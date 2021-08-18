支援香港抗爭者的「612人道支援基金」將停止運作，吳靄儀：送君千里終須一別

支援香港抗爭被捕者的「612人道支援基金」（簡稱「612」）今（18）日表示，因負責資金託管人的「真普選聯盟有限公司」（簡稱「真普聯」）將結束運作，「612」已制定方案「有秩序地停止運作」。基金信託人吳靄儀、陳日君、何韻詩、許寶強今午召開記者會公佈有關安排。吳靄儀於會上以「送君千里，終須一別」作引子，指在現今香港的政治環境中，有感基金會有一天基金被迫停止運作，並指「現在到來了」。

以「反送中」抗爭重要日子命名，支援運動中被捕及受傷者

「612」於2019年7月6日成立，並以反對逃犯條例修訂草案運動中2019年6月12日示威命名。當日，大批示威者集結於金鐘一帶並佔領街道，並爆發警民衝突。警察清場期間曾發射逾240枚催淚彈、數發布袋彈、十多發橡膠子彈和約30發海綿彈，多人受傷。而警方又被指在獲得「不反對通知書」的中信大廈附近集會範圍施放多枚催淚彈，包圍示威者並不提供撤退路線，險釀人踩人慘劇。

「612」透過市民捐款，支援範圍並不限於6月12日受傷或被捕者。基金信託人為陳日君樞機、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩，並委托「真普聯」負責託管基金款項及收支事宜。「612」基金信託人之一何秀蘭因被控2019年8月18日、8月31日、10月1日未經批准集結案等罪，現仍在獄中服刑。

多間親中傳媒曾多次批評「612」，並稱其為「黑暴基金」。如日前宣布解散的香港教育專業人員協會（教協），亦被《文匯報》批評「借出辦公地址給為援助黑暴分子而設立的『612基金』」、「有可能涉嫌利益輸送以及『洗黑錢』」。

基金會公布停止運作程序，10月尾正式解散

資金託管人之一吳靄儀於今日記者會上表示，之前預料過「612」解散有三個可能條件：一、市民不再捐款；二、基金會使用的銀行戶口被凍結；三、資金託管人「真普聯」結束運作。吳靄儀指首兩個情況都沒有發生，唯「真普聯」已通知「612」會短期內停止運作，所以基金會也要停運。

根據《立場新聞》報導，「612」停止運作日程如下：

8月18日：停收新個案、新申請

8月31日：截數日，即是提交單據、資料限期

9月1日起：基金會計算、公布最終籌款目標，因最終開支須籌款支付

9月21日：網上捐款最後限期

9月27 日：銀行捐款最後限期

9月28日：最後付款限期，當日最後一日發出支票，之後不會使用由真普聯提供銀行戶口

10月：結束運作最後階段，會公布最終籌款結果、最終結餘等

10月31日：「612」基金秘書處解散 包括緊急經濟支援、借出保釋金、還押緊急經濟支援、項目支援、民事案件支援、專家證人支援、第二大律師等服務，8月18日起暫停

記者會上，吳靄儀又指基金尚未達成任務就要被逼停止運作，感到「深切遺憾」。她希望香港人不要忘記抗爭中「在囚的人、候審者、被捕者、傷者、失去生命者及其家人」，又盼望每個人能在法律下享有人權和自由。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin