,才能讓他人信服(convincing)。

另外,德國公司對待實習生(intern)的態度與大部分台灣公司的做法也不太一樣。在德國,實習生跟正職員工(full-time employee)一樣重要,因此德國公司也會分派重要專案(project)或任務(mission)給實習生去執行,畢竟實習的目的就是要模擬(simulate)正式職場的工作模式。

這樣儘早熟悉職場環境與工作模式,對未來職涯發展(career development)也是有極大幫助的。因此,當你遇到問題時,應該先試著靠自己的知識與方法去解決,而不是直接詢問上級的意見。這種獨立自主的(independent)工作思維與台灣的職場習慣相比是差異較大的地方,但未嘗不是一件壞事。

Photo Credit: iStock

台韓職場文化差異

韓國與台灣同樣身為亞洲國家,但其職場文化卻比台灣的要壓抑(surpressed)許多,階級制度也更明顯,也許或多或少地反映了南韓年輕人工作壓力過大的隱憂。

韓國職場上的稱謂(title)非常重要。長官與同事之間位階(rank)有所不同,因此一定要在名字後面加上職位(position),且通常都是按照上級的指示(guideline)做事,很少有商議(negotiate)空間。在台灣,我們跟同事或主管之間,一般都是直接叫名字,且關係較平等(equal),如果有想法,可以隨時提出來討論。

此外,在韓國抵達公司上班時,要跟長官打招呼,下班前也要跟主管講一聲再離開,否則會被認為是不禮貌(impolite)的職場態度。韓國職場裡,因為階級明顯,下屬比較難跟主管當朋友。

進入韓國公司上班時,務必要穿著商務正式(official)服裝,也就是襯衫、西裝褲、OL裝扮,不能隨意搭配運動衣與牛仔褲,否則會被同事投以異樣眼光,甚至排擠。另一個特色就是脖子上隨時都要掛著有照片、名字的員工識別證之類,台灣的公司絕大多數則沒有這個硬性的規定。

韓國下班後的飲酒文化(drinking culture)也是跟台灣職場不太一樣的地方。無論是節慶或職場,酒是不可或缺的。韓國公司更會另外撥出一筆經費作為部門聚餐用,並用喝酒來跟上司、同事聯絡感情、拉近彼此關係。由於韓國長尊幼卑的制度(seniority rules)很嚴格,加上超時工作(work overtime)等,許多人會透過與同事喝酒來作為舒壓的一種管道。

台美職場文化差異

美式管理風格近期在台灣許公司間開始流行。美式工作文化重視工作效率,而非工作時數(work hours),因此許多公司取消了傳統的打卡制(clock in and out),採取彈性上下班的政策,只要完成當天的工作事項,就可以提早下班。反觀台式的辦公室文化,常常有一種越晚下班就越認真的錯覺,或者員工如果比老闆早下班,就會被認為不負責任(irresponsible)的觀念。

美國職場與歐洲職場類似,很重視個人工作的自主性(individualism)。因此,當你被主管指派為某專案的負責人時,必須做出完善的時間規劃,協調跨部門的溝通(cross-department communication),遇到問題應先使用現有的資源(resources)與專業知識去解決,而不是把問題丟出去,請別人幫你想辦法。

其它美商較為人熟知的職場文化也包含資訊的開放與透明(transparent)、組織較扁平(flat),且普遍鼓勵創新(innovation)與表達自我(self expression)。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

如何適應職場上的文化衝擊?

如果你在外商公司上班或現任主管為外國人,可能不免有一些文化衝擊。以下提供三個適應(adapt)的小撇步(tips),有利降低與同事間的工作摩擦(friction),提升工作效率,也能結交更多來自各國的朋友,拓展你的世界觀。

正確有禮的表達方式 (Express yourself in a polite way)

英文為國際職場的主要溝通語言,如果同事的母語(native language)非英文時,在溝通上建議避免使用艱澀(difficult)的詞彙,盡量以能準確傳達訊息為目的。如果解釋上有困難,也可以利用圖解或肢體語言的方式讓同事了解你想要表達的概念。

另外,非英語母語的工作人士,講英文時難免會有口音(accent),因此如果一開始對方沒有聽懂自己在講什麼,或者對方沒聽懂你的意思,別驚慌,只要重述(repeat)一次即可,畢竟職場上還是以完成工作項目為優先考量。

學習換位思考(Put yourself in someone else’s shoes)

在國際職場上走跳,保有同理心(compassion)絕對是掌握跨國文化相處的上上策。透過換位思考(put yourself in somebody’s shoes)的練習,你可以從多個角度去分析(analyze)對方做某件事或者說某句話的理由。

平常也可以多觀察及閱讀跨國文化的相關書籍與文章,避開如政治(politics)、宗教(religion)等敏感話題的討論,與同事交流時也不要展現優越感(superioirty)或使用情緒化(emotional)字眼,造成聽者的負面觀感(negative impression)。

對異見持包容心與耐心(Be compassionate and patient)

跨國職場的可貴之處在於透過不同的文化交流與工作思維,為自己與公司帶來最大的成長(growth)。因此,除了個人本身需具備獨立性及良好的適應力(adaptability)外,更要能在遭遇危機(crisis)時,有快速應變的能力,且透過相互切磋學習與腦力激盪(brainstorm),方能找到最好的解決辦法(resolution)。

面對跟自己想法不同的同事,應用公平(fair)、公正(unbaised)且包容(empathetic)的態度,尊重(respect)對方的意見,也可以再深入詢問背後的思考邏輯(logic),也許對你會有不一樣的啟發(inspiration)。

雖然許多人聽到外商或是跨國公司,就馬上聯想到福利好、薪資優的條件,但是實際進入國際職場時,要注意的眉眉角角才是大家更應該仔細評估的要點。以上的職場文化差異,提供給已在跨國職場工作或是正在思考去外商上班的人參考,祝大家工作暢行無阻!

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航