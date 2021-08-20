泰國「一鄉一品」的文創產業成果：從鬼面節到環球小姐站上伸展台的民族服裝
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某位年輕男子裝扮成Phi Ta Khon參加丹塞大功德節時，心血來潮戴著面具捉弄村民，並在遊行隊伍間跳起舞來，他的行為不但沒有被制止，反而讓人覺得很有趣。之後，越來越多人仿效他的行為，在遊行時也戴起自製的Phi Ta Khon面具，互相嬉鬧捉弄
泰國黎府丹塞縣的大功德節又稱鬼面節（ผีตาโขน, Phi Ta Khon Festival），它是受到寮國民俗影響而異地發展的面具節慶，但泰國文化部仍將鬼面節列入《2013年泰國無形文化遺產名錄》，目的就是要區隔寮國，重新定義泰東北的民俗傳統，因為對泰國而言，鬼面節雖受寮國文化影響，但丹塞的傳說、詮釋，以及自創的Phi Ta Khon造型，都讓鬼面節成為特有的地方節慶，有別於寮國，這是泰國政府在泰、寮共享文化中所採取的策略，以重新定義傳統的方式，為丹塞鬼面節爭取無形文化遺產地位，其中Phi Ta Khon最為人熟知，也最具在地特色。
Phi Ta Khon是泰國「一鄉一品」（หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์，One Tambon, One Product，OTOP）文化創意產業的成果之一，早在1982年時，泰國皇家保護署就成立了「邦賽民俗手工藝品中心」（Bang Sai Royal Folk Arts & Crafts Centre），這是泰國「一鄉一品」發展的搖籃。1997年，在前塔信（Thaksin Shinawatra）政府支持下，泰國向日本學習「一村一品」（One Village, One Product, OVOP）的經濟振興運動，於2001年時以專案方式在全泰國推行OTOP計畫，希望透過OTOP，由上而下地鼓勵每個鄉鎮開發在地產品，政府再從中幫助開拓市場，用意在於推廣泰國傳統手工業，希望將泰國的農村商品行銷至國內外，增進農民收益。
OTOP為泰國的文化創意產業帶來商機，以丹塞鄉為例，Phi Ta Khon檯燈曾在2006年得到OTOP五星級產品的肯定，原創Pornpis Thongkham受訪時提及創作動機，他觀察到丹塞沒有屬於自己的在地紀念品，於是開始設計Phi Ta Khon產品，將其結合當地竹製工業，讓檯燈成為了有丹塞風味的小禮品，沒想到產品推出後頗受好評，也為Phi Ta Khon文創開啟新局。
之後，丹塞鄉政府便將Phi Ta Khon視為文化品牌，持續扶植在地文創，大至公共藝術、店商擺飾，小至公仔、鑰匙圈等商品，全用Phi Ta Khon造型進行設計；甚至結合觀光資源，規劃OTOP旅遊村，以Phi Ta Khon形象經營社區，讓遊客進入丹塞市中心後，猶如走進一座Phi Ta Khon專屬的生態博物館。在「一鄉一品」政策帶領下，丹塞鄉政府以鬼面節營造文創環境，從地方民俗館、社區美學到觀光產業，全以Phi Ta Khon為主題，營造地方文化。
所謂Phi Ta Khon就是山林鬼魅，但對丹塞人而言，祂是丹塞的保護靈，可護佑當地人平安。Phi Ta Khon有大小之分，「大Phi Ta Khon」為鬼王鬼后，每個鬼群各有一對，其它的「Phi Ta Khon」則是小鬼，必須聽命於鬼王。事實上，早期丹塞人認為Phi Ta Khon是不好的鬼，最初的大功德節是為了要趕走它，所以在儀式結束後，必須要將這些象徵惡鬼的大小Phi Ta Khon，包含裝扮時所穿戴的面具和衣服，一起丟入當地蓬猜寺後的孟河中，表示厄運遠離。
後來，某位年輕男子裝扮成Phi Ta Khon參加丹塞大功德節時，心血來潮戴著面具捉弄村民，並在遊行隊伍間跳起舞來，他的行為不但沒有被制止，反而讓人覺得很有趣。之後，越來越多人仿效他的行為，在遊行時也戴起自製的Phi Ta Khon面具，互相嬉鬧捉弄，於是，Phi Ta Khon舞蹈不經意地炒熱大功德節的氣氛，讓安魂祈福的節慶開始增添娛樂功能，其它村民也在慶典中感受到歡樂氣氛並學習包容他人。久而久之，展現充沛精力和和多元色彩的Phi Ta Khon就成為丹塞大功德節的特色。
1990年後，由於泰國觀光和文創政策影響，Phi Ta Khon開始成為地方觀光和文創產品的發展重點，丹塞鄉政府強力打造Phi Ta Khon成為丹塞文化代表，
這些社會力量讓Phi Ta Khon的文化內涵從宗教轉向商業，變成藝術品。但為了維護傳統，鬼王鬼后的竹製造像仍必須在鬼面節結束後放水逐流，可是製作精美的Phi Ta Khon就不需要再丟棄，可以長期保留，做為家中裝飾，因此丹塞每戶人家中幾乎都掛有Phi Ta Khon面具。如今，商品化的Phi Ta Khon已擺脫惡鬼形象，轉變成為好的保護靈，同時也是一種歡樂象徵，一種能讓丹塞人感到自豪的文創品。
Phi Ta Khon的造型有鬼王跟小鬼兩種規格，鬼王鬼后是2-3公尺高的立體偶像，無法為人穿戴，其型制簡樸並凸顯性器，部份村民在製作鬼王鬼后時，會擬人化的幫祂們加上小孩。相較下，小鬼Phi Ta Khon則是人人都能扮演，所以是常人尺寸；椰子葉韒面具、碎布衣、銅鈴和男性陽具的尖狀武器是Phi Ta Khon的標準配備，銅鈴是為了製造聲響，而陽具則是泰東北社會用來表徵農作物豐收的符號。丹塞的文創品以Phi Ta Khon為主，它是丹塞特有的智慧財產，尤其是小鬼面具，最特別也最受觀光客喜愛。
小鬼面具的尺寸有大有小，製作步驟大致相同。一般來說，大面具的製作需耗時兩個月，小面具約7至10天就能完成，製作過程中，上色部分最需要技巧與耐心，因為面具上的圖紋講究精細工筆，需細心繪製各式線條，才能創作出華麗的視覺效果。
我看過不少藝師畫Phi Ta Khon面具，不打草稿且下筆純熟，年輕藝師Tods告訴我，他和他的朋友學畫Phi Ta Khon都是無師自通，看著別人畫，自己也就會畫了。Tods讓我想起丹塞的教育模式，當地的幼兒從小就開始認識Phi Ta Khon文化，到了中學，很多學生會自費買布和顏料，自行設計Phi Ta Khon的面具與服裝，換句話說，這些素人藝術家的養成一部份靠天賦，一部份則拜環境所賜，丹塞營造了Phi Ta Khon的學習環境，所以對當地人而言，學習Phi Ta Khon，是生活中極其自然的事。
藝術讓Phi Ta Khon產生許多可能，甚至有人會在面具上加上潛水鏡、歌手Lady Gaga，也會在帽型、紋樣跟主題上展現創意，讓Phi Ta Khon變裝成為西方武士等。正因為Phi Ta Khon具創意，又是獨特的Made in Thailand，所以2019年泰國環球小姐Paweensuda Drouin才會穿Phi Ta Khon服裝參加全球環球小姐的民族服裝大賽（2019 Miss Universe national custom），讓泰國在地文創走向國際舞台。
泰國是南傳佛教國家，對於鬼怪精靈，他們有不同於華人的想像與作為，同時，她的宗教文創與藝術也時有令外界驚艷之作，像鬼面節就是一個善用宗教信仰、在地資源和文化創意的例子。從偏鄉的宗教節慶成為國家級的文化遺產，丹塞的幸運並非偶然，而是持續教育與凝聚社區民眾的結果；雖然現階段泰國政府以重新定義傳統的方式區隔了寮國，為鬼面節爭取了無形文化遺產的地位，但農村發展是一系列不斷更新的過程，如何永續經營在地文化，看起來，丹塞未來的挑戰似乎才正要開始。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒