2021/08/20,
生活

常搞錯的put用法：「Put it there」不是把東西放那裡

常搞錯的put用法：「Put it there」不是把東西放那裡
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

Put up這個片語動詞原來是「搭建」的意思，像搭建一個帳篷。那put-up job是什麼意思？

Nick和客戶正在談一個案子，談了好久，終於要成交了。他問客戶：So, do we have a deal? 那麼，我們達成協議了？

客戶回答：Sure, put it there.

Where? Nick心想，放在哪啊？該不會又要擱置了吧！

Put it there.

（Ｘ）放在那裡。
（Ｏ）一言為定

別搞錯了，Put it there是商務口語，有點老派，但還算常見，意思就是「一言為定、來握個手吧」，可以用來指「成交、和解」。表達慶祝的時候，有時還會講兩次：

Put it there, Pal, put it there!

恭喜啊，兄弟！

這個用法大家也許不那麼熟，再來看一個情境例句：

$500? OK, it’s a deal. Put it there!

五百塊，一言為定，成交！

I don't want to put you out.

（Ｘ）我不想把你趕出去。
（Ｏ）我不想給你添麻煩

Put someone out意思是讓人感到不方便，打擾到某人。是美國人常用的片語，相當於：I don't want to bother you.／ I don't want to cause you any inconvenience.

Would you be put out if we came tomorrow instead of today?

如果我們明天去而不是今天，會對您造成不便嗎？

It was a put-up job.

（Ｘ）這是一個搭建的工作。
（Ｏ）這是預謀／內定／圈套

Put up這個片語動詞原來是「搭建」的意思，像搭建一個帳篷。例如：

They put up a tent by the fire.

他們在火堆旁搭起了一個帳篷。

連在一起，put-up job就變成了預謀、設局、圈套。

The whole thing looked like a put-up job.

這整個事情好像是預謀的。

The hotel looked like a good investment, but it turned out that the whole thing was a put-up job.

這個旅館看上去像是個不錯的投資，但後來發現整件事只是一場騙局。

Put your face on.

（Ｘ）帶上面具。
（Ｏ）化點妝吧

提到put on，我們熟悉的意思是「穿上」，化妝就像幫臉穿了一件衣服一樣，所以put one’s face on，就是化妝。

Hold on, let me put my face on before you take a photo!

等一下！拍照之前我得先上個妝！

本文經世界公民文化中心授權刊登，未經同意請勿轉載

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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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