《文豪笑死你的幽默人生》：川端康成借錢技巧之高明，可謂「天才」啊！

文：進士素丸

川端康成（1899〜1972）

簡歷

職業：小說家

本名：川端康成

出身地：大阪府

喜歡的文豪：橫光利一

嗜好：蒐集古美術品

目光銳利的日本第一位諾貝爾獎文學獎得主

川端康成小時候雙親、祖母、姊姊相繼過世，被祖父撫養長大。他雖然天生身體孱弱，經常休學在家，成績卻很好。似乎中學就開始讀文藝雜誌，同時立志要當作家。

二十二歲發表小說《招魂祭一景》，獲得很高的評價，在文壇嶄露頭角。

與橫光利一等人一起創辦同人雜誌《文藝時代》，以新感覺派的代表作家，活躍於文壇。

如同十六歲時立志「要更加努力，獲得諾貝爾獎」，後來果真美夢成真，1968年成為日本第一位諾貝爾文學獎的得主。

代表作

《伊豆的舞孃》（1926）

講述某位青年獨自去伊豆旅行，途中碰到流浪藝人，與年輕的舞孃發生淡淡的戀情。

川端康成大學時代極度討厭寄宿生活，為了逃離宿舍，跑去伊豆旅行，依據旅行時的經驗寫下這本小說。

還有，川端寫小說時，在伊豆的旅館住了一陣子，卻連一毛房錢也沒付。

《雪國》（1937）

「穿過縣界長長的隧道，便是雪國。」

《雪國》的開場白非常有名，可說是川端康成的代表作。

靠雙親的財產，生活優渥的島村，在下大雪的溫泉町巧遇藝妓駒子，受其生活方式吸引，進而相戀；可是島村後來碰到葉子，愛情產生搖擺的三角戀情。

川端曾經住過新潟縣湯澤町，以那時的經驗執筆。

一直盯著進門的小偷，把小偷給嚇跑

川端康成喜歡極端沉默的，睜著大眼瞪對方。他這個癖好讓許多人感到困擾。

比如他會在大門口，一直盯著來討房租的房東太太，希望對方知難而退。

有人拜託他演講。

「因為沒什麼好說的，時間還很長，就請大家看我的臉好了」，結果一個小時沒說話。

討論出版時，有女性編輯因為受不了席間沉默的川端散發出來的緊張感，終於哭出聲。結果川端的眼睛瞪得更大，盯著追問對方：「你怎麼了？」

有一次他跟菊池寬借錢。川端一踏進家門，不說話，只是瞪著好像「貓頭鷹」的眼睛，凝視菊池寬，便順利借到錢。

還有一次，有個小偷跑到川端家想偷東西，正好撞見川端。

川端沒說話，只是一直瞪著小偷。

「不可以嗎？不可以吧……我回去囉……」小偷在他的目光威逼下，悄然離去。

Photo Credit: 遊目族出版 文字提供／遊目族《文豪笑死你的幽默人生》 文／進士素丸 圖／ほししんにち

出處

三島由紀夫《永遠的旅人》

梶井基次郎《給川端秀子的信》

小田切進《溫暖的人〜川端先生二三事》

想要的幾乎都能到手

川端康成喝酒時總是賒帳，到處喝到處賖，倘若店家不准賒帳，他就會叫編輯、其他作家朋友過來付錢。

基本上川端的金錢觀是「錢在全世界轉動」，所以「有時付錢，有時不付，無所謂」。假如有人說：「銀座的酒吧貴」，他就會斬釘截鐵地說：「就是因為貴，才不要付錢啊。」

一旦有想要的東西，不管多貴，川端都會跟有錢的人借錢來買，然後留下借條，欠債不還。

有一天川端突然出現在《文藝春秋》的編輯部，他問當時的社長：「保險箱裡有多少錢？」，聽到社長回答：「嗯，大概三百萬吧……」，川端說：「我想買一個壺。」然後就把所有的錢都拿走了。

川端當時並沒有在《文藝春秋》出版書籍，也不曾投稿。《文藝春秋》為何同意把三百萬（換算成現在幣值的話，大概值兩千萬）借給川端？只能說川端借錢有術了。

最厲害的是，後來社長換人做，這筆錢也不了了之。川端借錢技巧高明，可謂「天才」啊！

還有，川端康成寫《伊豆的舞孃》時，曾暫時借宿於伊豆湯島的「湯本莊」，他住了好幾個月，卻連一毛錢也沒付。

確定獲得諾貝爾文學獎時，他說：「反正諾貝爾會給獎金。」，一口氣買了總價一億元的美術品，其中包括價值七千萬的富岡鐵齋的屏風。然而諾貝爾獎的獎金其實只有兩千萬！

川端自殺過世之後，固然留下超過兩百件蒐集來的國寶、骨董之類美術品，卻也留下來自各方的借條和賒帳的帳單。

出處

梶山季之《借錢天才 川端康成的金錢觀》

書籍介紹

本文摘錄自《文豪笑死你的幽默人生》，遊目族出版

作者：進士素丸

譯者：張玲玲

繪者：ほししんにち

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夏目漱石、芥川龍之介、太宰治……笑看文豪真實人生！

聰明人做傻事，比小說妙趣千分！

看天才比傻瓜傻，比大爆笑快樂萬分！

大文豪跟你我不一樣，普通人做笨事，只是一般日常，沒有任何看點。聰明人做傻事，反而笑料滿點！大文豪的凸槌時刻、戀愛煩惱、發瘋鬧事，比起小人物的憂愁片刻、擔驚受怕、終身大事來得更好笑，因為他們的故事，讓你忘記所有煩惱，看到天才也有比你笨蛋的時候。

內容簡介

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本書集結27位日本特色文豪，分為五類不同族群，有放蕩不羈的太宰治派、一絲不苟的紅露派、愛貓成痴的夏目漱石派、行事瘋癲的菊池寬派，還有桃色風波的谷崎潤一郎派。這些作家特立獨行，各個派別都有其獨特之處，故事也十分令人捧腹大笑，讓你看見作家不同的面象。

日本第一文豪夏目漱石，是個甜食控，會唆使女兒，幫他找被藏起來的果醬。

《人間失格》作者太宰治，喝醉酒後，老跟朋友做些讓人想不透的事情。

發明棒球用語的俳人正岡子規，天天到漱石家白吃白喝，大啖鰻魚飯。

耽美魔幻文學大家泉鏡花，是個不折不扣的潔癖狂人，隨身攜帶酒精燈消毒。

推理小說大家江戶川亂步，常常不務正業，寫不出小說，變成只會彈三味線的大叔。

唯美派大師谷崎潤一郎，其實是個抖M，想要被強悍的美女踐踏。

這些日本文豪的真實故事，比小說還來得精采。有趣故事搭配爆笑插圖，看文豪們的真實趣事，發掘天才傻不楞登的一面，聰明人做笨事，比鬧劇更令人誇張。讀他們的故事，不但讓你煩惱忘天邊，天天笑開懷，更讓你看見，原來文豪的「怪」，正是成就經典作品的主要原因。

本書特色

逗趣文豪圖鑑，五種不同門派，帶你認識不同的日本文豪，發掘他們不為人知的一面。

爆笑插圖滿載，搭配搞笑趣事，看聰明人裝瘋賣傻，表現得比你我更瘋癲。

簡易人物關係圖，恩怨情仇一目了然，有趣互動笑料滿點。

篇後詳細時代故事，了解文豪創作的時代背景，帶你探索更多奇聞軼事。

Photo Credit: 遊目族出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九