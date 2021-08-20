【數位公民時事報】火神不哭！一個開源小裝置守護消防員安全

文：陳廷彥、林冠廷

一位消防員、一位護理師，還有一群開發者，試圖讓消防員的工作不要那麼危險。根據TNW，IBM、三星、Linux基金會等組織合作的開源專案〈Pyrrha〉贏得了2019年Call for Code挑戰。

Pyrrha是消防人員救災時隨身攜帶的小裝置，一初期功能是可以協助消防人員偵測空氣中的毒素；隨著時間演進，這個裝置更能偵測消防員的生命跡象，讓指揮官隨時確認隊員安全，並且調度出勤人員。最棒的是，由於此專案是開放原始碼，只要你有興趣，也可以加入開發，或是導入台灣的消防隊使用。

美國Delta變種案例持續增加，不願戴口罩、打疫苗的民眾，正在引起國內民怨。根據The Verge，雖然政府強制的疫苗護照爭議不斷，但同樣遭受Delta威脅的紐約市政府，認為藉由疫苗護照可以察知接種記錄，進而對抗病毒變種導致的經濟活動衰退。

紐約市長白思豪宣布新計畫，要求民眾進入健身房、餐廳、娛樂場館前，必須秀出疫苗施打證明。The Verge指出，民眾可以使用紐約市社交距離app，或Excelsior Pass通行證App，也可以使用實體疫苗施打紀錄卡。此政策將在8月13日實施，9月13日開始強制執行。

根據TechWire Asia，印度近幾年為了打擊假訊息，去年就已禁止國內使用TikTok等五十餘款中國應用程式；WhatsApp、Facebook等不想退出印度市場的社群媒體，只好配合相關法律修改政策積極苦撐。其中，長期作為監控/間諜軟體入口的WhatsApp更因此與印度政府不斷互槓。

印度的最新法規要求WhatsApp等社交通訊軟體必須讓訊息可受追蹤，且允許官員移除冒犯性或虛假的言論；此要求一提出，就被WhatsApp以侵犯隱私為由告上法院。日前印度政府推出了內部通訊軟體「Sandes」作為WhatsApp的競爭者。Sandes強調開源與點對點加密，卻同時也希望讓訊息被政府追蹤，因而被批評自相矛盾至極。

有趣的是，飛馬「Pegasus」監控軟體遭濫用事件最近正受全球撻伐，印度政府也因此對於Pegasus常使用的手機入侵管道WhatsApp祭出更加嚴格的審視，不過，印度政府本身卻也被指控是Pegasus的客戶之一。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

無論你是學生、志工或員工，你都可能經歷過「筋疲力竭」（burn out）的狀態——根據OpenSource.com，「筋疲力竭」的定義是「花費了更多比你有能力支出的時間與精力」。這個狀況在每個人身上都有，而科技產業員工更有60%表示曾感到筋疲力竭。

在開源領域，許多貢獻者在筋疲力竭的狀況下，開始忘東忘西、感到焦慮、無法產出，對個人的心理健康與專案發展都不是好事。為了防止筋疲力竭，我們要更包容工作環境中多元的精神狀態、幫助每個人有足夠時間休息，而且要願意承認、談論筋疲力竭的狀況。你也可以查看原文，尋找不同的筋疲力竭徵兆，幫助你的親朋好友不要過勞。

今年四月，位於中亞的吉爾吉斯和塔吉克爆發了嚴重的領土衝突，導致數十人死亡、數千人被迫逃離。許多報導都強調這場衝突背後長期的政治角力，不過強調開源精神的獨立媒體bellingcat刊登了一篇文章，利用開放授權的衛星圖資，指出氣候變遷也可能是導致衝突的重要原因。

截圖自Google Maps

這些資料顯示，去年衝突核心的地區降雨量創下二十五年來新低，沒辦法充分灌溉作物，而且氣溫也明顯變低，這都嚴重影響了當地農業與居民的生存環境，或許也間接導致當地居民關係更加緊張，讓一點小事都能成為衝突的爆發點。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航