「要嘛忍，要嘛滾！｣ 想要好好離職，先從認清自己開始

文：艾莎解結的人生研究室

你若是一個有穩定工作才有安全感的人，其實你並不太適合讀這篇文章。

「齁！我真的受不了那無能的爛老闆了！我要離職！！」

「吼！要我一人做三個人的工作，然後給我一份薪水？去搶比較快啦！我要離職！」

「憑什麼什麼都不會的他升上去，我做牛做馬就不能當主管？我要離職！」

「這鬼地方總是勾心鬥角，我討厭公司氣氛！我要離職！」

如此這般離職內心戲，你我心中或多或少都上演過。只是，有人把這些話當成內心獨白，在空無一人的舞台自嗨；有人當成下午茶標配，時不時拿出來嚼，太陽下山明早依舊爬起來上班；而有些人，卻把對白付諸實現，成為無緣的前同事。

什麼原因讓你待不下去？

曾聽過經驗豐富的人資分享：在職場，最讓員工想走的理由，大家認為的薪資過低或升遷過慢並不是主因，而是和老闆之間相處出了問題，尤其和「直屬上司」不合，是眾人心中最想離職的第一名，只是，這不好說的理由，在華人的圈子，是個公開秘密。

另外，不同時期的離職理由，也有人整理出一個概論，大家不妨參考一下：

3個月內離職： 不適應職務內容，或覺得職務不適合自己

不適應職務內容，或覺得職務不適合自己 6個月內離職： 和直屬主管處不來，或理念不合

和直屬主管處不來，或理念不合 1年左右離職： 不喜歡組織文化，或價值觀不相容

不喜歡組織文化，或價值觀不相容 3年左右離職： 做慣做熟，缺乏挑戰

做慣做熟，缺乏挑戰 10年左右離職：在同一間公司待10年，你真的該看看外面世界了

想離職的念頭，人人多少都有過。但重點在於什麼情況下你想想就算了，什麼情況你真的可以走，或至少有籌碼可以和公司談。因此，分析什麼原因你該瀟灑轉身、什麼原因你可以考慮留下，是非常重要的。

在進行到跟老闆提之前，有些事情自己要先認真盤點過。我一向不太建議「以離職之名，行談判之實」這件事。看過很多人，嘴巴嚷著我要離職，實際上是想要老闆為自己加薪或升職，還見過有人用：提了之後老闆會不會挽留、挽留幾次來證明自己在老闆心中的地位，說真的，完全沒有必要，而且很無聊。

如果你想離開一間公司，你必須要有「下一個更好」，或「離開對自己一定更好」的把握，說穿了，就是對自己的市場價值有一定程度的理解和底氣，否則，僅因為想證明自己重要，或是工作壓力太大受不了而走，這樣只會為自己扣分的離職，少做為妙。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

離職理由分兩大類，「可談的」和「沒得談」兩種

可談的：

不必多言，這些應該是你平時就可以跟老闆反映的事情，會在離職提，多半是老闆平時裝聽不見，變成離職籌碼也是情非得已。

薪水

升遷

自主性／彈性

職位調動

發展機會

沒得談：

1. 和老闆的契合度

我們時常強調職場上人際溝通的重要。當然，懂得協調溝通，絕對是工作技能的剛需。但請各位不要忘記，工作上、職務上的交流可以靠溝通技巧磨合，讓自己工作順暢一些，但牽扯到人的價值觀，就不是光靠溝通二字就可以勉強達標的。尤其是你的老闆。

但這還分兩種情況，若是一般員工，重點在於執行，比較不需牽涉價值觀的拉扯時，倒也不必過於擔憂；但如果你是主管級或是有決策權的人，和老闆理念若不合，你下決策、帶領團隊上都會遇到山大的阻礙，甚至有可能影響自己的績效表現。而最後，你仍是那位要扛起責任的人。

你覺得可以靠著溝通改變老闆嗎？你以為，自己才是那個比較能夠帶來績效和成長的人，所以一定要讓老闆聽你的嗎？別傻了，付錢給你的那位，他想要怎麼做，是他決定，不是你決定。

2. 和公司體質的適應性

要看一間公司有沒有發展性，適不適合久待，其實不在於這公司是否500大，是否錢給得多還準時上下班，而是在於這公司的創業理念、組織文化價值觀到底跟你自己合不合。

試想：如果你是一個追求穩定、下班就要有自己時間的人，在像鴻海那樣狼性的企業工作，絕對會適應不良；反之，如果你是一個追求卓越的人，待在充滿官僚氣息、會做表面功夫就步步高升的環境，一定也會覺得窒息與綑綁。

Photo Credit: Fabio Venni CC by SA 2.0

3. 人職適配性

你的性格與才能，究竟適不適合自己正在從事的職務角色？這個問題，絕對是負責招募的人資朋友、獵頭，更是工作者本身心中一大痛點。

一個目標導向、企圖強的性格，當業務一定比當行政職合適；一個擅長處理數據、擅長文字勝過口語表達、邏輯思考力強的人，你不讓他做分析、調研工作，反而把他推向第一線客戶端接觸人群，你覺得，他會做得開心嗎？

現在有不少重視人才發展的企業也會透過各種心理測評工具、或人才盤點的手法試圖解決這樣的問題，找到對的人；而對於工作者來說，深度認識自我，了解自己對工作的期待和目標，其重要性必須排在熟悉各種履歷撰寫、面試技巧之前。而不是帶著懵懂，亂槍打鳥的進入一家企業，不明不白受到挫折之後，又充滿困惑的離開。

茫茫職海中，有人一帆風順，工作愈換愈好，有人載浮載沉，數度冒出頭又幾乎沒頂，這其中的差別究竟是什麼？

工作想要愈換愈好，先從好好離職開始；而想要好好離職，先從認清自己開始。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航