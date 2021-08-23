與外籍同事交流不越線，台灣與日、德、韓、美有哪些職場文化差異？

跨國職場的差異範圍極廣，無論是工作態度、階層制度（hierarchy）、服裝儀容（dressing rule）、工作效率（work efficiency）等都會因國家民俗風情、文化背景（cultural background）而大相徑庭。以下提供幾個台灣與他國的職場差異，讓你避免不慎越線（cross the line），也提高自己與團隊的工作效率。

台日職場文化差異

日本職場的三大守則就是守時（punchtual）、不能越級，還有循規蹈矩。日本人非常重視時間觀念，除了上班、開會要準時出席外，會議開始前還必須要先把所有會用到的器材、資料都準備好，如果中途因故拖延（delay），反而會給主管與同事不專業的印象，造成大扣分。

反觀台灣職場，雖然守時也是很重要的工作原則，但有時因上個會議耽擱或有突發狀況（emergency），需要延後會議的狀況也是無可避免，這時候在時間上就有較高的彈性（flexibility）。

日本職場最大的禁忌是越級報告（go over somebody’s head）。當有重大消息時，你必須先知會（notify）主管，也可以與同事交流討論（discuss）」，但是千萬不能越級直接找高階主管甚至老闆（boss）討論事務，這在日本職場是個大禁忌（taboo），會被視為不尊重（disrespect）上司的舉動。

台灣公司雖然也有階級制度，但是扁平化（flatness）程度比絕大部分的日本公司好一點，因此越級討論事情的狀況並非完全是個壞事。但是職場禮儀還是要顧好，才不會給人輕浮（frivolous）的印象喔！

第三個台日職場差異是，在日本公司上班要按部就班做事。即使公司的規定可能不是最有效率（efficient）的做事方法，還是要按照規則去執行（execute），否則會讓同事覺得你不合群，而誤以為你無法團隊合作（teamwork）。

在台灣的公司裡，如果對於流程有問題，或是有可以提高效率的方式，通常都能隨時提出來與上司或同事討論。如果大家都認為是個不錯的做法，也會因此變成後續的標準處理程序（SOP, Standard Operating Procedure）。台灣在改變工作規定這方面，相較日本更有彈性。

台德職場文化差異

德國職場上很重視個人的（individual）想法（thoughts）與意見（opinion），所以在開會或是討論事項時，如果你一昧地附和（go along），反而會讓主管或同事覺得你不認真、沒想法，且沒有貢獻（contribution）。這在德國人的眼裡是非常不可取的。

如果德國同事稱讚（compliment）你的表現，也請大方地接受他們的讚美，因為這是對你能力的認可（recognization），不需要覺得不好意思（embarrassed）。

台灣職場則較重視團隊合作（team work），但有時候極度重視共識（consensus），或者擔心自己的意見太突兀，反而會妨礙工作效率（work efficiency），以及做決策（decision making），嚴重的話會影響個人能力與強項而失去被認可（be recognized）的機會。最好的調適方式應該是在個人主義（individualism）與團隊合作中間找到平衡，對所有意見都需抱持批判性思考（critical thinking）的態度，持續培養自己專業能力，當你在發表意見時，才能讓他人信服（convincing）。

另外，德國公司對待實習生（intern）的態度與大部分台灣公司的做法也不太一樣。在德國，實習生跟正職員工（full-time employee）一樣重要，因此德國公司也會分派重要專案（project）或任務（mission）給實習生去執行，畢竟實習的目的就是要模擬（simulate）正式職場的工作模式。

這樣儘早熟悉職場環境與工作模式，對未來職涯發展（career development）也是有極大幫助的。因此，當你遇到問題時，應該先試著靠自己的知識與方法去解決，而不是直接詢問上級的意見。這種獨立自主的（independent）工作思維與台灣的職場習慣相比是差異較大的地方，但未嘗不是一件壞事。

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台韓職場文化差異

韓國與台灣同樣身為亞洲國家，但其職場文化卻比台灣的要壓抑（surpressed）許多，階級制度也更明顯，也許或多或少地反映了南韓年輕人工作壓力過大的隱憂。

韓國職場上的稱謂（title）非常重要。長官與同事之間位階（rank）有所不同，因此一定要在名字後面加上職位（position），且通常都是按照上級的指示（guideline）做事，很少有商議（negotiate）空間。在台灣，我們跟同事或主管之間，一般都是直接叫名字，且關係較平等（equal），如果有想法，可以隨時提出來討論。

此外，在韓國抵達公司上班時，要跟長官打招呼，下班前也要跟主管講一聲再離開，否則會被認為是不禮貌（impolite）的職場態度。韓國職場裡，因為階級明顯，下屬比較難跟主管當朋友。

進入韓國公司上班時，務必要穿著商務正式（official）服裝，也就是襯衫、西裝褲、OL裝扮，不能隨意搭配運動衣與牛仔褲，否則會被同事投以異樣眼光，甚至排擠。另一個特色就是脖子上隨時都要掛著有照片、名字的員工識別證之類，台灣的公司絕大多數則沒有這個硬性的規定。

韓國下班後的飲酒文化（drinking culture）也是跟台灣職場不太一樣的地方。無論是節慶或職場，酒是不可或缺的。韓國公司更會另外撥出一筆經費作為部門聚餐用，並用喝酒來跟上司、同事聯絡感情、拉近彼此關係。由於韓國長尊幼卑的制度（seniority rules）很嚴格，加上超時工作（work overtime）等，許多人會透過與同事喝酒來作為舒壓的一種管道。

台美職場文化差異

美式管理風格近期在台灣許公司間開始流行。美式工作文化重視工作效率，而非工作時數（work hours），因此許多公司取消了傳統的打卡制（clock in and out），採取彈性上下班的政策，只要完成當天的工作事項，就可以提早下班。反觀台式的辦公室文化，常常有一種越晚下班就越認真的錯覺，或者員工如果比老闆早下班，就會被認為不負責任（irresponsible）的觀念。

美國職場與歐洲職場類似，很重視個人工作的自主性（individualism）。因此，當你被主管指派為某專案的負責人時，必須做出完善的時間規劃，協調跨部門的溝通（cross-department communication），遇到問題應先使用現有的資源（resources）與專業知識去解決，而不是把問題丟出去，請別人幫你想辦法。

其它美商較為人熟知的職場文化也包含資訊的開放與透明（transparent）、組織較扁平（flat），且普遍鼓勵創新（innovation）與表達自我（self expression）。

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如何適應職場上的文化衝擊？

如果你在外商公司上班或現任主管為外國人，可能不免有一些文化衝擊。以下提供三個適應（adapt）的小撇步（tips），有利降低與同事間的工作摩擦（friction），提升工作效率，也能結交更多來自各國的朋友，拓展你的世界觀。

正確有禮的表達方式 (Express yourself in a polite way)

英文為國際職場的主要溝通語言，如果同事的母語（native language）非英文時，在溝通上建議避免使用艱澀（difficult）的詞彙，盡量以能準確傳達訊息為目的。如果解釋上有困難，也可以利用圖解或肢體語言的方式讓同事了解你想要表達的概念。

另外，非英語母語的工作人士，講英文時難免會有口音（accent），因此如果一開始對方沒有聽懂自己在講什麼，或者對方沒聽懂你的意思，別驚慌，只要重述（repeat）一次即可，畢竟職場上還是以完成工作項目為優先考量。

學習換位思考（Put yourself in someone else’s shoes）

在國際職場上走跳，保有同理心（compassion）絕對是掌握跨國文化相處的上上策。透過換位思考（put yourself in somebody’s shoes）的練習，你可以從多個角度去分析（analyze）對方做某件事或者說某句話的理由。

平常也可以多觀察及閱讀跨國文化的相關書籍與文章，避開如政治（politics）、宗教（religion）等敏感話題的討論，與同事交流時也不要展現優越感（superioirty）或使用情緒化（emotional）字眼，造成聽者的負面觀感（negative impression）。

對異見持包容心與耐心（Be compassionate and patient）

跨國職場的可貴之處在於透過不同的文化交流與工作思維，為自己與公司帶來最大的成長（growth）。因此，除了個人本身需具備獨立性及良好的適應力（adaptability）外，更要能在遭遇危機（crisis）時，有快速應變的能力，且透過相互切磋學習與腦力激盪（brainstorm），方能找到最好的解決辦法（resolution）。

面對跟自己想法不同的同事，應用公平（fair）、公正（unbaised）且包容（empathetic）的態度，尊重（respect）對方的意見，也可以再深入詢問背後的思考邏輯（logic），也許對你會有不一樣的啟發（inspiration）。

雖然許多人聽到外商或是跨國公司，就馬上聯想到福利好、薪資優的條件，但是實際進入國際職場時，要注意的眉眉角角才是大家更應該仔細評估的要點。以上的職場文化差異，提供給已在跨國職場工作或是正在思考去外商上班的人參考，祝大家工作暢行無阻！

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航