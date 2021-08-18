外資報告以「記憶體寒冬」看衰台廠，旺宏董事長批：邏輯不通，不要把台股當作提款機

近日來台股面臨修正，大盤在8月中連續9個交易日的下跌，導致投資人紛紛關心景氣是否浮現雜音，而美系外資以「記憶體寒冬」為題，強調DRAM景氣浮現反轉訊號，紛紛下調台廠的目標價，看衰未來的發展，受到該報告影響，旺宏董事長罕見於股東會上批，沒知識、邏輯不通，且直指外資將台股當成提款機。

記憶體寒冬來臨，外資示警景氣反轉？

摩根士丹利最新報告以「記憶體寒冬來臨」為大標，示警DRAM景氣浮現反轉訊號，將因此影響價格更強勢的編碼型快閃記憶體（NOR Flash）行情。

報告中指出，只推薦高純度NOR Flash廠，同時上調中國廠商商兆易創新目標價，下修南亞科、旺宏及華邦等記憶體台廠評級至「中立」，且看衰未來市況。

摩根士丹利強調，首先是今、明年資本支出成長幅度已經低於前次景氣高峰，2017至2018年全球資本支出增幅各為23%、72%，但今（2021）年至明（2022）年將下滑到17%及10%，市場恐有供過於求的疑慮。

第二是全球經濟雖然復甦，但是記憶體市場循環通常獨立發展，明年經濟成長影響有限，反觀零組件短缺嚴重壓抑需求，進一步壓抑下游的出貨能量。

三是大摩預測，DRAM報價自明年走跌，記憶體廠要再創新高，或延續成長的難度極高。

第四，記憶體股股價已高，大摩報告認為，DRAM報價在今年觸頂後，會從中期循環進入晚期循環，而現階段記憶體股的評價普遍在中期循環平均值以上一個標準差。

第五是亞洲記憶體廠的風險報酬比也不再具吸引力，特別是亞洲採購經理人指數（Purchasing Managers’Index, PMI）有觸頂跡象，未來全球貨幣政策緊縮也不利股市評價。

採購經理人指數（Purchasing Managers’Index, PMI）：反映經濟的變化趨勢，綜合性的經濟監測指標體系，分為製造業PMI、服務業PMI，對國家經濟活動的監測和預測具有重要作用。

摩根士丹利預測，DRAM報價將持續上漲，但第三季可能到達「高點」後，將面臨反轉，從明（2021）年步入供過於求的市場。因此大舉調低該族群目標價，

南亞科由自95元降至75元，旺宏目標價從54元降至44元，華邦電由40元降到33元。

其中，摩根士丹利指出，旺宏雖也受益於NOR報價持續調升，但擴產3D NAND晶片令人擔心長線動能降低，預估明、後年每股純益將從今年的5.77元下滑到5.5元、5.2元。

大摩報告唱衰記憶體業景氣 旺宏董事長批：沒知識、邏輯不通

受到摩根士丹利產業報告影響，示警DRAM景氣浮現反轉訊號，惹惱DRAM業界，旺宏昨（17）日舉辦股東常會，股東們向旺宏董事長吳敏求抱怨股價一直掉。

吳敏求面對外資質疑，罕見於會後抨擊該外資報告，直言外資怎麼評論DRAM，他都沒有意見，但不能因為對DRAM有不同看法，就一竿子打翻所有的船，並疾呼這些國際級公司不要把台灣市場當作提款機。

他指出，旺宏目前訂單能見度還是極好，並直言未來會以更好財報，向各位股東交代。他更強調該份報告，完全「沒有知識」、「邏輯不通」，直指摩根士丹利的分析報告炒股行為，非常不以為然。

《關鍵評論網》訪談記憶體產業人士指出，雖然外界目前對於PC、伺服器需求有趨緩的疑慮，但整體市場和過去幾年相比，還是供不應求，第一線產能吃緊仍沒有緩解。

他也強調，記憶體的儲存市場需求仍不看壞，其中包含智慧型手機、遊戲機的新機種已陸續出貨，雖然無法和上半年的強勁的需求比擬，但要說下變法景氣將徹底翻轉，他也不同意這樣的看法。

而群聯董事長潘健成也加入聲援吳敏求行列，他說明快閃記憶體的應用，除筆電、伺服器和手機外，這幾年在車載、物聯網及個人穿載等快速成長。

他強調，快閃記憶體的應用是百花齊放，群聯內部規畫明年成長逾四成，所以現在到處拜託四家晶圓代工廠，滿足產能需求。

潘健成也觀察，目前消費旺季遞延至約9月通路，另外該公司在工控領域的接案也持續增加，都有利未來營運結構的調整，也是未來的營運成長動能，並無看到景氣變壞的跡象。

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核稿編輯：翁世航