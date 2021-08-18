豐田汽車最不想承認的大客戶：Toyota貨卡便宜耐操，成為塔利班「改裝戰車」首選

美國於今（2021）年4月宣布將撤回在阿富汗所有駐軍，而後當地政府與反抗軍塔利班（Taliban）的戰況急遽惡化，政府軍節節敗退，塔利班勢如破竹，逐一攻破個大城鎮。而在塔利班武裝份子的身影下，豐田（Toyota）出品的汽車Land Cruiser被改裝配備防空機砲，受到外界矚目，也成為了豐田最大的惡夢。

豐田汽車（Toyota）耐操又便宜，成為塔利班改裝首選

《Quartz》報導指出，8月15日，塔利班進入阿富汗首都喀布爾並佔領總統府，而也代表豐田汽車最不想承認的潛在大客戶，又再度躍上世界的面前。

報導稱，數十年來豐田最堅固的輕便客、貨兩用車、貨物卡車以及SUV，由於便宜耐操一直是塔利班的首選車輛。而且它們好處甚多，一方面可以適應阿富汗崎嶇的地形；二來又有不錯的空調，抵禦阿富汗夏天的炎熱。

研究非洲衝突的獨立蘇丹研究員埃爾哈格（Asim Elhag）表示，看到豐田汽車車身被改裝加上了高射砲，這樣的景象正不斷於世界上各動盪地區上演，包含：敘利亞、伊拉克，乃至於阿富汗，豐田汽車都是不可或缺的存在。

而1996年，塔利班武裝分子第一次進行武裝抗爭時，《今日印度》的記者描述，豐田的Hilux卡車上，裝滿了彈藥，搖身一變成為充滿威脅的巨大武器平台。

Photo Credit：AP / 達志影像

《紐約時報》也曾經如此描述，塔利班隨時準備好從豐田的Land Cruiser和Hilux跳下來，毆打因為露出一點腳踝的女子，或懲處鬍子未達規定的男子，將他關在貨櫃中長達三週。

其中，最令人感到害怕的是，將被指控有通姦或褻瀆罪責的人，直接拖到體育場處以極刑。而這些駭人的畫面，都與豐田汽車脫不了關係。

《Quartz》報導稱，暴力、恐怖和豐田汽車的聯想，成為了該公司最不想給外界的印象，對於公司來說像是一場惡夢。於是豐田汽車在今年7月下旬，制定了一項原則，試圖防止其車輛再次被塔利班使用。

豐田汽車祭出轉售條款，防止汽車遭到恐怖份子改裝

由於2015年，恐怖組織ISIS獲得大量豐田Land Cruiser以及Hilux型號的汽車。駐聯合國大使Mark Wallace當時對外表示：「豐田汽車已經成為恐怖組織ISIS的一部分」。

西方各國開始關注，豐田汽車被濫用於恐怖活動的問題，2015年，美國國務院為了打擊恐怖組織ISIS，不得不尋求豐田的幫助，確定ISIS是如何購買到新型卡車。

豐田發言人Lewis強調，公司將有適當的措施，確保產品不會遭到濫用。他指出，但是公司無法完全控制，被偷盜非法的管道，也代表汽車售出後又再轉手，就很難追查到汽車的流向。

他進一步表示：「那些售出經轉手的產品，是可能被用於改裝或者軍事用途」。這些說法也證明恐怖組織是潛在的購買者，若要追查被轉手的汽車則非常困難。

有鑑於此，豐田汽車本次發表聲明指出，由於Land Cruise在海外特別受歡迎，公司擔心新車出廠後很快流向海外，不可避免會出口到某些「有安全疑慮的地區」。

豐田汽車於本（8）月上市的2022年新款Land Cruiser，買家必須簽合約，承諾1年內不得「轉售」；如果是經銷商的客戶轉手售出，那經銷商必須支付賠償金。

聲明強調，假使車子落入暴力的政府或是恐怖組織手中，等於變相在幫助這些不法份子，不僅涉及法律問題，可能也會造成威脅全球安全的事件發生。豐田希望能藉由此做法，能夠遏止自家汽車被濫用於恐怖活動的現象，急欲擺脫與暴力有關的標籤。

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核稿編輯：翁世航