吳淡如《人生實用商學院》：黃金是悲觀投資工具，請不要持有超過總資產5%

文：吳淡如

【買黃金，請不要超過總資產5%】

災難來了，要趕快存黃金？很多理財專家到現在還都如此建議。我不知道該說些什麼，大家都買，它當然會漲一時，但為什麼它不會像特斯拉一樣從80直上800！

先把結論告訴你：請不要超過總資產5%，不管你對黃金的期待有多深！不管專家說到底會漲到多少？請了解黃金的本質是唱衰經濟商品！

每當黃金漲了，我就會被問到投資黃金的想法，東方人熱愛黃金，似乎是原始召喚。

先說結論，我認為黃金的本質就是唱衰市場，所以不管你有多喜歡黃金，都不要超過總資產的5%。

黃金是悲觀投資工具

當人們會想買黃金的時候，通常都是對未來悲觀的時候，當經濟前景不明的時候，黃金就是人們最常用來避險的投資工具，因此黃金的本質就是唱衰經濟的產品。

從2000年開始， 經歷了美國的網路泡沫化、2008年的金融風暴，到2020年的新冠肺炎危機，全球都瀰漫在前景不明、經濟不穩定的情況，但根據過去的經驗顯示，不管有多大的危機，人類還是會一步步克服困難，然後一起慢慢地往上爬，不然，我們也不會還開開心心活著。

簡易地說，克服困難，黃金的價格就會下降，如果你持有的黃金比例過高，那麼就有可能造成損失；當景氣恢復，股票價值反映經濟成長的本質持續往上攀升時，而你手上還有沉甸甸金條，那你就要擔心了，因為景氣恢復，黃金的價格也會快速下跌，這時候大家都在高興，而你在悲傷。

我常常向朋友強調，如果你要投資一個標的物，一定要弄清楚它的本質。譬如，你投資股票不是賭黑白，是選擇成為這間公司的擁有者之一，你相信這間公司會持續成長，你也因此而獲利。

長期持有大量黃金，那就是代表你不相信這個世界經濟有未來，所以黃金也是一種悲觀指標。當人類發生災難的時候，它才會漲價。但根據哥倫比亞大學的統計，過去兩百年來黃金的漲幅只有3.12倍，而股票高達103萬倍，這就代表：從實證經驗看來，黃金的確是保守且悲觀的指標。

不過，通常只要黃金漲了，而你又是個喜歡投機的人……那麼請注意銀、銅、鐵！尤其後二者是工業剛需品，漲幅會比黃金確定！

可是阿嬤都說要買黃金才安全

在《理財盲點：有錢人不會做的13 件理財決定》一書中，曾經做為黃金交易員的作者吉兒．施萊辛格（Jill Schlesinger）建議，不要把你的錢都放在黃金上。

一直到現在，美國的深夜節目裡面會常常看到，許多資深演員仍然會在深夜為金幣和金條做廣告，他們告訴大家外面的世界很危險，所以不管發生什麼事情，一定要確保自己的資金安全，而黃金就是最適合的避險工具。

許多上一代從大陸飄洋過海而來的長輩，可能會訴說著黃金的好處，他們可能搭著太平輪過來，也可能跟著政府軍隊轉進到台灣，因為身上帶著黃金，而能夠在台灣有安身立命的本錢。

因為這樣的觀念，所以長輩就會認為，黃金是最好的避險工具。但這恰恰印證了，黃金就「只是」一個避難的工具。黃金的價值並不會跟隨經濟成長而成長，而是隨著經濟越差、政治越動盪（這個動盪並不是你所想的兩黨惡鬥，而是世界大戰！ )，黃金價格就會增加，所以當你大量持有黃金，就代表你看衰這個世界的趨勢。

有些人會說，黃金可以抗通膨，是最安全的避風港：這是因為過去全世界都是金本位制。也就是說，如果你要發行多少貨幣，就需要有多少黃金。但自從1933年羅斯福總統取消金本位制後，貨幣的價值已經跟黃金脫勾了，因此黃金的價值已經不可同日而語。

黃金真的保值嗎？

從過去兩百年的經驗來看，就算經濟變差，黃金並不是一個好的投資標的物。以2012年到2017年這一段時間為例，人們面臨經濟困境，不但股市市值縮水，而且美國舉債上限增加，但在這個過程中，黃金並沒有隨之水漲船高，反而呈現下跌的狀況。

也就是說，如果你在2012至2017年，聽信唱衰市場人士的話，把你一半的組合變成黃金藏在床底下，就算黃金沒被偷走，你會賠得很慘、很慘。如果是黃金期貨就更慘，這就是為什麼巴菲特不買黃金的原因。

有些人會問：巴菲特曾經購買礦業公司股票，其主要業務中就包含黃金開採。

有些人會問：巴菲特都買了黃金開採公司的股票，我們為什麼不能買？首先你要知道，巴菲特買的是公司，而不是黃金本身，購買金礦公司股票可以幫巴菲特賺錢，但黃金放一百年也不會雞生蛋、蛋生雞。為什麼不建議買黃金？除了報酬率相對低之外，更重要的是：黃金沒有辦法支付利息給你，所以沒有複利的效果。

黃金無論如何沒複利效果

如果真的想要買黃金該怎麼辦？想賺一票災難財的，賺到要及時跑。或許，你可以投資黃金的指數型股票基金，也就是黃金ETF。

雖然我還是不建議投資黃金相關的產品，就像我剛剛說過的例子，2012年到2017年的黃金市場是走跌的，相關的產品也不會好到哪裡去；台灣黃金ETF除了漲幅略少外，手續費還比美國黃金ETF高。

《理財盲點 》作者在書中提到，她的祖母生長在第一次世界大戰的匈牙利，為了逃離戰亂，祖母的媽媽給了祖母一堆金飾逃命，她的祖母離開了歐洲，輾轉來到澳洲，過程中就是靠著一點一滴變賣金飾而活，最後嫁給了祖父施萊辛格。所以祖母一直相信黃金救了她的命。

這是在動盪不安的時代，黃金可以為人提供保護，但是不代表黃金對你而言是最佳保護。

很多人會迷信一些曾經賺過錢的東西，像是：黃金、石油，還有在台灣曾經超熱門的世界礦業基金……等，但這些過去帶來獲利的產品，不代表未來也是。

我覺得投資最可怕的事情是：投資者不了解自己投資的標的。很多投資人不清楚金融產品到底可不可以存股？還是它只是投機？

舉個例來說，以前台灣某大公司曾經有原油2倍的ETF，也就是正2的ETF，上市沒多久就因為平均淨值跌了90%以上，達到清算的標準下市。而在下市之前，竟然還有180萬張沒有逃掉，真的可謂損失慘重。

所以在投資前，我們一定要清楚想投資的金融商品到底有沒有長期投資的價值。

不該長期投資的，你要來得及跑，萬一買錯了，別惜售，狠狠跑。

總而言之，我是樂觀主義者，我不相信避險財會在這世界得到勝利。但如果你真的那麼喜歡黃金，我還是建議：黃金的資產絕對不要超過總資產的5%～10%。

書籍介紹

本文摘錄自《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》，時報出版

作者：吳淡如

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Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九