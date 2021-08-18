塔利班遭Facebook、YouTube、Tiktok全面抵制，塔利班發言人批：扼殺言論自由

隨著美國撤軍，塔利班已攻下喀布爾、重新接管阿富汗，各大社群媒體也正在擬定相對應的使用政策。Facebook 和TikTok於昨（17）日表示，塔利班完全控制阿富汗後，他們將在平台上持續禁止宣傳塔利班的相關內容。YouTube重申不允許由塔利班所經營的頻道與帳號，而Twitter目前則並無明確政策。

《華盛頓郵報》指出，社群媒體公司能控制由誰管理阿富汗政府的官方帳戶，包含Twitter上有92萬追蹤者的阿富汗總統辦公室帳號，以及塔利班自行建立的頁面是否能通過平台驗證與標記。這對這些公司構成巨大的挑戰，他們將能決定阿富汗政府和塔利班如何有效地觸及受眾，以及如何利用社群媒體發揮作用。

Facebook、YouTube全面抵制，Twitter則仍有塔利班發言人個人帳號

Facebook發言人Andy Stone表示，根據其針對危險組織的政策，塔利班已被禁止使用該公司的產品多年。Facebook官方會刪除由塔利班經營的帳號，其他用戶也不能在平台上讚揚或代表塔利班。

Facebook針對塔利班的相關政策，也一體適用於旗下的Instagram與Whats App。據稱塔利班成員仍會使用WhatsApp進行聯繫，而WhatsApp表示，聊天平台是加密於兩端之間，所以Facebook並無法看到使用者所傳送的訊息。

WhatsApp發言人說明，官方無法查看個人聊天的內容，但是如果發現被制裁的個人或組織在WhatsApp上存在，公司將會採取行動。

由於根據美國法律，塔利班被視為恐怖組織，Facebook據此拒絕向塔利班提供服務。 Facebook 有專門的內容審核團隊，負責監控和刪除與塔利班有關的貼文、圖片、影片和其他內容，內部也有 達利（Dari）與 普什圖語（Pashto）的 母語使用者，相當了解阿富汗情勢，將持續關注當地發展。

《CNBC》報導， Facebook本週刪除了幾個與 穆賈希德 相關的帳戶，由於那些帳號被《紐約時報》的記者標記為塔利班組織的成員。 塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在昨天召開的首場官方記者會上，就公開譴責了Facebook的審查制度，批評身為 科技巨頭的Facebook正在扼殺言論自由。

Taliban spokesman through a translator deflects a question on free speech: “I can ask Facebook company, this question should be asked to them.” pic.twitter.com/5GONTjUMHA — The Recount (@therecount) August 17, 2021

而塔利班另一名發言人 Suhail Shaheen則在Twitter擁有帳號，也常更新塔利班的近況。

A high-level delegation of the Political Office led by Abdul G. Baradar, Political Deputy Amir and Head of PO left Doha for Afghanistan on 17.8 21 and arrived in Kandahar evening time . They were warmly welcomed by officials of the Islamic Emirate and residents of Kandahar. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 17, 2021

據《CNN》報導， Twitter發言人 Katie Rosborough表示，阿富汗局勢正在迅速轉變中，Twitter的首要任務是確保人們的安全，將隨時保持警惕，包括禁止美化恐怖組織的暴力內容，不過 Twitter 目前並未禁止塔利班或相關人士經營帳號。

YouTube表示，遵守美國相關的制裁法令，因此當發現塔利班擁有或經營的帳號時，官方將會直接刪除。此外，YouTube也強調平台政策一直以來都禁止煽動暴力相關內容。 TikTok並未發出正式聲明，但是已向 《CNBC》回應 ，公司將塔利班指定為恐怖組織，並繼續刪除讚美、美化或支持他們的內容。

遭社群媒體封鎖，川普對Twitter、Facebook與Google提告

社群媒體因封鎖特定帳號而引發討論的案例眾多，塔利班並非首例。美國2020總統大選過後，1月6日有數百名前總統川普（Donald Trump）的支持者闖入美國國會大廈，而Twitter認為川普的推文有煽動暴力行為的風險，因此永久停用川普的帳號， Facebook、Instagram、Snapchat等平台也封鎖他的帳號。

Twitter發布聲明表示， 川普的言論煽動暴力、擁有動員群眾的力量，經評估後 確定這些推文違反了使用政策，因此將川普帳戶「@realDonaldTrump」永久暫停服務。

川普的防疫顧問阿特拉斯（Scott Atlas）去年10月也因為在Twitter上推文，表示戴口罩無助於防堵大規模疫情，該文不僅被刪除，帳號也被Twitter封鎖。《CNN》報導，Twitter發言人表示，該則推文因散播誤導性言論，違反推特政策而遭封鎖。

今年7月，川普向 Twitter、Facebook與Google分別提出告訴，認為其壓制保守派觀點，侵犯了美國憲法第一修正案所保障的言論自由。《路透社》報導，川普批評《通訊規範法》（Communications Decency Act） 第230條，因為這免除了網路公司對用戶發布內容的責任，並且有權利能夠限制具有冒犯性的內容。川普表示，這項法律提供大型網路公司太多保障，導致社群媒體平台不斷逃避自身的責任。

美國網路人權組織「電子前哨基金會」（EFF）指出， Twitter、Facebook、Instagram、Snapchat等平台封殺川普，是根據美國憲法第一修正案和 《通訊規範法》第230條而 行使權利，並對此表示支持。 EFF也呼籲各大社群平台訂定更透明一致的政策規範，避免對於部分政治人物的標準過於寬鬆，應該對所有用戶一視同仁。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：翁世航