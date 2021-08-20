常搞錯的put用法：「Put it there」不是把東西放那裡

Nick和客戶正在談一個案子，談了好久，終於要成交了。他問客戶：So, do we have a deal? 那麼，我們達成協議了？

客戶回答：Sure, put it there.

Where? Nick心想，放在哪啊？該不會又要擱置了吧！

Put it there.

（Ｘ）放在那裡。

（Ｏ）一言為定。

別搞錯了，Put it there是商務口語，有點老派，但還算常見，意思就是「一言為定、來握個手吧」，可以用來指「成交、和解」。表達慶祝的時候，有時還會講兩次：

Put it there, Pal, put it there! 恭喜啊，兄弟！

這個用法大家也許不那麼熟，再來看一個情境例句：

$500? OK, it’s a deal. Put it there! 五百塊，一言為定，成交！

I don't want to put you out.

（Ｘ）我不想把你趕出去。

（Ｏ）我不想給你添麻煩。

Put someone out意思是讓人感到不方便，打擾到某人。是美國人常用的片語，相當於：I don't want to bother you.／ I don't want to cause you any inconvenience.

Would you be put out if we came tomorrow instead of today? 如果我們明天去而不是今天，會對您造成不便嗎？

It was a put-up job.

（Ｘ）這是一個搭建的工作。

（Ｏ）這是預謀／內定／圈套。

Put up這個片語動詞原來是「搭建」的意思，像搭建一個帳篷。例如：

They put up a tent by the fire. 他們在火堆旁搭起了一個帳篷。

連在一起，put-up job就變成了預謀、設局、圈套。

The whole thing looked like a put-up job. 這整個事情好像是預謀的。

The hotel looked like a good investment, but it turned out that the whole thing was a put-up job. 這個旅館看上去像是個不錯的投資，但後來發現整件事只是一場騙局。

Put your face on.

（Ｘ）帶上面具。

（Ｏ）化點妝吧。

提到put on，我們熟悉的意思是「穿上」，化妝就像幫臉穿了一件衣服一樣，所以put one’s face on，就是化妝。

Hold on, let me put my face on before you take a photo! 等一下！拍照之前我得先上個妝！

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航