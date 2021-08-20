泰國「一鄉一品」的文創產業成果：從鬼面節到環球小姐站上伸展台的民族服裝

泰國黎府丹塞縣的大功德節又稱鬼面節（ผีตาโขน, Phi Ta Khon Festival），它是受到寮國民俗影響而異地發展的面具節慶，但泰國文化部仍將鬼面節列入《2013年泰國無形文化遺產名錄》，目的就是要區隔寮國，重新定義泰東北的民俗傳統，因為對泰國而言，鬼面節雖受寮國文化影響，但丹塞的傳說、詮釋，以及自創的Phi Ta Khon造型，都讓鬼面節成為特有的地方節慶，有別於寮國，這是泰國政府在泰、寮共享文化中所採取的策略，以重新定義傳統的方式，為丹塞鬼面節爭取無形文化遺產地位，其中Phi Ta Khon最為人熟知，也最具在地特色。

Phi Ta Khon是泰國「一鄉一品」（หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์，One Tambon, One Product，OTOP）文化創意產業的成果之一，早在1982年時，泰國皇家保護署就成立了「邦賽民俗手工藝品中心」（Bang Sai Royal Folk Arts & Crafts Centre），這是泰國「一鄉一品」發展的搖籃。1997年，在前塔信（Thaksin Shinawatra）政府支持下，泰國向日本學習「一村一品」（One Village, One Product, OVOP）的經濟振興運動，於2001年時以專案方式在全泰國推行OTOP計畫，希望透過OTOP，由上而下地鼓勵每個鄉鎮開發在地產品，政府再從中幫助開拓市場，用意在於推廣泰國傳統手工業，希望將泰國的農村商品行銷至國內外，增進農民收益。

OTOP為泰國的文化創意產業帶來商機，以丹塞鄉為例，Phi Ta Khon檯燈曾在2006年得到OTOP五星級產品的肯定，原創Pornpis Thongkham受訪時提及創作動機，他觀察到丹塞沒有屬於自己的在地紀念品，於是開始設計Phi Ta Khon產品，將其結合當地竹製工業，讓檯燈成為了有丹塞風味的小禮品，沒想到產品推出後頗受好評，也為Phi Ta Khon文創開啟新局。

之後，丹塞鄉政府便將Phi Ta Khon視為文化品牌，持續扶植在地文創，大至公共藝術、店商擺飾，小至公仔、鑰匙圈等商品，全用Phi Ta Khon造型進行設計；甚至結合觀光資源，規劃OTOP旅遊村，以Phi Ta Khon形象經營社區，讓遊客進入丹塞市中心後，猶如走進一座Phi Ta Khon專屬的生態博物館。在「一鄉一品」政策帶領下，丹塞鄉政府以鬼面節營造文創環境，從地方民俗館、社區美學到觀光產業，全以Phi Ta Khon為主題，營造地方文化。

Photo Credit：張雅粱 Phi Ta Khon裝置藝術，筆者攝於丹塞

Photo Credit：張雅粱 Phi Ta Khon 文創製作，筆者攝於丹塞

Photo Credit：張雅粱 大小Phi Ta Khon打卡熱點，筆者攝於丹塞

所謂Phi Ta Khon就是山林鬼魅，但對丹塞人而言，祂是丹塞的保護靈，可護佑當地人平安。Phi Ta Khon有大小之分，「大Phi Ta Khon」為鬼王鬼后，每個鬼群各有一對，其它的「Phi Ta Khon」則是小鬼，必須聽命於鬼王。事實上，早期丹塞人認為Phi Ta Khon是不好的鬼，最初的大功德節是為了要趕走它，所以在儀式結束後，必須要將這些象徵惡鬼的大小Phi Ta Khon，包含裝扮時所穿戴的面具和衣服，一起丟入當地蓬猜寺後的孟河中，表示厄運遠離。

後來，某位年輕男子裝扮成Phi Ta Khon參加丹塞大功德節時，心血來潮戴著面具捉弄村民，並在遊行隊伍間跳起舞來，他的行為不但沒有被制止，反而讓人覺得很有趣。之後，越來越多人仿效他的行為，在遊行時也戴起自製的Phi Ta Khon面具，互相嬉鬧捉弄，於是，Phi Ta Khon舞蹈不經意地炒熱大功德節的氣氛，讓安魂祈福的節慶開始增添娛樂功能，其它村民也在慶典中感受到歡樂氣氛並學習包容他人。久而久之，展現充沛精力和和多元色彩的Phi Ta Khon就成為丹塞大功德節的特色。

1990年後，由於泰國觀光和文創政策影響，Phi Ta Khon開始成為地方觀光和文創產品的發展重點，丹塞鄉政府強力打造Phi Ta Khon成為丹塞文化代表，

這些社會力量讓Phi Ta Khon的文化內涵從宗教轉向商業，變成藝術品。但為了維護傳統，鬼王鬼后的竹製造像仍必須在鬼面節結束後放水逐流，可是製作精美的Phi Ta Khon就不需要再丟棄，可以長期保留，做為家中裝飾，因此丹塞每戶人家中幾乎都掛有Phi Ta Khon面具。如今，商品化的Phi Ta Khon已擺脫惡鬼形象，轉變成為好的保護靈，同時也是一種歡樂象徵，一種能讓丹塞人感到自豪的文創品。

Phi Ta Khon的造型有鬼王跟小鬼兩種規格，鬼王鬼后是2-3公尺高的立體偶像，無法為人穿戴，其型制簡樸並凸顯性器，部份村民在製作鬼王鬼后時，會擬人化的幫祂們加上小孩。相較下，小鬼Phi Ta Khon則是人人都能扮演，所以是常人尺寸；椰子葉韒面具、碎布衣、銅鈴和男性陽具的尖狀武器是Phi Ta Khon的標準配備，銅鈴是為了製造聲響，而陽具則是泰東北社會用來表徵農作物豐收的符號。丹塞的文創品以Phi Ta Khon為主，它是丹塞特有的智慧財產，尤其是小鬼面具，最特別也最受觀光客喜愛。

Photo Credit：張雅粱 大Phi Ta Khon（鬼王與鬼后），筆者攝於丹塞Photo Credit：張雅粱

Photo Credit：張雅粱

Photo Credit：張雅粱 Phi Ta Khon 造型，筆者攝於 丹塞

小鬼面具的尺寸有大有小，製作步驟大致相同。一般來說，大面具的製作需耗時兩個月，小面具約7至10天就能完成，製作過程中，上色部分最需要技巧與耐心，因為面具上的圖紋講究精細工筆，需細心繪製各式線條，才能創作出華麗的視覺效果。

我看過不少藝師畫Phi Ta Khon面具，不打草稿且下筆純熟，年輕藝師Tods告訴我，他和他的朋友學畫Phi Ta Khon都是無師自通，看著別人畫，自己也就會畫了。Tods讓我想起丹塞的教育模式，當地的幼兒從小就開始認識Phi Ta Khon文化，到了中學，很多學生會自費買布和顏料，自行設計Phi Ta Khon的面具與服裝，換句話說，這些素人藝術家的養成一部份靠天賦，一部份則拜環境所賜，丹塞營造了Phi Ta Khon的學習環境，所以對當地人而言，學習Phi Ta Khon，是生活中極其自然的事。

Photo Credit：張雅粱 Phi Ta Khon繪製，筆者攝於 丹塞

藝術讓Phi Ta Khon產生許多可能，甚至有人會在面具上加上潛水鏡、歌手Lady Gaga，也會在帽型、紋樣跟主題上展現創意，讓Phi Ta Khon變裝成為西方武士等。正因為Phi Ta Khon具創意，又是獨特的Made in Thailand，所以2019年泰國環球小姐Paweensuda Drouin才會穿Phi Ta Khon服裝參加全球環球小姐的民族服裝大賽（2019 Miss Universe national custom），讓泰國在地文創走向國際舞台。

泰國是南傳佛教國家，對於鬼怪精靈，他們有不同於華人的想像與作為，同時，她的宗教文創與藝術也時有令外界驚艷之作，像鬼面節就是一個善用宗教信仰、在地資源和文化創意的例子。從偏鄉的宗教節慶成為國家級的文化遺產，丹塞的幸運並非偶然，而是持續教育與凝聚社區民眾的結果；雖然現階段泰國政府以重新定義傳統的方式區隔了寮國，為鬼面節爭取了無形文化遺產的地位，但農村發展是一系列不斷更新的過程，如何永續經營在地文化，看起來，丹塞未來的挑戰似乎才正要開始。

Photo Credit：張雅粱 Phi Ta Khon武士造型，筆者攝於 丹塞

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒