常搞錯的put用法：「Put it there」不是把東西放那裡

Nick和客戶正在談一個案子,談了好久,終於要成交了。他問客戶:So, do we have a deal? 那麼,我們達成協議了?

客戶回答:Sure, put it there.

Where? Nick心想,放在哪啊?該不會又要擱置了吧!

Put it there.

(X)放在那裡。

(O)一言為定。

別搞錯了,Put it there是商務口語,有點老派,但還算常見,意思就是「一言為定、來握個手吧」,可以用來指「成交、和解」。表達慶祝的時候,有時還會講兩次:

Put it there, Pal, put it there! 恭喜啊,兄弟!

這個用法大家也許不那麼熟,再來看一個情境例句:

$500? OK, it’s a deal. Put it there! 五百塊,一言為定,成交!

I don't want to put you out.

(X)我不想把你趕出去。

(O)我不想給你添麻煩。

Put someone out意思是讓人感到不方便,打擾到某人。是美國人常用的片語,相當於:I don't want to bother you./ I don't want to cause you any inconvenience.

Would you be put out if we came tomorrow instead of today? 如果我們明天去而不是今天,會對您造成不便嗎?

It was a put-up job.

(X)這是一個搭建的工作。

(O)這是預謀/內定/圈套。

Put up這個片語動詞原來是「搭建」的意思,像搭建一個帳篷。例如:

They put up a tent by the fire. 他們在火堆旁搭起了一個帳篷。

連在一起,put-up job就變成了預謀、設局、圈套。

The whole thing looked like a put-up job. 這整個事情好像是預謀的。

The hotel looked like a good investment, but it turned out that the whole thing was a put-up job. 這個旅館看上去像是個不錯的投資,但後來發現整件事只是一場騙局。

Put your face on.

(X)帶上面具。

(O)化點妝吧。

提到put on,我們熟悉的意思是「穿上」,化妝就像幫臉穿了一件衣服一樣,所以put one’s face on,就是化妝。

Hold on, let me put my face on before you take a photo! 等一下!拍照之前我得先上個妝!

本文經世界公民文化中心授權刊登,未經同意請勿轉載

延伸閱讀

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航