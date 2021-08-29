愛瑞克《內在原力》：囿於「有限思維」，人生只會留下足跡，靈魂的高度卻不會累積

文：愛瑞克

第六章：無限思維：生命是長期而持續的累積

（前略）

許多人錯估了「終點線」，誤把貴人當敵人

如果人生真是個無窮無盡的旅程，那麼有所謂的終點嗎？終點線在哪裡？我認為當今職場上許多人過得不快樂，有兩個主要原因：自己是為了薪水而工作，以及來自職場的壓力（包含負能量同事）影響了自己的情緒。

我常問人說：「如果你財富自由了，還會繼續在這裡工作嗎？」多數人的答案是否定的。因為財富自由之後會優先做自己「真正想做的事情」，例如：環遊世界、實現夢想，或者無償地做志工幫助他人，通常都不是目前在做的工作。說白了，要不是有經濟壓力、為了薪水的考量，許多人並不是真心想要在現職，上長長久久的班。

我比一般職場上班族提早「畢業」（不是被職場退學，而是連續跳級順利通過職場考驗）。當我進入到了身心靈皆更加自由自在的世界裡，回顧自己在職場將近二十年的日子，我有哪些後悔的事情？

非常少後悔，但有一件事我認為極具挑戰：如何避免在競爭過程中無意間傷害到同事。「考績等第的強制分布」或「部門年終獎金的分配」等制度必然使同事之間有競爭，從我踏入職場的第一年直到最後一年，我幾乎都是拿「特優」考績，這對我個人來說是「天道酬勤」的一種肯定。但如果一個部門不多於十個人，意味著「特優」只會有一位，與我共事的人彷彿沒有機會，不過這還是有解的。

由於我拿到較多的獎金，也因此平時總是對同事最好，常常請大家喝下午茶，我結交同事當好友，遇有結婚或生小孩時我包的紅包通常也是很大包的。相較於考績等第，每個人更在意自己人生中的重大事情發生時，有哪些人站出來幫助自己，並將對方視為「自己人」。

我能給職場工作者最好的忠告，就是在努力不斷精進自己、追求績效的奮鬥過程，也須不斷提醒自己「利他共贏」，可以攜手一起向上爬升，不需要踩著他人頭頂才能往上爬。周遭的每一位同事都是為家人在奮鬥犧牲，每一個人都是家人眼中最好、最重要的人。當我們永遠記得用他（她）們家人的角度，來對待工作現場的每一位同事，如此，周遭都是家人，沒有敵人。這是讓自己遺憾最少的一條正道，不容易走，但很值得奮力一搏。

職場上的競爭並非全然不好；「良性競爭」對於創造整體績效、提升每一位成員的實力大有幫助（往往也將整體部門的年終獎金變成更大一包，先把整塊餅做大再來分的概念），為了競爭而出現不當行為才是壞的。我很感謝高中的王錫祺同學，從高二開始分「類組」與我同班，他一直是班上第一名，有他在前面「帶頭」，我高三上學期首次擠進全校前二十名；高三下學期第一次月考，我和他同分並列班上第一名（全校前十名）；接著第二次月考竟然又和他同分並列班上第一名（全校前十名），直到最後一次月考我超越了他（我進到全校第二名）。但我並沒有特別感到開心，而是有一種感傷。

往往被我們視為「競爭對手」的同儕，才是人生當中最重要的貴人。每個人都需要「可敬的對手」，不要誤把貴人當敵人。他們可以激發我們原本以為自己沒有的潛力，提供我們向上的動力。王同學就是我高中時期最重要貴人，我至今無限感激！

許多人都錯估了終點線。和我們在賽道上一同前進的夥伴才是最可能激勵我們的人，拉升我們到更高的人生軌道上繼續前進（人生的賽道不是直線的，而是一層又一層的提升，是無限的）。

許多宗教都同意靈魂是以不同的方式輪迴與存在著。我們所做的一切、遇過的人、所有的體驗，都成為永恆的靈魂成長軌跡，決定我們最終會到哪裡，甚至沒有終點線。切勿帶著「有限的思維」在人生不同階段做出短視近利的抉擇，因為當下的旅程是短暫的，但是靈魂的印記卻是無限而永恆的；切勿心存僥倖而做出有害他人的事情，因為在夜深人靜的睡夢裡，靈魂的不安與愧疚感是我們無法抗拒和抹除的。

現代有些上班族仍懷著部落時代的二度空間思維，將據地為王、擴張版圖作為事業成功與否的象徵，這是「有限的思維」，人生只會留下足跡，但靈魂的高度卻不會累積；新時代的職場，廣泛建立在網際網路無遠弗屆的不可見世界，是跨越地域空間限制的，需要的不是足跡，而是無形的影響力累積；現代商業愈來愈朝著無實體化在演進，這個世界比的是影響力的深度和廣度。

我們人生中所有的經歷，都是心靈提升的機會，幫助我們爬上一層又一層無限向上延伸的階梯，看到的不是一片一片的版圖，而是一個又一個愈來愈自由的世界，有如遼闊而優雅的宇宙，是無限的。我們都應以「無限的思維」取代「有限的思維」。這是可以讓我們身心靈皆能獲得安定的正道，也是我們永恆的歸宿所在。

人生要成功一定要有作品，代表作是不期而遇的

生命的長度彷彿是上天決定的，但要活出多大的寬度，卻是我們自己可以選擇的。每一個人都可以選擇跨出自己舒適圈（或同溫層）去體驗更廣大的世界，也可以擴大自己的舒適圈去包容更多的人事物進來自己的世界。然而，生命的長度真的是上天決定的嗎？

台灣知名畫家陳澄波先生享年僅有五十二歲（逝於一九四七年，為二二八事件受難者）。我原本並不知道他的生平故事，光看他的作品之豐富、影響力之深遠，誤以為他是活到近百歲的人呀！因為作品會延長了一個人生命的長度，持續散發著力量，影響著世世代代的人們。

北京故宮博物院收藏一幅《千里江山圖》，是北宋王希孟在十八歲時的創作，長約十二公尺，寬有半公尺餘，氣勢磅礡，被認為是北宋代表巨作，與張擇端《清明上河圖》齊名，等級之高，勝過唐代所有山水名作。儘管王希孟得年僅二十三歲，卻揚名近千年而不墜。人會來，就會離開，但作品會被留下來。

一定要先有作品、累積作品，成就都是長期累積而來。日本經營之神松下幸之助曾經有一場演講，提到偉大的企業必須要有「水庫的思維」；當時演講台下數百位企業主都摸不著頭緒，心想就是沒有水庫所以才來聽松下演講啊。但松下堅持要大家想辦法先擁有「水庫思維」、造出水庫。我認為，不要說自己沒有作品，一定要想盡辦法先創造出一個作品，然後有第二個作品、第三個作品，直到有一個代表作；就算沒有代表作，生命是一個長期而持續的累積，只要越過某個臨界點，就會有影響力。

所謂作品並不拘形式，創業家們所成立的公司就是他的作品；一個人在職場上付出努力所創造的口碑就是他的作品；一位老師傳遞知識給學子們，學生的智慧便是老師的作品；身為父母的人以身教方式教育自己的小孩成長，子女的品格就是父母的作品。

許多全職媽媽們心裡苦，卻找不到救贖，因為每天都將全部心力奉獻給了小孩和家庭，根本無暇再顧及自己，哪能還有什麼作品？家庭主婦們的付出，難以用金錢量化，然而子女的成就、家庭的幸福美滿，遠大過了金錢價値，這就是最好的作品。一位已從護理師職務退休的好友盈喬，在聽完我在台大「為你引路，從優秀到卓越」演講之後，發表了一篇很令人感動的心得文章。以下是經由其同意所節錄的一段文字：

「很多全職媽媽／爸爸或多或少都有低潮迷惘過，家庭主婦的成就在哪？但一個家庭和諧運作是需要經營的，這需要智慧也是一種能力（燒飯做菜、家事、相夫教子不容易呢！）好好地教育下一代也不容易，這也需要家庭主婦不停地進階學習，修正自己而來，每一個人的存在都有價值！ 愛大給我的啟發是不去自怨自艾追求沒有的，珍惜現有的並持續努力，所以在聽演講的當下第一念頭就告訴自己，寶貝兒子強仔是我的作品，他延續了我們的精神，並且給了我們要持續努力的動力，所以這個作品會愈來愈好。好好地教育下一代，有時候搞不清楚是我引導孩子什麼？或是先生做了什麼？還是孩子啟發了我什麼？其實，我們都是彼此的作品。」

別再說自己沒有作品了！人人都可以有作品（我們聽完一場演講，或看完一本著作所寫下心得文章，也是作品）。我們永遠不會預先知道，將來哪一天、哪一項作品會被人們喜愛，成為我們的代表作。請你就先從創造第一個作品開始吧。

書籍介紹

本文摘錄自《內在原力：9個設定，活出最好的人生版本》，新樂園出版

作者：愛瑞克

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原來，人生可以重新設定

修改人生演算法，啟動內在原力，讓宇宙聯合起來幫助你！

普通人的思維通常是這樣的：

再怎麼努力也沒用

老是比不上別人

領多少薪水做多少事

於是，人生總是卡關。

一個關鍵提問，開啟了人生如何升級的解答

一位迷惘的學子詢問作者愛瑞克，雖然已經付出努力，但仍比不上同儕能輕鬆獲得許多機會，還沒出社會，就已經輸在起跑點。為什麼鋪在別人前方的是一條康莊大道，他的就是一道道跨不過去的高牆？

這個提問，引起作者愛瑞克的注意；除了幫助對方，他也回想起，二十多年前的他，也面臨和學子相似困境的人生經歷，自己是如何修改思維決策系統，解決了這些問題。

當時的他，做了一個影響人生的重大決定：修改人生演算法，啟動內在原力。

日後，他面臨了許多人生重大的決定，都透過這套方法解決，他開始活出最好的人生版本，42歲時達到財務自由。

一場感動人心的演講，告訴你人生變得更好的祕密

有感於迷惘的學子所困擾的，為什麼我的人生面臨的就是一道道跨不過去的高牆？

作者愛瑞克決定在一場演講上公開這個「人生可以變得更好」的祕密。他告訴我們：原來人生可以重設。

他提醒：人們的心態決定了選擇，選擇決定了行為，行為成為習慣，習慣則構成了每個人的一生所呈現的樣子。

唯有心態重新設定，才能擺脫人生卡關的困境，讓自己的人生不斷升級！

現在，感動許多人，並讓洪瀞教授驚呼：「這是我聽過最棒的演講！」、暢銷作家歐陽立中：「列為此生必聽演講！」豪華完整版，感動登場！

發揮內在原力的心態設定，與普通人常見的心態有什麼不同？

發揮內在原力的人，他們具有以下特徵⋯⋯

像企業主，為自己人生負全責／普通人領多少薪水做多少事情

有工作組合／普通人找一份有金錢收入的工作

利他共贏／普通人自顧不暇，行有餘力再開始利他

善用成功方程式／普通人聽太多他人雜亂的意見

站對地方／普通人市場熱門什麼，就參與什麼

無限思維／普通人有限思維

認為沒有壞事／普通人遇到壞事自認倒楣

擁有包容力／普通人在他人身上貼標籤以化繁為簡

常保初心：以終為始（Be，Do，Have）／普通人先做再說（Do，Have，Be）

本書特色

本書由一場感動人心的演講出發，完整收錄如何修改人生演算法，擺脫深陷負面、人生卡關的輪迴；透過9個關鍵設定，讓人生變得更好，活出最好的人生版本。 每一章都收錄關鍵的心態設定及行動清單，讓你不只學會知識，更能實際動起來，直接從行動中受益。 尋找方向的年輕人、覺得機會都被搶走的新鮮人、沒有資源只能靠自己的人；都能從這本書中獲得作者真行實證，發揮「內在原力」的智慧。 雙封面設計：本書特地為「外向者」與「內向者」設計專屬封面。

外向者讀法

→ 由前言往後看｜內在品格與素養是可長可久的成功關鍵

內向者讀法

→ 由後記往前看｜由內而外追求事業與人生的成功

Photo Credit: 新樂園出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九