2021/08/19,
科技

AWS免費方案不藏私：現在開放註冊，人人都能享有最前瞻的雲端科技

AWS免費方案不藏私：現在開放註冊，人人都能享有最前瞻的雲端科技
Photo Credit：Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

我們想讓你知道的是

現在免費註冊AWS帳戶，不只可以享有上百種免費的雲端工具，參加線上AWS台灣雲端高峰會，還能與重量級講師一同實際操作演練。

2021 AWS 台灣雲端高峰會 ( AWS Summit Online ) 即將在 9 月 2 號登場，高峰會中將有大量 AWS 雲端工具的實作練習、考照演練等。如果預先註冊 AWS 帳號，即可完整體驗 AWS 免費方案中的工具，並深入參與 AWS 台灣雲端高峰會的交流內容。（註：雖然不用註冊帳號也能參加雲端高峰會的周邊活動，但是沒有帳號就無法進入到後臺跟著操作，只能觀看無法跟著大師實作練習，實為可惜。）

什麼是 AWS 免費方案？可以做什麼？

AWS 免費用量方案」是針對 AWS 用戶的優惠方案，基本上只要你想在雲端執行現有的應用程式，或是在雲端上創新，就可以開始使用 AWS 免費方案的工具。無論是網站或部落格架設、社群媒體應用程式、開發和測試專案、概念驗證等，都可以直接註冊 AWS，試用免費方案的功能。

三種類型的 AWS 免費方案，含入門教學

AWS 免費方案中，你可以探索超過 100 種產品，並根據不同的產品享有三種類型的免費優惠：
永遠免費：這些產品的免費方案優惠不會到期，且所有 AWS 客戶皆可使用。
12 個月免費：從首次註冊 AWS 當日開始，可享有該產品 12 個月的免費優惠。
試用：可短期免費試用產品，從啟用該服務之日起計算。

除了註冊 AWS 帳戶完全免費，還可以立即使用免費方案的工具，AWS 也提供線上簡易的入門教學，透過 10 分鐘深入淺出的使用案例教學，帶領你輕鬆探索與學習，接著便能開始在主控台進行建置，建立屬於你的解決方案。

AWS 免費方案，人人都能享有 AWS 豐富資源

AWS 台灣雲端高峰會上，註冊 AWS 免費方案可參與的實作練習包括：

一、AWS 開發者專區：精選各式真實場景，跟來自 AInnovate、Migo、g0v 等專家好手線上切磋，身歷其境演練不同應用情境、紮實獲得實務技能。

  • 使用 AWS Glue 與 CDK 現代化開發實務攻略
  • 深入 MLOps 演進論，剖析不同階段開發課題
  • 在 AWS 環境中，找到高可用性組態服務
  • 運用 AWS 網路服務，建構多重安全性存取連線
  • 透過無伺服器架構，為社群打造量入為出營運模式

二、Builders 練功坊：從不同角色的實際應用案例出發，由技術專家帶領活用 AWS 解決方案，一起參與為需求量身打造的 Builders 練功坊，破解開發技術盲點。

  • 透過 AWS Amplify 與 AppSync，強化前端與行動化應用程式開發能力
  • 從單體式到無伺服器架構：在 AWS 開啟創新旅程
  • 運用區塊鏈科技，有效建立企業級解決方案
  • 透過 AWS 人工智慧服務，豐富手中的無伺服器應用程式

三、Workshop 工作坊：精選兩大關鍵主題工作坊，由 AWS 技術專家親自帶領演練，實作內容涵蓋 AWS 雲端遷移、Scale-Out Computing on AWS 擴展運算效能。

四、AWS DeepRacer 人工智慧賽車：獲得致勝訣竅、跟各地同好線上參戰世界級車賽，感受機器學習樂趣與飆速尬車的快感。

AWS 註冊和免費方案歡迎所有人前來體驗，無論是學生、創業者、小型企業或 500 大企業，都可以免費註冊使用。現在就免費註冊 AWS 帳戶享有免費資源，並報名 AWS 台灣雲端高峰會取得第一手的重量級資源與前瞻技術，跟著大師實作演練。

立即註冊AWS 免費方案，跟著大師一起實作演練！