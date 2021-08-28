【散文】林徹俐《附神：我那借身給神明的父親》：少年父的奇幻漂流

文：林徹俐

〈少年父的奇幻漂流〉

長年以來，父親不僅敬神，對於各式習俗儀禮，皆有自己一套嚴選標準流程，全家都必須遵守。母親若沒備好各種不同祭拜的牲禮，父親必會為此微怒唸上母親幾句。

父親初一與十五皆為茹素日，純粹的蔬食素，不容奶蛋。生活中，關於嫁娶、祭祖、喜喪事，無論家裡的拜拜或到廟裡參拜……等，此類需要謹慎的事，皆要翻過通書確定吉日與相對應之吉時，有時生肖若犯沖，則須避開，命名須配合生辰八字，佐以五行選字，不得有一絲馬虎。每年除夕，父親恭敬地拜拜送神，圍爐時總要在客廳擺放炭燒的火爐，說是能燻驅穢氣，屋裡若有不潔的靈，便能得以驅除湮滅，同時有祝禱家庭興旺的意義。每年我們總在白煙環繞間開啟團圓飯，先涮下一條長年菜，放進口中不能咬斷的吞嚥下肚，祈禱生命的長遠。

我揣想，父親的虔敬，或許來自他在某些時刻能與神疊合為一的關係，如此親近神，不得不敬。

過去的父親，不信神。

少年父，燃香拜神時，僅是來自對神靈的敬畏，並非篤信神的力量能改變什麼。年輕的父，天天追逐著日子討生活，在各種工作間來去，只求能攢存更足以負擔生活的費用，那段人生裡沒有多餘的縫隙，能夠容納進神是否真靈驗的思考。

那些奇幻、神祕而莫可測的力量，頂多只在他休學去當兵時，在大崗山下的部隊裡輪流站哨，守著凌晨時分夜色與睏意，忽然從碉堡那傳來詭譎的人聲，他總不以為意，部隊在山區，猜想或許是什麼動物發出的詭異的聲音，接著一團夾著白霧的寒風吹過來，包圍著哨崗，部隊裡的狗聲聲嗷嗚地吹起狗螺，父親被寒意吹醒，皮膚起了雞皮疙瘩，朦朧間似乎瞄到什麼，他也不確定，只好趕快振起精神，瞪大著眼睛，摸摸背後的槍，安然度過那班哨。

父親當年對於神並無特殊想法，尚未與神相通感，直到某日午間，他躺在散兵坑休憩，先是感覺被碰了一下，身體忽然被不明物打到，睜眼張望四處都沒有可疑的東西，接著又是幾次的重擊，而後是一個模糊身影，樣貌像父親老家，當年阿公從廟裡恭請回家奉拜的雷王公，是雷王來告訴父親在部隊裡要小心，解除父親的遇鬼危機，少年父當然對神感恩與尊敬，但尚未預知到自己往後人生將與神同在。

家中神明廳的神桌旁，有個祖先神龕，供奉我們林家的神祖牌。一旁有三幀裱框黑白照，除了我所知的阿公、阿嬤外，最舊而泛起黃斑的，是我從未見過面，早在我出世前，早許多步到天堂做神的三叔，照片裡父親雷同的炯炯雙眼皮大眼，微高挺的鼻梁，與劍眉形，只是眼神中透出灰色憂鬱，像在名人傳記裡某個不被記住的失意藝術家。

往年掃墓都有一丘是三叔，墓曾經蓋得寬闊，後面能讓人走動，兒時和同輩的孩子們，總毫無顧忌地在坐在像圍牆的墳丘後面高處，一向喪葬忌諱的父親，還讓孩子們與「慎終追遠」四個大字一起留下合影，他說：「家己人，無要緊，恁三叔會庇佑恁遮的囝兒序細。」

父親的手足中，三叔和他最為相似，也最親暱，兩人年輕人還同做木工，在父親老家不過幾張榻榻米大的閣樓裡，打磨著一顆顆的木珠，兩人和諧而默契地分配好工作，向著同個工作目標邁進，那是二十幾歲的他們。三叔的病也是在最青盛之壯的年紀，如曼陀羅花忽開而後蔓延，沿著父親老家廚房的木樓梯，往爬上去便是他們曾經的小閣樓，後來成三叔的單人房，為讓病痛的他能好好休養的一處方室。

所有生命的變化，總來那樣靜，彷彿夜裡偷賊杳無聲息的腳步，正偷走那無法用「如果說……」、「如果當初……」這類句子來挽回的逝水命運。

年少三叔曾陪朋友去算米卦，當時的相命師對著兩人，指著三叔說：「這个人毋是一般頂的人。」三叔不信，那相命師接著說：「我跟你說你毋信，你的歲壽到二十幾就會歸天了。」後來三叔溺在對死亡的恐慌中，家人陪同去找相命師，相命師卻說自己道行不夠，無法解此命運，還是趕快去找神明。

三叔的人生，像被說破的祕密，相命師預言後不久，他騎腳踏在路燈不明的暗夜裡被計程車撞，在醫療尚不發達，醫藥費高昂的年代，路人發現倒地不起的三叔後，將他送往到密醫的診療室醫治，樣子看上去沒事，身體沒外傷，只覺得身體的疼痛感不斷從身體內部透出，密醫替他吊點滴後也止痛了，此後，三叔身體時常疼痛，是種無法說明病因，但時刻疼痛著，折騰人的不知名病。父親氣米卦的算命師，把三叔的命格說破，如果沒說出來，或許三叔會無事順順過一生，但人生就是不會有那個「如果」跟「或許」能讓人重新選擇。

面對身體日日冒發不明病痛的三弟，父親不捨地為他四處奔走找醫生，吃了大量中西藥，皆無法真正病除，僅偶爾能靠打針減輕疼痛，擔憂的父親轉向廟宇問神，有神說沒有救，命到了盡頭就該走，問到其中一尊神告訴父親，別忙了，再問多少神都一樣，三叔不是凡人，時間到了就該走，家人不要傷心。

父親不死心，又返回老家附近問同安宮的主神五府三千歲，灣裡人慣稱「三王」，意思是三王爺。三王最初說祖墳風水問題，林家承擔不起三叔這個人，不要浪費精力，順其自然。尚年少，一股傲氣剛毅與不信神鬼的父親，再聽親朋間有人報說，高雄竹仔港的祖師廟，祖師爺在關子嶺修行，二十歲就得道成神，應是法力無邊的神，或許有法可解三叔的命格。

祖師爺要父親一家別貪圖一時的享受，再囑咐須找草鞋來做法事，那是早已無人在穿草鞋的年代，父親踏遍了許多遠處，連沒人敢去的墳墓、有應公廟都去找了。而最後祖師爺卻說：「這毋是恁想欲救，就會當救的……」少年父大怒，大罵祖師爺很自私，哪來法力高強，畢竟大家都說祖師爺很玄，父親覺得那又怎麼會救不了三叔，他甚至踏遍各處找來草鞋，結果卻一樣。祖師爺受辱後便退了扶乩的葷轎，不與跟父親談。帶著不理解的埋怨，往後的幾年間祖師爺正籌錢蓋廟，父親堅持一角元都不願捐。

過了與祖師爺的爭端後，父親的朋友再帶他去問關帝爺，得到的回應是：「已盡力。」短短三字道盡一切。在那天到來之前，始終無法放手的父親，彷彿要翻覆整座島嶼似的，走過大小廟與宮，甚至是私人的壇，醫生無法救，只好向神探求一絲希望。

他將求神路的終點落定在老家附近的同安宮，畢竟主祀的三王爺，是早年我們同姓的林姓先民隨著鄭成功軍隊遷徙，從福建同安渡海遷至灣裡草埔仔一帶落地開展，因此大家總說同安宮是「姓林仔王宮」，附近居民、信徒多姓林。像手心裡只剩一枚許願硬幣，父親將冀望全放在三王，他想著三王從我們先祖，一世一代地守護著林姓人，絕對有法能解三叔的命運，而三王卻指示：「此人是天上星宿落入凡間，來凡間的時辰已到，厝內的人該放手讓他去，毋通留戀。」

三叔也不願家人為他奔波，家貧又為治病拋擲大量的醫藥費，要父親別把錢都花在他身上，早晚這條路都是他必須獨自走的。當時他在台南最好的韓內科醫院住院多時也不見病癒，韓院長告訴父親尋無病因也就無法找到醫治對策。

三叔日夜被疼感侵襲，三叔終要離世那晚，在半夜的韓內科病房外，風狂颳，鳥兒啾啾狂叫，甚至有猴子哭號，彷彿揭示著什麼的異相，科學證據無法清楚說盡的怪奇，同病房一位七十多歲的老人，對父親說：「恁小弟真勇敢。」意思要家人們不要傷心，讓三叔能好好走，並說父親的二女兒要過繼三叔當孩子，舉行簡單儀式就好，錢留著生活。老人的言談中，彷彿知曉什麼未知的事，老人會不會是神扮演而成，來接引三叔，同時安撫家人，這個答案至今無人能解疑。

三叔過世要下葬時，忽然有位高雄小港的地理師，連夜奔來指示埋葬的位置，應該要退後三尺，如此風水才會庇蔭兄弟，並要求家人去剪紅布，讓他披紅彩幫忙走禮，否則沒有禮貌，走禮完再唸咒，完成整個下葬儀式。

回想和三叔做木工時，父親說三叔擁有獨特藝術天分，往往能做出有些超凡精巧的物件，整個人散發著異於流俗的氣質，晚上睡覺還會說神語，彷彿在與看不見卻存在的東西對話，但他未曾想過，三叔是否真帶著異於凡人的仙氣體質。

父親記得神話人物中，有位彭祖與三叔的命運相像，同是在年輕時，被相命師預示命短，而彭祖卻能遇見八仙，祈求八仙讓他活長一點，結果活了八百歲之長，也許閻羅王的生死簿被塗改，有了闕漏，也可能彭祖命運如此。父親感嘆三叔沒有神能救，在不長的時間內，他見過無數被說法力高強，能護佑眾生的神，終究無法讓三叔成為下個獲有神助而續延壽年的幸運彭祖。

三叔去世前曾說，他一人犧牲是為了成全整個家庭更好，去世後，大伯、父親、屘叔，三個餘下的兄弟都賺大錢，當年在灣裡草埔仔老家享受過幾年的風雲盛旺，成為街坊鄰友口中的成功人士。關於三叔或種種無法解釋的異相，即使被預言成真，父親卻從不以為那是神的顯靈或庇佑，關於神或神諭，對尚青壯的父親而言，就像天上的星星渺遠而抓不住，命運是握在自己手中的。當父親也用三叔大概真來自神祕而悠遠他處，原就不屬於這世界的說詞，本是用來安慰自己的放手，到他對孩子們介紹說三叔在天頂當神仙，已經是很後來的事了。

在父親深踏每個腳步入地，頑固地信仰著「做人無賺就無得呷」的信念，不信命運是握在神手中的現實凡日裡，他忽然被附身。有一回他因事到二姑姑家，恰逢二姑姑的女兒身體不舒服，鼻子忽然無法呼吸，醫生看了無效。被附身的父親，向二姑姑討一支香菸抽，二姑姑一家甚奇，慎重地詢問：「汝毋是阮小弟吧？請問汝是……？」

被父親念著古腔台語說：「我叫作遊海，二十歲，恁小弟是我的主公，我欲來恁林家報恩，但是我也毋是正式的神格，快帶囡仔去馬鎮宮找馬王爺，說是我遊海介紹的。妳的囡仔是有鼻病，生鼻瘤，請馬王爺開藥方，吃了就會好。」二姑姑帶著孩子回灣裡老家附近的馬鎮宮，廟方人員正扛轎扶乩在問事，問完得了藥方後，一帖藥才十幾塊，吃完孩子就病癒。

初次的降駕，父親尚未理解在自身上，發生了什麼變化，以為那僅僅只是偶然發生的怪奇事件。

不久後，父親年輕的朋友在拜法師，朋友邀約他去，父親不信神，只跟著去鬥熱鬧，卻再次被附身，當時的主神是很凶的五府千歲中的池府千歲，誤認附在父親身上的遊海城隍是邪靈，眾法師欲打趕，卻打不過。遊海忽然笑了起來說：「恁這些憨法師，恁甘熟識我？恁按呢就想欲壓過我，哪有遮簡單？」那是二十出頭歲的遊海的傲氣，也像極了父親的倔強，與少年時的盛氣。

遊海向池府千歲自介是水鬼城隍，明朝尾清朝頭的人，自出生無父母，被一員外撿去，收養後就必須工作養家，於是被派去討海，年輕少年遇上浪潮，木筏翻覆被壓死，在海面浮沉時，見有神經過，渴求神的搭救，不斷向神祈求，卻沒有任何神願意伸出神聖之手，自此這少年落為水鬼，往後每逢海難就救人，努力將落水的人撈上岸，因而能得道成神。台北知名的霞海城隍是北巡，祂則是南巡。

遊海的存在，為始終認為沒有神，而孤獨存在的父親生命，帶來變化火花。

三叔還在時，約莫是體質不凡的關係，也曾被神附身，但因身子較弱，被降乩的時間若拉長，身體內裡的痛楚又會如浪捲來。而三叔離世後，父親則代替了三叔生命裡的未完成，成為能被神好好附著的軀體。好似未曾觸碰的按鈕被輕輕按下，少年平凡踏實的人生旅途，被開啟了一段奇幻而神妙的旅程，而這段旅程並沒有終點，是場永無止盡的冒險漂流，原來這就是父親的天命。

遊海城隍初來時，父親未能和祂完全相感，降乩總來得突然，彼時少年父的生活也連帶被殃及，因此總惹得他煩躁。加上當時遊海得道時間還不悠長，僅領有能辦陰間事的地旨，權限僅有處理祖先、王者，或犯沖煞、卡陰，還無法領有能辦處人間事的天旨，關於凡人運勢、運途、事業、感情等，甚至是引人修行之類的陽間事，遊海尚未被玉皇大帝賦予權限，還不是能跨域闖蕩陰陽間辦事的神格。

父親漸能感應自己將要被降駕的初期，間或被五府千歲那五位王爺偎駕，幾次指示裡，大千歲與二千歲都曾幫助過家人。而後父親與阿公竟都夢見有麻豆的天上聖母說與林家有因緣，指定要到林家被奉拜，當時還存有一絲懷疑的父親，帶著好奇與阿公走訪麻豆，發現真有其廟，並對著聖母擲出三次聖杯，透過正式儀式將聖母請回家裡，成為家中主要家神。聖母的到來，像要完整父親的神性與人生。聖母說林家為了替三叔治病，導致家中景況漸下，因此報父親賺錢，又在母親難產時派了註生娘娘來駐守，並帶著年輕遊海城隍領了天旨。

領旨後，遊海的神格從此完滿，後來凡有事，眾神必是透過城隍出面來指示。遊海向頑固不信祂又鐵齒的父親表明自己要來救世，父親的身體若借祂用，祂願教父親天文地理之學，並示意父親的命格為「六親不依」，會命苦，親人、手足沒有能幫助他成功，或讓他能依靠的，同時提醒父親，忌與人有金錢往來關係，否則做什麼生意都必敗。

父親躊躇了一段時間，從被迫漸接受，最終成為自願替神在人間行事的使者。父親說他思索許久，最初除了不信神靈能在凡人的生命中起作用外，他始終在思考遊海初來時，說來報恩，那會是什麼？在被附身前，無論是父親或林家，沒有人認識遊海，與林家祖先也無淵源，父親僅想到唯一的可能，那便是他年輕早逝又超凡的三弟死後在天上得道成仙，因而渡遊海成神，牽遊海來向他報恩。

父親心中沒有放下過的遺憾，便是他沒有順利挽救三叔。而遊海的出現，不僅幫助了可能注定命苦的他，彷彿也將陰陽兩隔的兄弟，兩人之間對彼此的牽掛、惦記與情深，在看不見之處再相連起來。父親多年來研讀通書，略懂命理風水，除了身體出借給神，與遊海合作救世外，也偶爾免費替人看屋子風水或命名，同時謹守一切禮節規範，深怕觸碰禁忌，或壞了一些什麼，漸漸我才明白父親的謹慎，是深怕再有遺憾，他寧可相信，也不願錯失。

即使那年三叔庇蔭大家的風水，在父輩兄弟計較著三叔都只庇蔭誰，而將當年小港地理師相定的圓滿風水毀壞，林家在歷經親人漸往天上去後，家道再也不起。但每一次被遊海附身，父親便會想起這是三弟最後留下的溫柔，那同時是他們最靠近彼此的時候。

（原載二○二一年四月《印刻文學生活誌》二一二期）

書籍介紹

本文摘錄自《附神：我那借身給神明的父親》，印刻出版

作者：林徹俐

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神附於乩身的父，與女兒的溫柔對話

在煙霧縹緲中，有東西進入他的身體，他成了另一個自己──神。

神在時，父親不在……

曾有一說，父親是女兒通往世界的媒介，倘若父親同時是神在人間的媒介呢？

自小，她便知道父親是替神行事的使者，在自家客廳裡，她目睹神透過父親身體，處理人世間疑難雜症，種種與人有關的困擾。

原本，熟悉且固定面孔來此，隨著口耳相傳，陌生人進駐，闖入私密生活空間。陌生人帶來更多陌生人群，神到時，問事者必到，神不來的日子，家則回歸寧靜。

關於神，她說：

沒有見過神，不知道祂是否在那神像軀殼裡，還是如父親所說雲遊四海，而作為神之乩身也只是替代，父親把身體借給神，在某些時間裡自身主權喪失，成為一具載體。──〈神驅〉

對於有所求的人，她認為：

新的求神隊伍裡職業身分混雜，觀察一段時間，便能知曉有人生活不缺但真心信仰，也有人因發覺自我的不足與缺漏，需要天上的神，加上地上的神一併付出神力。──〈借問眾神明〉

面對父親，她態度是：

為了剪斷命運或父親性格裡那條環帶，我努力讓自己聽得他人言語中真實與虛假，我決定成為第一個絕對相信父親，且對他絕對誠實的人。──〈入乩之前：相信〉

神究竟在不在？這是她長久以來的疑惑。

善男信女目睹父親敞開軀體接納神，證明了神在，卻也因其額外所求，神力抵不過人性的貪求。

這是一本描繪父親與神之書，也是女兒給父親的一場獨有的演唱會。

透過文字，是為了感受不被了解的父親，也是為了自己。

信仰虔誠的父親卸下神的光圈後，也如凡人，有自己的忙碌和煩惱，如莫比斯環般，在信任與被背叛中迴旋往復。努力讓自己聽懂他人語言中虛假與真實的女兒，試圖讓自己成為父親背後剛強的屏障。

懂命理的人都知道，人的命運不能被說破，否則將起變化。從不信到成為神使，從質疑到相信，一生有如濃密森林般的父親，正式開啟⋯⋯

隨書附贈「福符」書卡（3*10公分）一張。神明開出的符多種，如最常見的淨符，為清除穢氣之符。而「福符」，則有帶來好運，增加運氣、貴人之意。

封面設計理念

即便替神行事的使者，神不來的日子仍是一位父親。雖然父親職業特殊，但家家那本難念的經依然難念。本書藉由父親的特殊職業，來對比家庭遇到的那些平凡不過的日常中，親戚之間與家庭關係的緊張。

畫面中煙霧裊繞圍繞著父親「工作中」七星步伐的身影作為引子、俱儀式配色的金色、紅色配色點綴，但又浮誇太過宗教的形式感，給人一種父親工作時手足胼胝的形象。封面使用大亞進口美術紙張五色印刷，並以燙金方式象徵香灰噴出的光芒。——海流設計

本書特色

沉潛十年，新一代散文寫作者林徹俐，重梳世上最近也最遠的親情關係。不論身分如何，生命延續時，都希望能好好愛。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九