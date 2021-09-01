倪匡口頭禪：一切，又有什麼要緊

文：蔡瀾

張敏儀約查先生和我吃飯，時間上我們都沒有問題。

「十點多了，打電話給倪匡，不知道會不會太遲？」敏儀問。

「還沒睡吧？」查太太說。

電話鈴響，倪匡兄從夢中驚醒，敏儀拼命說對不起。

翌日，去接倪匡兄時，我問：「你通常是幾點鐘上床的？下次給你電話，也不想太晚。」

「有時十二點才睡。」他說，「昨夜吃過晚餐就上床。」

「敏儀吵醒了你，你有沒有生她的氣？」

「生什麼氣呢？反正我聽了電話，馬上就可以再睡的。吃了就睡，睡了又醒；一切，又有什麼要緊？」

「那天黎智英要約你吃午餐，才中午十一點多，你說你已經吃過了，真的是那麼早就吃嗎？」

「想吃就吃，那才過癮。一切，又有什麼要緊？」他又說。

真羨慕這位老人家，一無所掛，把「一切，又有什麼要緊」當了口頭禪。

「我已經叫秘書把稿費拿了給你，收到了嗎？」我問。

「啊，我才想告訴你的，收到了，那麼多，太謝謝你了。」

「怎麼會多呢？從前你租我這個地盤寫稿，是幫了我的忙，還給我一半稿費當租金，應該說謝謝的，是我才對。現在我們一人寫十五天，已不能當是租金了。」

「還是你多收一點吧。」他說，「一切，又有什麼要緊？」

我已不再和他爭辯，照拿一半給他。

「不過，」我說，「讀者們有些意見，要我們在一個星期，而不是一個月分開來寫。這樣吧，一個星期前半由我寫，後半由你寫，遇到有連貫性的就多幾篇，反正一人寫一半就是。」

倪匡兄懶洋洋地：「你說什麼就什麼，一切，又有什麼要緊？」

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書籍介紹

本文摘錄自《人生大多是小事，沒有什麼了不起》，高寶書版

作者：蔡瀾

倪匡：「若問君子是誰，答曰：蔡瀾先生也。」

想活得通透、過得有趣，且聽蔡瀾怎麼說。

香港四大才子、老頑童蔡瀾活出江湖的人生哲學！

懂旅遊、懂美食、懂美酒、懂生活，將人生活得任性、活得精彩！

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人生要看的太多，要享受的太多，

凡事看得開，放得下，

每天吃，每天笑，人生夫復何求？

想活得通透、過得有趣，且聽蔡瀾怎麼說。

▌凡事往好處想，人生就會變豁達，沒有什麼了不起。

走遍世界，看過形形色色的人，經歷過各種各樣的事，老頑童蔡瀾用七十多年的人生經驗，告訴我們：人生還真的沒什麼了不起。

在這本人生哲學精華之作中，蔡瀾暢聊旅遊、美食、文學、電影、交友，字字皆是生活巧思與獨到見解。

以輕鬆活潑的心態對待人生，嗜好就是良藥，灑脫就是解方。一切煩惱，都是由貪心開始。凡事不應太過執著，踏踏實實做人，簡簡單單度日，喜怒哀樂順其自然，萬事不縈於懷。看得開，放得下，活得通透、明白，自然長壽、快樂。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex