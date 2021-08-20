保障跨性別選手參賽就是「性別友善」，質疑其資格就是「性別歧視」嗎？

今年由東京舉辦奧運盛會，為長久以來被疫情壟罩的世界帶來活力，我國也在各項目獲得亮眼成績。而有別以往，隨著性別意識與教育抬頭，全球所關注也不再僅是運動場上的勝負，亦注意到運動場上的性別議題，正透過選手們的身體裝扮、言行舉止、與他人互動、參賽資格等樣態隨之開展。

例如今年即有奧運首位公開跨性別舉重選手勞瑞爾．哈伯德（Laurel Hubbard）參／出賽，也引起一連串的生理性別、社會性別、多元性別等關鍵字討論。那麼，在運動競賽的脈絡下，如果有跨性別選手參賽就是「性別友善」，質疑跨性別選手的參賽資格就是「性別歧視」嗎？又究竟什麼樣的運動環境，才是「真．性別平等」？

筆者讀〈體育競賽若不區分「生理性別」與「社會性別」，生理女性運動員將會被全面扼殺〉一文，並認同珍妮佛作者的主張，而以下內容僅為筆者個人觀點，若對此議題有相關研究、想法或興趣的朋友，也歡迎開展對話。在性別研究或社會學領域裡，重視社會如何建構、生產「知識」或「模板」，進而對人的生活常規產生既有規範，包括生理性質及文化性質等影響，像是最常見的「男／女生該有什麼樣子或人生」，即是社會建構的產物之一，也是性別研究領域常關注其中所產生的不平等問題。然而，如果說「男」與「女」在社會意義上的僵化型態值得檢視反思、甚或批判，那何以本文仍認同體育競賽按生理性別區分參賽的立場？

在此想運用「消除對婦女一切形式歧視公約」（The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women，CEDAW）其中一個核心概念進行思考：追求平等但也注重差異，並且須了解造成差異及其背後產生之社會問題。性別不僅有男與女的二分區別，也有社會建造二元區分的不平等意義。

例如嬰兒不僅是男嬰或女嬰，可能同時伴隨因生理性別遭受出生的祝福或嫌棄；家務分工上，即便在異性戀家庭裡的雙親都有工作，但家務與育兒仍「理應」落到女性身上。諸如此類現象，背後正是社會所建構的男尊女卑、男優女劣、男外女內等性別文化作用，而如何可能改變因性別差異，所衍伸結構性的社會生存機會、生活模式不平等，即是社會及政策須改善的性別「弱勢」問題。然而，或許我們亦不能否認性別的生理結構帶來的差異，就像進入發育期後，同齡男性比女性力量大，這可能是生物層面難以忽視的「強弱」差異，而在運動競賽場上，其或許也成為難以否認的生理「優勢」。

倘若忽視生理性別結構差異帶來的影響，跨性別者參與生理性別組別賽程，表面看似平等，但事實上，也可能帶來不平等。因為生理性別分組時，選手們皆在既有生理條件或結構限制上競賽，但若以跨性別參賽，當生理條件與結構確實有所差異時，特別是需要肢體互動的競賽，例如跨性別女性參賽生理女性組別，更可能造成實質危險。

就像陳婉珊（2017）思考此議題時，以綜合格鬥生理女選手Tamikka Brents和跨性別女選手對賽為例，Tamikka Brents被Fallon Fox「技術性擊倒」並遭受重傷，進而討論跨性別女性參與生理女性組別的資格議題與科學依據。而延伸論之，這樣的「技術性擊倒」，究竟是競賽技術性質的擊倒，還是生理優勢的擊倒？或許需要更多運動科學研究角度剖析，但能想像的是，「被擊倒」如此輸賽強烈的評論或事實，對於在日夜努力訓練的生理女性選手而言，如此身心衝擊，或許也是在參賽資格設置上能避免的傷害或結果。

而有趣的是，大部分被看見的仍是跨性別女性，跨性別男性的參賽資格，則較少被討論，或是較少有跨性別男性參與生理男性組別，這可能也暗示性別生理優勢如何可能帶來的競賽結果或身心影響。當然，目前亦有極少案例，即是拳擊跨性別男選手Patricio Manuel，在參與加州度假村賭場拳擊賽生理男子組勝出。但可注意的是，主辦單位與登記項目應非全國或國際正規賽事（如全國性錦標賽、國際公開賽、奧運），而根據報導指出，Patricio Manuel亦有使用賀爾蒙藥物，這對於生理男性選手的公平與否，在正規賽事的使用準則，也則亦需更多相關研究協助釐清與賽規設定。

固然任何人的性別認同與樣貌都應被尊重，但從上可見，跨性別選手參賽是複雜議題，亦顯現跨性別選手僅因做自己，卻仍可能受生理結構牽制，或承受心理影響與社會眼光壓力，抑或專業與「生理優／弱勢」難以脫鉤討論等現象，皆再再呈現跨性別者的多重困境與不平等之處。因此，這並非直接掛上「參賽等於性別平等」即是解決方法的議題，需要更多配套措施、性別教育對話、或研究支持來保障任何性別的選手。也因此，在討論因「生理差異」的參賽規則同時，亦仍不能忽視其背後由社會所建構產生之差異或不平等意識。

事實上，性別不友善在日常與運動場皆存在，前面提到性別問題，其實正和社會建構的差異不平等相輔相成。就像是生理結構如力量差異，可能在性別文化的建構下，成為「男性該用拳頭互相較量」、「不乖的女性就該被打」、「男人的力量就是權力」等性別暴力問題，而如此生理與社會相互構成的性別問題，亦可能延伸至運動場上。包括國外有不少未成年生理女性選手受性侵害的案件，加害者多半以權力、力氣逼迫女性；而即使為成人，在面對男性教練時，有可能面臨性騷擾議題。

或如許雅雯、盧俊宏（2011）研究指出，選手可能會在權力關係、運動特殊情境中或主觀知覺中影響「受害」的判斷，本文延伸指出，這也可能影響他人（如觀賽者）的看法，如我國舉重生理女性選手郭婞淳奪牌後，教練上前擁抱的互動，即帶來諸多討論，那究竟是獲勝爽、感情好、開玩笑還是性騷擾？運動場上的性騷擾也容易產生模糊地帶。

除此之外，生理女性選手在「適合男性」的運動競賽環境中訓練，同時面臨符合異性戀常規對女性的規範壓力，則可能就像Krane（2012）研究發現：生理女性選手必須努力看起來不輸男性，但同時又強調或學習社會期待的女性特質·就像韓國射箭生理女性選手安山（안산），即因「像男孩的短髮造型」受網友抨擊調侃，

綜整上述，運動場上的性別議題，多元且複雜，涉及生理與社會層面問題，需雙管齊下推動改善，才有可能接近追求平等、不忽略差異、檢視差異如何建構不平等的「真平等」。雖然改善或解決方案也非一蹴即成，然透過因本屆東京奧運，引發觀賽者對運動場上的性別議題熱議，無論如何，都是性別友善與性別平等有所推進的正面現象，同時呈現大眾對性別敏感度提升、反思的樣貌，又或許能牽起運動科學與性別／社會研究的橋梁，這對於任何性別、任何身分（選手或觀賽大眾）者而言，皆是共同創建真正更友善的重要起跑點。

參考資料

陳婉珊（2017）。缺乏科學實證支持男變女運動員參與女子競賽（香港性文化資料庫）

美國首例！變性者參加專業拳擊賽 「他」成功擊敗對手獲勝（自由時報）。

許雅雯、盧俊宏（2011）。指導還是性騷擾？談運動情境中的性騷擾。中華體育季刊 ，25(1)，P139 – 147。

陳奕寧（2021）。韓金牌女射箭選手 「剪短髮、念女校」被轟仇男（華視新聞）

Vikki Krane (2012). We Can Be Athletic and Feminine, But Do We Want To? Challenging Hegemonic Femininity in Women's Sport. Quest, 53, 115–133.

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航