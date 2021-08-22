【專訪】陳沛珛的漫畫如何打動法國出版社編輯？「一看到她的圖，就可以感覺到她有話想說」

文：陳怡靜（寫字的人、看漫畫的人。新聞工作十多年，曾任鏡週刊人物組、自由時報、蘋果日報等媒體記者。目前為獨立撰稿人，關注漫畫環境與台灣新銳創作者）

法語口譯、採訪協力：吳平稑

2017年，比利時漫畫家布雷希特．艾凡士（Brecht Evens）來到台參加台中國際動漫節。那一年，艾凡士年僅31歲，畫用色大膽精采的他，已在國際漫壇獲獎無數，亦曾與經典品牌LV合作。但在討論艾凡士為何成為世界知名漫畫家之前，或許更該先談他背後的出版社與主編。

2020年法國安古蘭國際漫畫節第二天，我們跟艾凡士的主編，Actes Sud BD編輯多馬．加畢松（omas Gabison）見面。當年他發掘艾凡士時，艾凡士才22歲。如今，只要艾凡士現身漫畫節，便是長長人龍等著他簽繪。加畢松談起兩人初見面，他很快被艾凡士觸動，他對艾凡士說他不會做只有裝飾性圖像的漫畫，艾凡士則回：「我不會做了160頁的東西，卻什麼話都沒有說。」

Photo Credit: CCC創作集提供，陳怡靜攝影 Actes Sud BD的漫畫編輯多馬・加畢松總是試圖尋找可以讓作者和讀者平等對話的作品。

在歐洲，Actes Sud（南方行動出版社）是頗具知名度的法國獨立出版社，主要出版文學書。約莫2000年，加畢松與同事米歇爾・帕爾弗諾夫（Michel Parfenov）合作漫畫書系，尋找多元又能互相連結的作品。從事漫畫編輯多年，如今，加畢松每天至少會收到三個漫畫提案，但他們的書系還是慢慢醞釀，每年只出版四本作品。

對於選書，他靠的是直覺也是觀察，「漫畫是很即時、很直接的，第一眼看到的就是圖像，每當有人觸動了我，我就希望做那些書。」他以台灣漫畫家陳沛珛為例，「2018年，我去安古蘭的作者之家（各國駐村藝術家工作室），一看到她的圖，就可以感覺到她有話想說。」

Photo Credit: ©陳沛珛 加畢松當時第一次看到陳沛珛的作品，便相當驚豔。

2019年安古蘭漫畫節過後，加畢松和陳沛珛在巴黎見面，雙方敲定合作，2020年預計推出《暫時先這樣》的法文版。「第一眼看到她的作品時，我知道，她畫的是她認識的東西，這很重要，不是她想像的東西，我知道我能相信她。」

加畢松對陳沛珛的「第一眼」，是一幅以台北南機場國宅為景的漫畫：「在她的圖像裡，你會感覺角色很真實，這超棒的，又是描述人與城市間的關係，這是我非常喜歡的主題。」

「用圖像表現現實中的詩意，也只有漫畫才做得到。」加畢松講究漫畫裡的「詩意」，訪談過程，他不只一次提及「詩意」。對他而言，台法合作不是問題，唯一的問題是格式，「128頁以下的故事，頁數太少了，讀者可能不太會買單。這也與閱讀時間有關，當我們把很多詩意放進去，有很多安靜的沉默，我們希望讀者能慢慢閱讀。」於是，法文版的《暫時先這樣》將較中文版再增加兩個短篇，成為十個女子的故事。

我們好奇，什麼樣的作品得以進入一年只出版四本書的書系中？加畢松給了非常有趣的答案。「當我談論一個書系的時候，我會把它想成，在漫畫之中，它像是一個家，或是一個思想，他們全部都非常獨立，但全部又很統一。」舉例而言，在艾凡士的《狂歡者》（Les Noceurs）裡，一個角色問另一個角色是否想從包廂內跳下來。相同的提問，也出現在胡圖・摩登（Rutu Modan）的作品《離開傷口》（ExitWounds）。

Photo Credit: Les Noceurs ©Actes Sud BD 2010 布雷希特．艾凡士的作品《狂歡者》。

Photo Credit: Exit Wounds ©Actes Sud BD 2007 胡圖．摩登的作品《離開傷口》。

所謂的獨立又統一，這或許給了一個較為明確的解答。艾凡士的角色選擇不跳、然後離開，但摩登的角色卻跳了下來，留給讀者懸念。「把問題的答案拿來比較，我覺得很重要。這兩本書有共同的詩意。重點在於，如果我選這本書，它必須能回應到其他的書，才能夠進入這個書系。它必須能夠進入整體的邏輯中，我是以這樣的模式選書的。否則，沒辦法成為一個書系。」

以最喜歡的漫畫為工作，加畢松確實顯得滿足。8歲時，姊姊給他一本雜誌選輯，那是他第一次被漫畫衝擊。12歲時，他著迷於卡羅・吉枚內（Carlos Giménez）的《帕拉奎洛》（Paracuellos），一部講述西班牙孤兒院的故事，「那時候，我覺得漫畫真的是很偉大的藝術。」而後便不斷不斷地看漫畫了。

漫畫不只打開加畢松閱讀世界的窗口，也解決他青少年時期許多的難題，是一門帶著他成長的藝術表現形式。從漫畫讀者到漫畫編輯，是他最想要的人生，也是他對於世界的參與。「做這樣的書，是我的生活，也是我對政治的表達、對世界說的話，我沒辦法活著而不碰現實政治。」此處的「政治」接近「參與」這個社會的意涵。

Photo Credit: LA SORCIÈRE ©Actes Sud BD 2018 Actes Sud BD選書多元，也包括自文學改編的作品，好比貝涅瓦．吉雍（Benoît Guillaume）作畫的《女巫》（LA SORCIÈRE），改編自瑪麗．恩迪亞耶（Marie N'Diaye）的小說。

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈台灣漫畫在法國：陳沛珛的漫畫為何打動Actes Sud BD的編輯多馬．加畢松？〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航