AWS免費方案不藏私：現在開放註冊，人人都能享有最前瞻的雲端科技

2021 AWS 台灣雲端高峰會 ( AWS Summit Online ) 即將在 9 月 2 號登場，高峰會中將有大量 AWS 雲端工具的實作練習、考照演練等。如果預先註冊 AWS 帳號，即可完整體驗 AWS 免費方案中的工具，並深入參與 AWS 台灣雲端高峰會的交流內容。（註：雖然不用註冊帳號也能參加雲端高峰會的周邊活動，但是沒有帳號就無法進入到後臺跟著操作，只能觀看無法跟著大師實作練習，實為可惜。）

什麼是 AWS 免費方案？可以做什麼？

「AWS 免費用量方案」是針對 AWS 用戶的優惠方案，基本上只要你想在雲端執行現有的應用程式，或是在雲端上創新，就可以開始使用 AWS 免費方案的工具。無論是網站或部落格架設、社群媒體應用程式、開發和測試專案、概念驗證等，都可以直接註冊 AWS，試用免費方案的功能。

三種類型的 AWS 免費方案，含入門教學

在 AWS 免費方案中，你可以探索超過 100 種產品，並根據不同的產品享有三種類型的免費優惠：

永遠免費：這些產品的免費方案優惠不會到期，且所有 AWS 客戶皆可使用。

12 個月免費：從首次註冊 AWS 當日開始，可享有該產品 12 個月的免費優惠。

試用：可短期免費試用產品，從啟用該服務之日起計算。

除了註冊 AWS 帳戶完全免費，還可以立即使用免費方案的工具，AWS 也提供線上簡易的入門教學，透過 10 分鐘深入淺出的使用案例教學，帶領你輕鬆探索與學習，接著便能開始在主控台進行建置，建立屬於你的解決方案。

AWS 免費方案，人人都能享有 AWS 豐富資源

在 AWS 台灣雲端高峰會上，註冊 AWS 免費方案可參與的實作練習包括：

一、AWS 開發者專區：精選各式真實場景，跟來自 AInnovate、Migo、g0v 等專家好手線上切磋，身歷其境演練不同應用情境、紮實獲得實務技能。

使用 AWS Glue 與 CDK 現代化開發實務攻略

深入 MLOps 演進論，剖析不同階段開發課題

在 AWS 環境中，找到高可用性組態服務

運用 AWS 網路服務，建構多重安全性存取連線

透過無伺服器架構，為社群打造量入為出營運模式

二、Builders 練功坊：從不同角色的實際應用案例出發，由技術專家帶領活用 AWS 解決方案，一起參與為需求量身打造的 Builders 練功坊，破解開發技術盲點。

透過 AWS Amplify 與 AppSync，強化前端與行動化應用程式開發能力

從單體式到無伺服器架構：在 AWS 開啟創新旅程

運用區塊鏈科技，有效建立企業級解決方案

透過 AWS 人工智慧服務，豐富手中的無伺服器應用程式

三、Workshop 工作坊：精選兩大關鍵主題工作坊，由 AWS 技術專家親自帶領演練，實作內容涵蓋 AWS 雲端遷移、Scale-Out Computing on AWS 擴展運算效能。

四、AWS DeepRacer 人工智慧賽車：獲得致勝訣竅、跟各地同好線上參戰世界級車賽，感受機器學習樂趣與飆速尬車的快感。

AWS 註冊和免費方案歡迎所有人前來體驗，無論是學生、創業者、小型企業或 500 大企業，都可以免費註冊使用。現在就免費註冊 AWS 帳戶享有免費資源，並報名 AWS 台灣雲端高峰會取得第一手的重量級資源與前瞻技術，跟著大師實作演練。