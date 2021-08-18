塔利班遭Facebook、YouTube、Tiktok全面抵制，塔利班發言人批：扼殺言論自由
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社群媒體因封鎖特定帳號而引發討論的案例眾多，塔利班並非首例。多個社群媒體帳號被封鎖的美國前總統川普，今年7月就向Twitter、Facebook與Google分別提出告訴，認為其壓制保守派觀點，侵犯了美國憲法第一修正案所保障的言論自由。
隨著美國撤軍，塔利班已攻下喀布爾、重新接管阿富汗，各大社群媒體也正在擬定相對應的使用政策。Facebook和TikTok於昨（17）日表示，塔利班完全控制阿富汗後，他們將在平台上持續禁止宣傳塔利班的相關內容。YouTube重申不允許由塔利班所經營的頻道與帳號，而Twitter目前則並無明確政策。
《華盛頓郵報》指出，社群媒體公司能控制由誰管理阿富汗政府的官方帳戶，包含Twitter上有92萬追蹤者的阿富汗總統辦公室帳號，以及塔利班自行建立的頁面是否能通過平台驗證與標記。這對這些公司構成巨大的挑戰，他們將能決定阿富汗政府和塔利班如何有效地觸及受眾，以及如何利用社群媒體發揮作用。
Facebook、YouTube全面抵制，Twitter則仍有塔利班發言人個人帳號
Facebook發言人Andy Stone表示，根據其針對危險組織的政策，塔利班已被禁止使用該公司的產品多年。Facebook官方會刪除由塔利班經營的帳號，其他用戶也不能在平台上讚揚或代表塔利班。
Facebook針對塔利班的相關政策，也一體適用於旗下的Instagram與Whats App。據稱塔利班成員仍會使用WhatsApp進行聯繫，而WhatsApp表示，聊天平台是加密於兩端之間，所以Facebook並無法看到使用者所傳送的訊息。
WhatsApp發言人說明，官方無法查看個人聊天的內容，但是如果發現被制裁的個人或組織在WhatsApp上存在，公司將會採取行動。
由於根據美國法律，塔利班被視為恐怖組織，Facebook據此拒絕向塔利班提供服務。Facebook有專門的內容審核團隊，負責監控和刪除與塔利班有關的貼文、圖片、影片和其他內容，內部也有達利（Dari）與普什圖語（Pashto）的母語使用者，相當了解阿富汗情勢，將持續關注當地發展。
《CNBC》報導，Facebook本週刪除了幾個與穆賈希德相關的帳戶，由於那些帳號被《紐約時報》的記者標記為塔利班組織的成員。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在昨天召開的首場官方記者會上，就公開譴責了Facebook的審查制度，批評身為科技巨頭的Facebook正在扼殺言論自由。
而塔利班另一名發言人Suhail Shaheen則在Twitter擁有帳號，也常更新塔利班的近況。
據《CNN》報導，Twitter發言人Katie Rosborough表示，阿富汗局勢正在迅速轉變中，Twitter的首要任務是確保人們的安全，將隨時保持警惕，包括禁止美化恐怖組織的暴力內容，不過Twitter目前並未禁止塔利班或相關人士經營帳號。
YouTube表示，遵守美國相關的制裁法令，因此當發現塔利班擁有或經營的帳號時，官方將會直接刪除。此外，YouTube也強調平台政策一直以來都禁止煽動暴力相關內容。TikTok並未發出正式聲明，但是已向《CNBC》回應，公司將塔利班指定為恐怖組織，並繼續刪除讚美、美化或支持他們的內容。
遭社群媒體封鎖，川普對Twitter、Facebook與Google提告
社群媒體因封鎖特定帳號而引發討論的案例眾多，塔利班並非首例。美國2020總統大選過後，1月6日有數百名前總統川普（Donald Trump）的支持者闖入美國國會大廈，而Twitter認為川普的推文有煽動暴力行為的風險，因此永久停用川普的帳號，Facebook、Instagram、Snapchat等平台也封鎖他的帳號。
Twitter發布聲明表示，川普的言論煽動暴力、擁有動員群眾的力量，經評估後確定這些推文違反了使用政策，因此將川普帳戶「@realDonaldTrump」永久暫停服務。
川普的防疫顧問阿特拉斯（Scott Atlas）去年10月也因為在Twitter上推文，表示戴口罩無助於防堵大規模疫情，該文不僅被刪除，帳號也被Twitter封鎖。《CNN》報導，Twitter發言人表示，該則推文因散播誤導性言論，違反推特政策而遭封鎖。
今年7月，川普向Twitter、Facebook與Google分別提出告訴，認為其壓制保守派觀點，侵犯了美國憲法第一修正案所保障的言論自由。《路透社》報導，川普批評《通訊規範法》（Communications Decency Act）第230條，因為這免除了網路公司對用戶發布內容的責任，並且有權利能夠限制具有冒犯性的內容。川普表示，這項法律提供大型網路公司太多保障，導致社群媒體平台不斷逃避自身的責任。
美國網路人權組織「電子前哨基金會」（EFF）指出，Twitter、Facebook、Instagram、Snapchat等平台封殺川普，是根據美國憲法第一修正案和《通訊規範法》第230條而行使權利，並對此表示支持。EFF也呼籲各大社群平台訂定更透明一致的政策規範，避免對於部分政治人物的標準過於寬鬆，應該對所有用戶一視同仁。
新聞來源：
- The Technology 202: Facebook, Twitter, YouTube face high-stakes question of whether to recognize Taliban（The Washington Post）
- Facebook, TikTok won’t lift ban on posts that promote Taliban after the fall of Afghanistan（CNBC）
- How social media is dealing with the Taliban takeover（CNN）
- Twitter removes tweet from Trump coronavirus adviser that undermined importance of masks（CNN）
- Trump sues Facebook, Twitter and Google, claiming censorship（Reuters）
延伸閱讀：
- 塔利班首場官方記者會承諾保障婦女權利，G7下週召開視訊峰會聚焦阿富汗人道援助
- 把阿富汗淪陷視為美國國力的衰弱，恐怕是誤判情勢，最不樂見撤軍的便是中國
- 美國撤軍後的阿富汗，對中國是危機還是轉機？
- 科技公司是不是雙標仔：川普被社交媒體封鎖，各界怎麼看？
責任編輯：許靜之
核稿編輯：翁世航