《真菌微宇宙》：產生裸蓋菇鹼的菇類就像LSD，似乎會關閉我們意識中的一個「減壓閥」

文:梅林.謝德瑞克(Merlin Sheldrake)

操控心智的真菌

蛇形蟲草是至少兩種虛構怪物的靈感來源——電玩《最後生還者》(The Last of Us)裡的食人魔,和電影《帶來末日的女孩》(The Girl with All the Gifts)書裡的殭屍。聽起來像古怪又真實的特例——演化的一個失誤結果。然而,蛇形蟲草只是受到充分研究的一個例子。這類操控行為並不是特例。操控行為在真菌界一些無關的支系中經過多次演化,有許多非真菌的寄生生物也能夠操控寄主的心智。

真菌用各種方式來微調生化控制器,調控寄主的行為。有些用免疫抑制物,複寫昆蟲的防禦反應。兩種這類的化合物正是因此而成為主流藥物。環孢素這種免疫抑制藥,讓人類能進行器官移植。多球殼菌素(myriocine)製成大受歡迎的多發性硬化症藥物芬戈莫德(fingolimod),最初是從感染真菌的胡蜂體內萃取出來;這在中國一些地方,是青春永駐的祕方。

二○一八年,加州大學柏克萊分校的研究者發表了一則報告,記錄了蟲黴(Entomophthora)使用的驚人技巧。蟲黴會導致蠅類感染,和蛇形蟲草有異典同工之處。受感染的蠅類會爬到高處。蠅類伸出口器進食的時候,真菌產生的一種黏膠,把蠅類黏在牠們碰到的任何表面上。真菌從蠅類身體富含脂肪的部分開始吃,最後是重要器官,等真菌吃完蠅類的身體,就會從蠅類背上伸出一根柄,把孢子噴向空中。

研究者很意外地發現,蟲黴屬的真菌帶著一類病毒,這些病毒感染的是昆蟲而不是真菌。研究的主要作者指出,這是他在科學界生涯中「最古怪的發現之一」。古怪的是其中的含義:真菌會利用病毒控制昆蟲的心智。這目前只是假說,但確實有可能。一些相關的病毒擅長改變昆蟲的行為。有一種類似的病毒是由寄生蜂注射到瓢蟲身上,而瓢蟲顫抖,原地不動,最後成為寄生蜂卵的守護者。另一種類似的病毒會讓蜜蜂變得更有敵意。真菌利用會操控心智的病毒,就不需要演化出改變寄主昆蟲心智的能力。

麥特・卡森(Matt Kasson)和他在西維吉尼亞大學(West Virginia University)團隊做的研究,為殭屍真菌的故事增添了一個更意外的轉折。卡森研究團孢黴屬(Massospora)的真菌,這些真菌會感染蟬,使得蟬的下半身三分之一分解,讓蟬從破碎的尾端排出團孢黴的孢子。受感染的雄蟬(卡森稱之為「會飛的死亡鹽瓶」)雖然生殖器早已分解,卻仍變得過動、性致勃勃,證明真菌可以熟練地調整蟬的退化。牠們雖然身軀正在腐爛,中央神經系統卻完好無缺。

二○一八年,卡森和他的團隊分析了殘破蟬身上萌發出的「菌栓」的化學組成。他們驚奇地發現,真菌會產生卡西酮(cathinone),這種安非他命和娛樂性藥物甲氧麻黃酮(mephedrone)屬於同一類。卡西酮自然存在於阿拉伯茶(Catha edulis,又稱恰特草)的葉子中,這種植物在東非的非洲之角與中東地區栽培,人類為了刺激效果而嚼食阿拉伯茶,已有數百年的歷史。

卡西酮從來不曾在植物之外的地方發現過。更驚人的是其中有裸蓋菇鹼,這是菌栓最豐富的化學物質之一——不過要吃下幾百隻受感染的蟬,才會開始感受到任何效果。之所以驚人,是因為團孢黴和已知會產生裸蓋菇鹼的真菌,屬於真菌界完全不同的「門」,其間有數億年的鴻溝。很少人想過,裸蓋菇鹼會在真菌演化樹上那麼遙遠的地方現身,在非常不同的故事中扮演改變行為的角色。團孢黴用迷幻藥和安非他命迷惑寄主,究竟能做到怎樣的事?研究者推測,這些藥物在真菌控制昆蟲的過程中扮演了某種角色。不過究竟是怎麼辦到的,目前還不清楚。

迷幻藥經驗的描述時常包括四不像的生物,和物種間的轉換。神話和童話故事也充滿複合動物,從狼人、人馬、人面獅身到奇美拉。羅馬詩人奧維德(Ovid)的《變形記》(Metamorphoses)記錄了一種生物變形成另一種生物的情形,甚至記載了一片土地上,「男人是從雨水沾溼的真菌中長出來」。許多傳統文化相信複合生物存在,而生物之間的界線是流動的。

人類學家艾德瓦多・維維羅斯・卡斯楚(Eduardo Viveiros de Castro)指出,亞馬遜原住民社會的薩滿巫師相信他們能暫時存在於其他動、植物的心智和身體中。人類學家蘭恩・威勒斯列夫(Rane Willerslev)寫道,北西伯利亞的尤卡吉爾人(Yukaghir)獵駝鹿的時候,打扮和行為會變得像駝鹿。

這些敘述似乎拓展了生物學可能性的極限,在現代科學圈裡卻很少受到認真看待。然而,共生的研究顯示,生物中充滿混合型的生命形態(例如地衣),由幾種不同的生物構成。所有植物、真菌、動物,甚至我們自己,確實在某種程度上都是複合生物——真核生物的細胞是混合體,我們所在的身體都由我們和大量微生物共享,少了那些微生物,我們無法像現在一樣成長、行動、傳宗接代。這些有益的微生物,確實可能和蛇形蟲草那樣的寄生生物有些共同的操控能力。

愈來愈多的研究把動物行為和動物腸道內數兆的細菌和真菌做連結,其中許多會產生影響動物神經系統的化學物質。腸道微生物和腦部的交互作用(微生物群系腸腦軸〔microbiome-gutbrain axis〕)影響深遠,甚至產生一個新的領域——神經微生物學。然而,影響心智的真菌仍然是複合生物最戲劇化的一些例子。引用休斯的話,受感染的螞蟻是「穿著螞蟻皮的真菌」。

在科學架構內,或許能理解這類的變身。理查・道金斯在《延伸的表現型》(The Extended Phenotype)中指出,基因不只提供建造生物身體的指示,也提供建構某些行為的指示。鳥巢是鳥類基因組的一部分外顯表現;河狸的水壩是河狸基因組的外顯表現;而螞蟻的死命一咬則是蛇形蟲草菌基因組的外顯表現。道金斯主張,生物基因的外顯表現(稱為表現型〔phenotype〕)透過遺傳的行為,延伸到這個世界。

道金斯很小心地為延伸表現型的概念定下「嚴格的條件」。雖然這是推測的概念,但道金斯盡責地提醒我們,這是「極為受限的推測」。必須符合三個關鍵準則,才能防止表現型過度延伸(如果一座河狸的水壩是河狸基因組表現的結果,那麼水壩上游的池塘呢?池塘裡的魚呢?還有……)。

首先,延伸的性狀必須要能遺傳——比方說,蛇形蟲草遺傳了藥理學的天賦,可以感染、操控螞蟻;其次,延伸的性狀在每一代都不同——有些蛇形蟲草比其他蛇形蟲草更能精準地操控螞蟻行為;第三,最重要的是,差異必須影響動物生存、生殖的能力,這種特質稱為「適應度」(fitness)——愈能精準控制昆蟲活動的蛇形蟲草,愈能散播孢子。

只要這三個條件都達成(必須有遺傳的性狀,必須有多樣性,而差異必須影響一個生物的適應度),那麼延伸的特徵就會受到天擇,和它們的身體特徵一樣演化。水壩蓋得好的河狸,比較可能存活,把建造好水壩的能力傳下去。但人類的水壩(或是任何人類建築)不算是我們延伸的表現型,因為我們並沒有哪種天生的直覺可以建造特定建築,而直接影響我們的適應度。

另一方面,登頂症和死命一咬完全有資格歸類為真菌的行為,而不是螞蟻的行為。蛇形蟲草沒有會收縮、肌肉發達的動物身體,不具備集中化的神經系統,也無法步行、咬或飛。所以蛇形蟲草就徵用其他生物。這策略非常有效,蛇形蟲草甚至不靠這種策略就無法存活,一生中有一部分的時間必須套上螞蟻的身體。十九世紀的靈性圈子裡,認為人類靈媒會受死者的靈魂附身。靈魂沒有自己的身體或聲音,據說要借用人類身體才能說話、行動。

同樣的,操控心智的真菌也附在它們感染的昆蟲身上。受感染的螞蟻不再表現得像螞蟻,成了真菌的靈媒。休斯正是因此才把受到蛇形蟲草感染的螞蟻稱為「穿著螞蟻衣的真菌」。螞蟻被真菌長穿了,偏離自己的演化故事軌跡(這軌跡引導螞蟻的行為、螞蟻和世界與其他螞蟻的關係),踏上蛇形蟲草演化故事的軌跡。從生理、行為、演化來看,螞蟻都變成了真菌。

迷幻藥:人類精神症狀的神奇解方

蛇形蟲草和其他操縱昆蟲的真菌演化出非凡的能力,傷害它們影響的動物。愈來愈多研究指出,裸蓋菇演化出神奇的能力,能解決各種人類問題。某方面來說,這是新鮮事——二○○○年代以來,嚴格控制下的試驗和最新的腦部掃描技術,幫助研究者用現代科學的語彙來解讀迷幻藥經驗——正是新的這一波迷幻藥研究帶我來到醫院,進行LSD的研究。

最近的這些發現整體而言證實了許多一九五○、六○年代研究者的看法;他們認為LSD和裸蓋菇鹼是許多各式精神狀況的神奇解藥。不過從另一個角度看,一些傳統文化利用精神作用植物和真菌當作藥物和神經心靈工具,已經不知道多久了,大部分在現代科學脈絡下進行的研究,都大致證實了這些文化熟知的事。從這角度來看,現代科學只是在急起直追。

許多近期的發現,以傳統藥物干預的標準來看,十分驚人。二○一六年,紐約大學和約翰霍普金斯大學的兩個姊妹研究,讓診斷出癌症末期之後受到焦慮、憂鬱和「存在的苦惱」所苦的患者,接受裸蓋菇鹼和一段心理治療療程。一劑裸蓋菇鹼之後,百分之八十患者的精神症狀都顯著減少,在用藥之後維持了至少六個月。裸蓋菇鹼能減少「失志和絕望感,改善心靈健康,提高生活品質」。參與者描述「快樂、欣喜、愛的感覺增強」,「從分離的感覺變成互相連結的感覺」。

超過百分之七十的受試者,把他們的經驗評為人生中前五大最有意義的經驗。「你可能會問,那是什麼意思?」這項研究的資深研究者羅蘭・格里菲斯(Roland Griffiths)在一次訪談中說道。「起先,我納悶他們的人生是不是很乏味。但我錯了。」受試者把這些經驗和第一個孩子出世或父母過世的經驗相提並論。這些研究被視為現代醫藥史上最有效的一些精神病學干預。

人的心智和個性很少有深遠的改變;這樣的事居然發生在那麼短的經驗中,真是不可思議。然而,這些發現並不反常。最近的幾則研究指出,裸蓋菇鹼對人的心智、展望和觀點有劇烈的影響。許多研究運用我辛苦應付的一些心理測量問卷,發現裸蓋菇鹼能準確地引發被歸類為「神祕」的經驗。神祕經驗包括敬畏感、覺得一切都互相連結、超越時間與空間、對現實的本質有種深刻的直覺理解、深刻地感到愛、和平與喜悅。這通常包括失去明確界定的自我意識。

裸蓋菇鹼可能在人腦中留下長久印象,就像《愛麗絲夢遊仙境》裡的柴郡貓,「其餘部分消失之後,還留下一會兒」。在一則研究中,研究者發現,一劑高劑量的裸蓋菇鹼會增加健康志願者願意接受新經驗的程度、心理健康、生活滿意度,這樣的改變幾乎會維持超過一年。有些研究發現,裸蓋菇鹼的經驗幫助吸菸或酗酒的人打破成癮。其他研究指出,效果的持久程度會隨受試者與自然界的連結感而上升。

近期一窩蜂對裸蓋菇鹼的研究中,開始浮現某些主題。其中最有趣的主題之一,是裸蓋菇鹼試驗受試者理解他們經驗的方式。麥可・波倫(Michael Pollan)在《改變你的心智》(How to Change Your Mind)裡寫道,大部分服用裸蓋菇鹼的人不會從現代生物學的機械論角度(分子在他們腦中跑來跑去)來解讀他們的經驗。其實恰恰相反。波倫發現,他訪談過的許多人「原本是徹頭徹尾的唯物主義者或無神論者……然而有幾人曾經有過『神祕經驗』後,因此深信有我們不知道的一些事情存在——有某種超越物質宇宙的『超越之境』」。

這些效應是個謎。化學物質能引發深刻的神祕經驗,似乎支持了盛行的科學看法——我們主觀世界的基礎是我們腦部的化學活動;靈性信仰和神聖經驗的世界可能源自物質、生化的現象。不過,波倫指出,這些經驗太過強烈,甚至會讓人相信有非物質的現實存在(這是宗教信仰的基本素材)。

蛇形蟲草和住在腸道的微生物,藉由住在動物體內、即時微調動物的化合物分泌,而影響牠們的心智。裸蓋菇的情況卻不同。我們可以在一個人身上注射一劑人工合成的裸蓋菇鹼,引發完整的心理靈性效應。這是怎麼辦到的?

裸蓋菇鹼進入人體之後,就會轉換成脫磷酸裸蓋菇素這種化學物質。脫磷酸裸蓋菇素刺激受體(這些受體通常是受到血清素這種神經傳導物質刺激),影響腦部運作。裸蓋菇鹼模仿我們最普遍使用的化學傳導物質,和LSD一樣滲透我們的神經系統,直接干預我們身體各處的電子訊號通行,甚至能改變神經元的生長和結構。

二○○○年代晚期之前,一直不知道裸蓋菇鹼究竟是怎麼改變神經活動的模式。當時貝克利/帝國學院迷幻藥研究計畫(Beckley/Imperial Psychedelic Research Programme)的研究者給予受試者裸蓋菇鹼,監測他們腦部的活動。他們的發現很驚人。裸蓋菇鹼能對人的心智和認知造成劇烈的影響,原本預期應該會增加腦部活動,掃描結果卻恰恰相反,是減少某些關鍵區域的活動。

裸蓋菇鹼減少的那類腦部活動,形成所謂的預設模式網絡(default mode network, DMN)。我們沒那麼專注、在胡思亂想、在回憶或替未來做計畫時,活躍的是我們的預設模式網絡。研究者形容預設模式網絡是頭腦的「首都」或「企業經理」。任何時候騷亂的腦部處理持續進行的時候,預設模式網絡會維持某種秩序——就像混亂教室裡的教師。

研究顯示,受試者回報使用裸蓋菇鹼之後「喪失自我」的感覺(失去自我意識)最強烈的,預設模式網絡的活動減少最劇烈。關掉預設模式網絡,就放開了對腦部的限制。腦部連結爆發,產生一團混亂的新神經元路徑。原本彼此距離遙遠的活動網絡連接了起來。套用阿道斯・赫胥黎在他開創性地探索迷幻藥經驗之作——《眾妙之門》(The Doors of Perception)裡的說法,裸蓋菇鹼似乎會關閉我們意識中的一個「減壓閥」。結果呢?是「不受拘束的認知方式」。作者的結論是,裸蓋菇鹼改變人類心智的能力,和腦流量的狀態有關。

腦部造影研究為迷幻藥對我們身體的作用方式提供了重要描述,卻不大能解釋受試者的感覺。畢竟體驗經驗的是人,不是腦。裸蓋菇鹼治療效果的基礎似乎正是人的經驗。一些研究是測量裸蓋菇鹼對癌症末期患者的影響,其中神祕經驗最強烈的人,憂鬱和焦慮的症狀減輕得最顯著。同樣的,一則裸蓋菇鹼和菸草上癮的研究中,結果最好的患者,是有過最強烈神祕經驗的患者。裸蓋菇鹼產生作用的方式,似乎不是按下一組生化按鈕,而是放開患者的心智,讓他們接受以新方式思考他們的人生和行為。

二十世紀中葉「第一波」現代迷幻藥研究中,對LSD和裸蓋菇鹼的研究,大都在這發現中得到呼應。亞伯罕・賀弗(Abram Hoffer)是加拿大的精神科醫師,在一九五○年代投入LSD效應的研究,他表示:「我們一開始就認為治療的關鍵不是化學物質,而是那段經驗。」聽起來像常識,不過以當時機械論醫學的立場,這是很激進的概念。傳統做法是用東西(不論是藥物或手術用具)治療構成身體的東西,就像我們用工具來修理機器那樣;這種情形現在仍然很常見。

一般認為藥物透過一個藥理學的迴路來運作,這迴路會完全避開意識心智——這種藥物會影響受體,導致症狀改變。相較之下,裸蓋菇鹼就像LSD和其他迷幻藥,似乎是透過心智,對精神疾病的症狀產生作用。標準迴路被擴大了——藥物影響一個受體,受體引發心智改變,進而觸發症狀改變。患者的迷幻藥經驗本身似乎就是療法。

馬修・約翰遜(Matthew Johnson)是約翰霍普金斯大學的精神病學家兼研究者,套句約翰遜的話,裸蓋菇鹼這樣的迷幻藥「把人們揪出他們的敘事。根本就是重啟系統……迷幻藥開啟了心理彈性的一扇窗,人們可以放開我們用來組織現實的心智模型」。頑強的習慣(例如導致物質成癮的習慣)或演變成憂鬱的「僵化悲觀」,變得比較鬆動。裸蓋菇鹼和其他迷幻藥能軟化那些組織人類經驗的領域,因此開啟認知的全新可能性。

我們最強韌的心智模型,是自我的心智模型。而裸蓋菇鹼和其他迷幻藥似乎正是擾亂這種自我意識。有人稱之為自我消散。有人只說他們不再確定自己的邊界到哪裡為止,而周遭從哪裡開始。人類極度依賴的那個定義明確的「我」,可能完全消失,或只是縮小,逐漸模糊為他者。結果呢?和更宏大的事物融合的感覺,經過再想像的人與世界關係感。

許多例子中(從地衣到菌絲體那種延伸邊界的行為),真菌挑戰了我們對於認同和個體的陳腐概念。產生裸蓋菇鹼的菇類就像LSD,也有這個作用,不過是在最親密的場景中——在我們自己的腦裡。

書籍介紹

本文摘錄自《真菌微宇宙:看生態煉金師如何驅動世界、推展生命,連結地球萬物》,果力文化出版

作者:梅林.謝德瑞克(Merlin Sheldrake)

譯者:周沛郁

真菌,

是地球上最優雅的生命策略,

也是最精細而普遍的存在。

2017年法蘭克福書展最受矚目重點書

《時代》雜誌、BBC Science Focus、《每日郵報》、《泰晤士報》、《每日電訊報》評選年度最佳書籍

美國亞馬遜超過2800位、英國亞馬遜2700位讀者五星推薦

亞馬遜蕈菇真菌類書籍第一名、環境生態類書籍第二名

行政院農業委員會林業試驗所森林保護組張東柱審訂

每當我們談論真菌,往往都被蕈菇主宰了想像。

然而,蕈菇只是真菌的子實體(就像是果實),真正多數的真菌,都生活在我們看不見的地方,隱而不顯。我們對真菌所知甚少,有超過90%的真菌不曾被人類記錄,但卻默默地構成了一個廣泛而且多樣的生物王國,維持著地球上幾乎所有的生物系統。從海床上最深層的沉積物,到沙漠的土表、南極冰凍的谷地,甚至我們的腸胃……在這個地球上,很少有真菌到不了的角落。

劍橋大學生態熱帶學博士,梅林.謝德瑞克,是英國近年備受歡迎的生物學家,真菌是他生活上的繆思,也他是投身學術的原因,好探索這個一直存在於我們身邊,卻彷彿平行時空般隱密而龐大的世界。

或許從來沒有人這樣跟你說過,但梅林.謝德瑞克便試著要告訴你:若想要了解我們居住的星球與環境,了解我們何以如此思考、感覺與表現,真菌就是關鍵。

把生命推進陸地的前鋒

在那個陸地尚未出現生命的久遠年代,是真菌率先結合藻類,成為地衣,把生命推進焦枯荒涼的陸地。地衣破壞、分解岩石,最早的土壤隨之誕生,鎖在岩石裡的養分與礦物質才得以進入生物的代謝循環系統中。時至今日,陸地上最荒涼的土地,仍然是由地衣衝鋒陷陣,建立新生態系。

植物的根本:真菌

六億年前,綠藻從淺水中登陸,沒有根系的它們藉由連結真菌,才得以輸送水分,從大地汲取養分,這是最早的植物型態。這樣久遠的聯盟,演化成現在的「菌根關係」。今日,仍有超過90%的植物種類依舊依賴「菌根菌」,這些無數的微小互動,也表現在植物的外形、生長、滋味和風味中。而科學家更發現:在森林的地底下,有一組由植物與真菌組成的神祕網絡:「全林資訊網」。

類離不開真菌

《發酵聖經》曾提及:「某種程度上,我們吃進的微生物,決定了我們的代謝能力。」這裡的微生物,指的就是真菌。人類與真菌的關係密切,身體或腸道內的微生物,就是最好的證據。不僅如此,人類更善用各種發酵設備與真菌合作,製造出我們熟悉的酒精、醬油、疫苗、盤尼西林,或是碳酸飲料裡的檸檬酸,我們由內而外,與真菌之間建立了密切的合作行為。

諸神血肉:展現心靈之藥

真菌演化出來的化學物質──裸蓋姑鹼,被歸類成迷幻藥或宗教致幻劑,自古以來就被納入人類社會的儀式與精神教義中,這類蕈菇的應用,目前最早的記載發生於墨西哥,修士將這種被稱為「諸神血肉」的蕈類,呈給了加冕時的阿茲特克皇帝。這種迷幻蕈菇可以用來鬆脫我們思想的界線,軟化心智的死板習慣,甚至,科學家發現,其中含有的活性成分,能夠減輕癌末病患的重度憂鬱與焦慮。

什麼都吃!分解的大藝術家

我們現在呼吸、居住的空間,是真菌分解各種生物遺骸所空出來的空間;如果真菌停止分解作用,地球上的遺骸,足足可以堆積出幾公里深的厚度。

真菌多樣的代謝能力是化學轉換的藝術,能夠分解許多地球上最頑固的物質。木材裡的木質素,就稱得上最難分解的物質之一,但對白腐菌來說,分解卻是輕而易舉的事情。科學家也試圖運用真菌的好胃口,訓練它們分解菸蒂、殺蟲劑、尿布、PU塑膠與致命神經毒氣,甚至是核廢料的放射性物質——科學家發現,一種能吸收放射性粒子散發能量的「輻射營養真菌」,就在車諾比的廢墟裡旺盛生長;而廣島在原子彈的轟炸後,據說,最先長出來的生物就是松茸。

梅林在書中描寫了自己在巴拿馬叢林等地方研究真菌的歷程,並以優美精練的文筆,探究真菌在不同時空背景、文化以及各種領域的發展(包括親自服用迷幻蘑菇的過程),同時紀錄研究真菌的學者如何交鋒,也描繪真菌在科技上帶來的驚人成就。

紮實的學術訓練,加上細膩的觀察與人文觀點,都為《真菌微宇宙》展現出更宏大的格局與企圖,也描繪出更動人的世界。最終,梅林嘗試著要讓我們理解的是:在這個世界上,唯有真菌,才能將各種生命串連在一起。

「我們活著,都在呼吸真菌!

真菌造就世界,

卻也能夠瓦解世界。」

