將軍澳路牌排版亂，最致命係指錯方向（附改善建議）

撰文：Gary Yau｜圖片提供：Jacky03｜聯絡：Pak Hin Law

上星期，我哋介紹咗將藍隧道一塊排版混亂嘅龍門架路牌。而今日再講埋另外一塊設計失誤嘅將藍路牌。

呢塊長型路牌（Stack-type sign）位於翠嶺路東行，近寳邑路、寳順路交界；當將藍隧道通車後，駕駛者可以響呢度轉右上P2路直出藍田。雖則對比上星期塊龍門架路牌，呢塊牌未有用錯字體，不過依然係有啲設計失誤。

一、致命失誤——直行轉右分不淸？

點解有兩個直行箭咀？唔使多講，好明顯又係整錯野。最底嗰格「工業邨、九龍、香港（東）」supposed係轉右，就連飛機標誌都識指向右，但係偏偏箭咀唔記得rotate 90°。

二、幹綫加括弧變「螃蟹路盾」？

點解中間嗰格「九龍」嘅七號幹綫路盾會有括弧，但下面又無呢？其實參照英國標準，「幹綫編號加括弧」代表條路唔係直入幹綫，需要經過普通道路（或第二條幹綫）先可到達。以呢塊牌爲例，轉左去七號幹綫前，需要行駛一段寳順路，中途亦有一個迴旋處同一個路口。相反，轉右就已經可以直上六號幹綫，就唔需要括弧。

呢塊路牌相信係香港首塊首次應用「括弧幹綫」呢個槪念嘅路牌，而社長都幾贊成利用「括弧幹綫」去減省文字。但好可惜地，唔知做咩要用上面兩個括弧，搞到成隻螃蟹咁，其實一個括弧就可以。

三、排版失誤——離行離捺

一塊路牌可讀性高定低，好取決於佢嘅排版，而呢塊路牌嘅混亂排版就更加唔使講。從圖片上可以見上，路牌開咗四個窿，其中三個窿係用嚟安裝「行車時間顯示系統」（Journey Time Indication System，下稱「JTIS」），分別係用於顯示經六、七號幹綫前往九龍、香港（東）嘅時間，可以畀駕駛者決定行邊條隧道出九龍。

你會發現呢個JTIS顯示器佔嘅空間比地名仲要高，所以導致成塊牌嘅地名變得離行離捺。其實原先呢款JTIS顯示器嘅體積咁大，係為快速公路度身訂造（對應公路上嘅字體會再大啲，增加可視距離。但係套用喺普通道路上，呢個JTIS顯示器就會顯得太大。

其實最好辦法係參考興發街JTIS做法：將顯示器獨立成第二塊路牌，以避免因爲顯示器體積過大而影響地名排版。

四、改善建議

參考興發街做法，將JTIS獨立成第二塊路牌，咁就唔會影響到路牌嘅排版。另外JTIS輔助資訊以圖案爲主，例如「隧道＋七幹」、「隧道＋六幹」、「東隧標誌」等。 「Tseung Kwan O Station」屬於超長地名，佔嘅空間相對較多；分行處理可以將塊路牌「減肥」。 「九龍（經七號幹綫）」用一個括弧就可以；另外，原路牌漏咗隧道標誌。 工業邨加返標誌。 六號幹綫標誌放響向右箭咀下面以節省空間。此乃參照運輸署指引《Transport Planning & Design Manual》（簡稱TPDM）做法。 飛機放左邊、隧道標誌放右邊，以留空足夠空間畀隧道標誌上面安裝兩盞燈。

五、結論

路牌唔係大塊就易睇。亂排版嘅話，幾大塊都好難睇。

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文章獲作者授權轉載，作者Facebook。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex