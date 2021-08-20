2021/08/20,
國際

泰國「一鄉一品」的文創產業成果：從鬼面節到環球小姐站上伸展台的民族服裝

泰國「一鄉一品」的文創產業成果：從鬼面節到環球小姐站上伸展台的民族服裝
Photo Credit：張雅粱

我們想讓你知道的是

某位年輕男子裝扮成Phi Ta Khon參加丹塞大功德節時，心血來潮戴著面具捉弄村民，並在遊行隊伍間跳起舞來，他的行為不但沒有被制止，反而讓人覺得很有趣。之後，越來越多人仿效他的行為，在遊行時也戴起自製的Phi Ta Khon面具，互相嬉鬧捉弄

泰國黎府丹塞縣的大功德節又稱鬼面節（ผีตาโขน, Phi Ta Khon Festival），它是受到寮國民俗影響而異地發展的面具節慶，但泰國文化部仍將鬼面節列入《2013年泰國無形文化遺產名錄》，目的就是要區隔寮國，重新定義泰東北的民俗傳統，因為對泰國而言，鬼面節雖受寮國文化影響，但丹塞的傳說、詮釋，以及自創的Phi Ta Khon造型，都讓鬼面節成為特有的地方節慶，有別於寮國，這是泰國政府在泰、寮共享文化中所採取的策略，以重新定義傳統的方式，為丹塞鬼面節爭取無形文化遺產地位，其中Phi Ta Khon最為人熟知，也最具在地特色。

Phi Ta Khon是泰國「一鄉一品」（หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์，One Tambon, One Product，OTOP）文化創意產業的成果之一，早在1982年時，泰國皇家保護署就成立了「邦賽民俗手工藝品中心」（Bang Sai Royal Folk Arts & Crafts Centre），這是泰國「一鄉一品」發展的搖籃。1997年，在前塔信（Thaksin Shinawatra）政府支持下，泰國向日本學習「一村一品」（One Village, One Product, OVOP）的經濟振興運動，於2001年時以專案方式在全泰國推行OTOP計畫，希望透過OTOP，由上而下地鼓勵每個鄉鎮開發在地產品，政府再從中幫助開拓市場，用意在於推廣泰國傳統手工業，希望將泰國的農村商品行銷至國內外，增進農民收益。

OTOP為泰國的文化創意產業帶來商機，以丹塞鄉為例，Phi Ta Khon檯燈曾在2006年得到OTOP五星級產品的肯定，原創Pornpis Thongkham受訪時提及創作動機，他觀察到丹塞沒有屬於自己的在地紀念品，於是開始設計Phi Ta Khon產品，將其結合當地竹製工業，讓檯燈成為了有丹塞風味的小禮品，沒想到產品推出後頗受好評，也為Phi Ta Khon文創開啟新局。

之後，丹塞鄉政府便將Phi Ta Khon視為文化品牌，持續扶植在地文創，大至公共藝術、店商擺飾，小至公仔、鑰匙圈等商品，全用Phi Ta Khon造型進行設計；甚至結合觀光資源，規劃OTOP旅遊村，以Phi Ta Khon形象經營社區，讓遊客進入丹塞市中心後，猶如走進一座Phi Ta Khon專屬的生態博物館。在「一鄉一品」政策帶領下，丹塞鄉政府以鬼面節營造文創環境，從地方民俗館、社區美學到觀光產業，全以Phi Ta Khon為主題，營造地方文化。

¹Ï1_Phi_Ta_Khon¸Ë¸mÃÀ³N
Photo Credit：張雅粱
Phi Ta Khon裝置藝術，筆者攝於丹塞
¹Ï2_Phi_Ta_Khon_¤å³Ð»s§@
Photo Credit：張雅粱
Phi Ta Khon 文創製作，筆者攝於丹塞
¹Ï3_¤j¤pPhi_Ta_Khon¥´¥d¼öÂI
Photo Credit：張雅粱
大小Phi Ta Khon打卡熱點，筆者攝於丹塞

所謂Phi Ta Khon就是山林鬼魅，但對丹塞人而言，祂是丹塞的保護靈，可護佑當地人平安。Phi Ta Khon有大小之分，「大Phi Ta Khon」為鬼王鬼后，每個鬼群各有一對，其它的「Phi Ta Khon」則是小鬼，必須聽命於鬼王。事實上，早期丹塞人認為Phi Ta Khon是不好的鬼，最初的大功德節是為了要趕走它，所以在儀式結束後，必須要將這些象徵惡鬼的大小Phi Ta Khon，包含裝扮時所穿戴的面具和衣服，一起丟入當地蓬猜寺後的孟河中，表示厄運遠離。

後來，某位年輕男子裝扮成Phi Ta Khon參加丹塞大功德節時，心血來潮戴著面具捉弄村民，並在遊行隊伍間跳起舞來，他的行為不但沒有被制止，反而讓人覺得很有趣。之後，越來越多人仿效他的行為，在遊行時也戴起自製的Phi Ta Khon面具，互相嬉鬧捉弄，於是，Phi Ta Khon舞蹈不經意地炒熱大功德節的氣氛，讓安魂祈福的節慶開始增添娛樂功能，其它村民也在慶典中感受到歡樂氣氛並學習包容他人。久而久之，展現充沛精力和和多元色彩的Phi Ta Khon就成為丹塞大功德節的特色。

1990年後，由於泰國觀光和文創政策影響，Phi Ta Khon開始成為地方觀光和文創產品的發展重點，丹塞鄉政府強力打造Phi Ta Khon成為丹塞文化代表，

這些社會力量讓Phi Ta Khon的文化內涵從宗教轉向商業，變成藝術品。但為了維護傳統，鬼王鬼后的竹製造像仍必須在鬼面節結束後放水逐流，可是製作精美的Phi Ta Khon就不需要再丟棄，可以長期保留，做為家中裝飾，因此丹塞每戶人家中幾乎都掛有Phi Ta Khon面具。如今，商品化的Phi Ta Khon已擺脫惡鬼形象，轉變成為好的保護靈，同時也是一種歡樂象徵，一種能讓丹塞人感到自豪的文創品。

Phi Ta Khon的造型有鬼王跟小鬼兩種規格，鬼王鬼后是2-3公尺高的立體偶像，無法為人穿戴，其型制簡樸並凸顯性器，部份村民在製作鬼王鬼后時，會擬人化的幫祂們加上小孩。相較下，小鬼Phi Ta Khon則是人人都能扮演，所以是常人尺寸；椰子葉韒面具、碎布衣、銅鈴和男性陽具的尖狀武器是Phi Ta Khon的標準配備，銅鈴是為了製造聲響，而陽具則是泰東北社會用來表徵農作物豐收的符號。丹塞的文創品以Phi Ta Khon為主，它是丹塞特有的智慧財產，尤其是小鬼面具，最特別也最受觀光客喜愛。

¹Ï4_¤jPhi_Ta_Khon¡]°­¤ý»P°­¦Z¡^
Photo Credit：張雅粱
大Phi Ta Khon（鬼王與鬼后），筆者攝於丹塞Photo Credit：張雅粱
¹Ï5__Phi_Ta_Khon_³y«¬¹Ï
Photo Credit：張雅粱
¹Ï6__Phi_Ta_Khon_³y«¬
Photo Credit：張雅粱
Phi Ta Khon 造型，筆者攝於 丹塞

小鬼面具的尺寸有大有小，製作步驟大致相同。一般來說，大面具的製作需耗時兩個月，小面具約7至10天就能完成，製作過程中，上色部分最需要技巧與耐心，因為面具上的圖紋講究精細工筆，需細心繪製各式線條，才能創作出華麗的視覺效果。

我看過不少藝師畫Phi Ta Khon面具，不打草稿且下筆純熟，年輕藝師Tods告訴我，他和他的朋友學畫Phi Ta Khon都是無師自通，看著別人畫，自己也就會畫了。Tods讓我想起丹塞的教育模式，當地的幼兒從小就開始認識Phi Ta Khon文化，到了中學，很多學生會自費買布和顏料，自行設計Phi Ta Khon的面具與服裝，換句話說，這些素人藝術家的養成一部份靠天賦，一部份則拜環境所賜，丹塞營造了Phi Ta Khon的學習環境，所以對當地人而言，學習Phi Ta Khon，是生活中極其自然的事。

¹Ï7__Phi_Ta_KhonÃ¸»s
Photo Credit：張雅粱
Phi Ta Khon繪製，筆者攝於 丹塞

藝術讓Phi Ta Khon產生許多可能，甚至有人會在面具上加上潛水鏡、歌手Lady Gaga，也會在帽型、紋樣跟主題上展現創意，讓Phi Ta Khon變裝成為西方武士等。正因為Phi Ta Khon具創意，又是獨特的Made in Thailand，所以2019年泰國環球小姐Paweensuda Drouin才會穿Phi Ta Khon服裝參加全球環球小姐的民族服裝大賽（2019 Miss Universe national custom），讓泰國在地文創走向國際舞台。

泰國是南傳佛教國家，對於鬼怪精靈，他們有不同於華人的想像與作為，同時，她的宗教文創與藝術也時有令外界驚艷之作，像鬼面節就是一個善用宗教信仰、在地資源和文化創意的例子。從偏鄉的宗教節慶成為國家級的文化遺產，丹塞的幸運並非偶然，而是持續教育與凝聚社區民眾的結果；雖然現階段泰國政府以重新定義傳統的方式區隔了寮國，為鬼面節爭取了無形文化遺產的地位，但農村發展是一系列不斷更新的過程，如何永續經營在地文化，看起來，丹塞未來的挑戰似乎才正要開始。

¹Ï8__Phi_Ta_KhonªZ¤h³y«¬
Photo Credit：張雅粱
Phi Ta Khon武士造型，筆者攝於 丹塞

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。