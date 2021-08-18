菲律賓政府稱願接收尋求庇護者，印尼與馬來西亞境內已有一萬阿富汗難民

菲律賓總統發言人羅奎17日表示，該國歡迎逃脫塔利班控制的阿富汗難民尋求庇護。而在塔利班再次控制阿富汗前，事實上在印尼和馬來西亞，已有上萬名阿富汗難民。

根據菲律賓媒體《Rappler》報導，羅奎（Harry Roque）在記者會上稱「菲律賓會毫不猶豫地接納因擔心受到迫害而逃離家園的人，而他們會在這裡有一席之地。」

羅奎進一步說明，過去菲律賓有多次接收難民的歷史，例如1922年逃離白軍和布爾什維克內戰的800名俄羅斯人、二戰時逃離納粹迫害的1300名德國與奧地利猶太人，以及南越淪陷後的越南難民等。報導指出，上述難民群體大約有8000名後裔還在菲律賓。而在2020年，現任總統杜特蒂也開放緬甸的羅興亞難民申請庇護。

羅奎強調，根據上述歷史，菲律賓甚至在1954年前簽署聯合國《難民地位公約》前，就進行了許多援助難民的義舉。

東南亞只有菲律賓和柬埔寨簽署《難民地位公約》，後者是1992年簽署。

對於是否要承認塔利班領導的阿富汗政權，羅奎表示將由外交部說明，不過外交部也未作出相關回應。同時，《詢問者網》報導，菲律賓外交部表示，有35名菲律賓僑民已隨同美國政府及雇主撤離阿富汗，並已抵達馬尼拉，但還有132名僑民仍在阿富汗等待遣返。

有關難民接收工作方面，《Rappler》報導，難民及無國籍人士保護工作屬於司法部職權，因此接下來將由司法部進行接受阿富汗難民的工作。司法部長梅納多（ Menardo Guevarra ）18日表示，對阿富汗難民不會有名額，以及身分優先順序限制，只要他們獲聯合國難民署（UNHCR）的難民身分認可。

梅納多也補充說，「如有必要，可能會要求 NBI（國家調查局）和 NICA（國家情報協調局）確定申請人是否對國家安全構成威脅。」

印尼、馬來西亞不承認難民地位

根據聯合國難民署的資訊，目前在印尼、馬來西亞的阿富汗難民分別有7490人（截至6月）、2610人（截至7月）。

儘管印尼和馬來西亞是以穆斯林為多數宗教人口的國家，而對阿富汗、羅興亞的穆斯林難民有一定吸引力，但由於印尼和馬來西亞都不是《難民地位公約》簽署國，因此兩國政府並不承認境內尋求庇護者的難民身分，尋求庇護者也因此無法在境內合法工作，兒童的受教權也受影響，因此處境相當艱困。

根據《中央社》今年6月的報導，印尼境內有約1萬4000名來自阿富汗、敘利亞、蘇丹等地的難民，許多人滯留逾8年，他們未能獲得聯合國難民署（UNHCR）安排到第3國安置，其中約7000人沒有獲得國際移民組織（IOM）提供宿舍、生活津貼等協助，因此許多難民被迫露宿雅加達街頭，但常遭警方驅離。

就算阿富汗難民獲得收容，人權情況也令人擔憂。《中央社》報導指出，在2020年10月，印尼棉蘭市的難民訴訟發生阿富汗難民卡西姆（Qasem Musa），被關進看守所後死亡事件，警方根據醫院驗屍報告初步認定卡西姆是因自縊引發窒息身亡，但卡西姆的難民親友並不接受這說法。

目前印尼與馬來西亞政府仍未正式宣布承認塔利班領導的阿富汗政府，也未對是否接收更多阿富汗難民有所表態。

Photo Credit: 中央社 聯合國難民署雅加達辦公室外經常有國際難民聚集抗議 。圖攝於6月8日。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範