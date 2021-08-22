《火神的眼淚》：把自己逼得很緊的徐子伶，如何修復與母親之間的依附困境？

你喜歡追劇或看電影嗎？對我而言，看完一齣劇或一部電影，自己最有感觸的角色，其實往往反映了你的內心世界。

前陣子抽空看完台劇《火神的眼淚》，整齣劇裡面，當屬徐子伶這個角色讓我最有感觸。

「命苦」的母親，把自己逼得很緊的小孩

徐子伶的家庭背景跟我很像，她是一個從媽媽身上感覺不到愛的人。客觀來說，並不是她的媽媽不愛她，或是我的媽媽不愛我，但是她媽媽與我媽媽都不懂得如何把愛傳遞到子女的心中。她們總是用憤怒與不滿來表達自己需要被關心的心情，以及期望子女成龍成鳳的心聲。

子伶媽媽酒後和男方發生關係後被拋棄，她無法接受這個事實，於是編織了一個故事，要子伶更努力一些，才比得上假想中的那個美國弟弟。而我呢，則是需要更努力一些，才能在我媽媽心中，佔有比我弟弟更多的地位。

我一路求學上的成績都不如我弟弟，子伶則是一直比不上媽媽口中那個假想弟弟。但在追求母親認同的同時，我們卻也很叛逆。子伶選擇了消防隊這個工作，如此一來，就不必一直待在母親身邊了。而我則是從大學之後就老是往外面跑，總是不跟我媽媽報備行蹤，就和子伶一樣，不願意被媽媽約束著。

子伶的媽媽關心她，希望子伶有安全的工作，不要做消防隊員。我的媽媽也並非不關心我，我人生第一場演講她有到場，只是聽完之後就離席了，因為她不擅長表達關心與讚美。

在我母親離世之後，我的爸爸和弟弟翻閱了她生前的日記本，更是滿滿對我的關愛與鼓勵。只是從來沒有一句是親口對我說出來的。

正因為她們不擅長表達愛，又總是把自己放在一個很命苦的位置。子伶的媽媽把她越推越遠，就好像我媽媽生前，認分地照顧外公、外婆，外公過世之後，又每天到安養院看我外婆，卻從未繼承任何遺產。

但她就像子伶的媽媽一樣，我可以感受到這種傳統家庭底下長大的女性，是有許多怨氣，卻不能說出怨恨，於是她的怨氣轉移到了我的身上，於是把我越推越遠。

而在這樣的成長背景之下，我和子伶都成了把自己逼得很緊的小孩。

有次我在臉書動態回顧上看見，我碩班有個學期修了16學分，也想起大學時期有個學期修了31學分。我總是把事情塞得很滿，好像非得要做些什麼不可，才有可能被媽媽承認「我是一個上進的孩子」。

子伶也是。她做了媽媽反對的消防隊員，也總是把自己逼得很緊，一直到義陽寫給她的遺書裡，都還提醒著她，不要把自己逼得那麼緊了。

《火神的眼淚》劇照。圖為徐子伶（陳庭妮飾）和林義陽（劉冠廷飾）｜Photo Credit: 公共電視、myVideo

為什麼會這樣？這是因為孩子和母親即便關係不好，依舊會希望獲得母親的認同。這是依附的本能，從一出生就開始了。即便是逃避依附的小孩，他們之所以選擇不哭鬧、不講心事，也是因為哭了會被罵、說了會被責怪，因此才會學到用這種「壓抑內心情感」的方式，來避免被母親所拋棄。

在劇裡，一直到義陽過世之後，子伶才慢慢地在匆忙之中，找到自己的目標。她想要跟義陽一樣活出自己，因此決定為基層消防員發聲，希望能從法律層面修改消防問題的現況。

母親對孩子的影響是很深遠的，我不會說子伶就此脫離了依附的影響，但是我們或許都能慢慢地從人生經歷當中，去調整先天依附所形塑出來的人格特質，用現有的自我狀態，活出屬於自己的生命。

面對依附困境，該如何改善？

然而，或許有人會問我，像子伶或是我這樣的孩子，到底該如何修復自己和母親之間的關係？

我必須坦白說，這是一件很難的事情。畢竟母親對待我們的方式，以及她自己的生命課題，並不是我們能夠輕易撼動的。但我覺得重要的是，我們有沒有機會去修復自己的內心？

對我而言，修復依附最重要的就是去看見，看見自己在成長的過程中，經歷了怎麼樣的歷程，以及看見自己的生命歷程裡，有沒有其他可能的不一樣？

像是我在母親離世之後，我從父親的口中，得知了母親不一樣的面貌，從而有機會去調整與修正我內心對於母親的看法。

許多經歷依附創傷的人，或許一輩子都沒辦法真正成為一個安全依附者，但我覺得那也不要緊，真正重要的是找到自己生命中的意義，看見自己是如何長成現在這個樣子的，然後承認自己確實受到了父母的影響。把自己逼得太緊的時候，試著適時地發現這件事，從而有機會做出新的選擇，嘗試走出原先沒有走過的路。

「看見」本身，其實就是一個很花心力的事。我們花了20年、30年，不斷用同樣的模式對外做出同樣的反應，那些反應歷程早已深植在我們的腦海中。但是我們卻有機會逐步做出一點點的微調，讓自己的生命有所不同。

如果不知道要怎麼著手，我覺得離開家獨自生活一段時間是很有幫助的。讓自己不再每天陷在同樣的制約反應之中，也讓父母不再每天用慣性的反應對待我們，這一份留白，我覺得對彼此都是一件好事。

改變永遠都是困難的，戲劇化的改變更是難以發生，但是些許的微調，卻是我們有機會做到的。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航