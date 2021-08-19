緬甸軍事政變造成1000人死亡，疫情死亡人數已超過1萬3600人

「援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）組織秘書Tate Naing向《路透社》表示，截至本週三 （18日），自2月1日緬甸爆發軍事政變至今，已造成超過1000人死亡，且實際受害者要比這數字要高。

DAILY UPDATE (17/08)



999 killed by this junta

7320 total arrested since coup

5712 currently detained/sentenced

1984 evading arrest warrant



brief https://t.co/bxneYiEd8F

detained https://t.co/P2PyrDQGEh

fatalities https://t.co/JdMXKIZqVo

releases https://t.co/W0bO1yXTWR pic.twitter.com/OuYOGKRALW — AAPP (Burma) (@aapp_burma) August 17, 2021

《海峽時報》報導，緬甸軍政府發言人並未對此有所回應，此前緬甸軍方曾表示「援助政治犯協會」提供數據過於誇大，且這個數據並未將死亡的數十名安全部隊成員納入其中。

自政變發生以來，緬甸國內陷入混亂，不僅抗議活動未曾停歇、邊境爆發戰亂，大規模的罷工也嚴重影響了經濟。與此同時，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續上升中，根據世界衛生組織資料，從2020年1月3日至今年8月17日 ，緬甸確診人數共累積了36萬291例，造成1萬3623人死亡，而本週17日的單日確診人數為3306、死亡人數為178。

根據非政府組織人權觀察（Human Right Watch）16日發佈的報告，目前COVID-19病毒正在緬甸監獄裡傳播，目前已有600多例確診案例，並且有許多因抗議政變而入獄的行動者因染疫而過世，例如45歲的醫生Maung Maung Nyein Tun在6月13日因參與公民抗命集會而被拘留，雖然已出現嚴重的COVID-19症狀，但仍被帶到位於奧波（Obo）的監獄，後來在曼德勒的一間醫院去世。

7月23日，位於仰光的永盛監獄爆發了抗議活動，原因是監獄內的疫情不斷惡化，加上79歲的全國民主聯盟前發言人那溫（Nyan Win）在獄中死於COVID-19，而截至8月9日，永盛監獄至少有12名囚犯染疫死。根據緬甸當地媒體報導，永盛監獄的9000名囚犯中，只有600人接種了疫苗，而為了減緩病毒傳播，永盛、東吁（Taungoo）和苗妙（Myaung Mya）監獄都已下令封鎖，若有囚犯出現症狀就需要被隔離，但僅有很少人接受檢測或治療。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 照片攝於7月14日，在緬甸仰光爆發疫情期間，當地人排隊以補充氧氣瓶內的氧氣。

從獄中被釋放的被拘留者向人權觀察表示，獄中幾乎沒有採取防疫措施，不僅口罩供應不足，衛生條件也極差，監獄當局也無特別安置老年囚犯或有健康問題者。

一位成長於曼德勒的作者Myat Myat Mon，在《外交家雜誌》上分享其家鄉如何對抗疫情。該作者家鄉（作者表示為保護該村莊，並未透露村名）有1452名村民、355戶人家，村長是由軍政府任命，但由於軍政沒有下達任何防疫措施，因此是由村民們自己對付疫情。

Myat Myat Mon表示，該村首先遇到的挑戰是防疫物資不足（快篩試劑、防護衣、口罩、屍袋和乾洗手液），不過幸運的是，該村的一名學生成為防疫物資的聯絡人，因此較其他村莊獲得較多物資，不過作者也提到，自政變爆發後，因為經濟活動大受影響，進而影響了農村的作物價值，然而在食物和基本必需品價格大幅上漲、村民資金短缺下，將會增加無法控制的風險。

最後Myat Myat Mon沈重表示「我的村子資源有限，但緬甸還有幾十萬個村子資源更少」，而根據其家鄉狀況，表示軍方並沒有在試圖緩解新冠肺炎的爆發，緬甸人民也沒人可以依靠，他呼籲國際援助應直接提供資源給基層政府——村莊，而非透過目前的軍政府去協調。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒