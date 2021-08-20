喀布爾變局教會我們重要的一課：自己的正義，必須靠自己伸張

在前天舉世瞠目的喀布爾大逃亡開始，幾乎所有國家都正在撤離相關人員，印度宣布永久關閉喀布爾大使館，美國大使館則是近乎完全關閉。雖然美國可能會隨情勢變化留下，現在阿富汗境內還在常態運作的大使館，剩下中國、俄羅斯、伊朗和巴基斯坦。

在這局沾沾自喜的贏家是塔利班與巴基斯坦，看似得利的中俄兩國卻沒有顯得太高興。即使塔利班的巴拉達爾與王毅7月底在天津的合照已經傳遍全世界，中國對這個極不穩定的鄰國新政權可能是有苦難言。俄國的反應則是「再看看」，雖然美軍離開中亞，可是伊斯蘭原教旨主義勢力擴張，對莫斯科來說一樣不好玩，或可能更糟。

取自中國外交部「Spokesperson發言人辦公室」推特

稍微逆風的說，阿富汗這題拜登並沒有搞錯方向。美國駐軍阿富汗目的是海外反恐戰爭，賓拉登授首以後，自然沒有半永久駐軍的意義。但對於拜登，筆者秉持一貫看法：「別低估喬搞砸事情的能力。」（Don’t underestimate Joe’s ability to f**k things up.）

明明七成美國民意、美國各大智庫都支持撤軍，大方向沒搞錯，可是拜登每次都可以搞砸。

對台灣而言，美軍撤離阿富汗不是壞事，因為台灣絕對是資源轉移集中的目標，可是我們必須考慮美國的輿論與全世界的信心變化。保守派不談，原本自由派善意期待拜登能有所作為，現在卻連CNN、MSNBC這些自由派大本營都氣得七竅生煙，BBC這類犀利老牌媒體當然更不客氣，直接說這就是西貢淪陷2.0。

光是美國公民、持有綠卡者與其家眷就有1.5萬人散在阿富汗各城，加上北約盟軍的輔助人員與在地夥伴，估計有6萬人需要撤離。另外還有估計總數30萬的阿富汗特殊庇護申請者，美國需要時間處理，以免觸動盟國對於接收難民的敏感神經。

龐大的盟軍駐在人員與尋求庇護者，這些絕非喊喊人權口號就能處理的問題，從敘利亞、白俄羅斯到阿富汗，歐洲對難民已經沒有什麼好臉色。華盛頓的決策者越晚平息現在的混亂，民主黨的期中選舉就會更難看，與歐洲盟邦的信心裂痕會更大，也更難在中亞使上力。

今年初拜登上台後，全世界自由派都為川普一幫人滾蛋而歡欣鼓舞，可是自由派搞錯了重點，西方保守派的性別刻板印象、反墮胎、種族主義固然討厭，但是他們不是自由的敵人，專制才是。拜登上台後媒體大肆鼓吹他「團結盟友」、「有系統的展開外交」，希望彌補川普四年的裂痕⋯⋯真的是這樣嗎？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

今年以來香港、緬甸、泰國的人權狀況急轉直下，伊朗核談判擱淺，以阿同盟卡關，烏克蘭差點被北約放生，白俄羅斯難民塞爆整個東歐，中俄的軍機試探越來越頻繁，非洲拉美持續動盪不安⋯⋯這些事情各國都看在眼裡，但因為疫情，前述的人權與地緣政治問題，都可以以拖待變。

但是阿富汗不一樣，那裡有大量盟軍駐守，不論地緣政治或人權理由，阿富汗都是敘利亞以外北約盟軍最重要的戰場之一。在阿富汗不能建立西式民主政府沒關係，決定撤軍也很合理，可是讓塔利班如山洪暴發一般沖垮盟軍計畫，這教人難以堅持對美國的信心。

細看阿富汗政府的快速倒台與喀布爾無血開城，對現在的美國政府會更悲觀。當年西貢撤退雖然倉皇，但越戰越南化後越共壯大是美國意料之中。尼克森的主菜是把戰略重心轉向聯中制蘇，南越敗退的重要性，比不上季辛吉跟周恩來在北京開不開心。

可是今天拜登有其他交易嗎？顯然沒有。如果美國的情報系統沒有失靈，不會發生喀布爾大逃亡，不會有數萬盟國人員困在阿富汗這等混亂局面。

而且，塔利班雖然還要跟北方聯盟殘軍打內戰，但能夠模仿先知無血進入麥加，無疑是重現了阿拉庇佑的神蹟，這會讓塔利班強化其神聖的正當性。塔利班盤據農村20年建立的牢固穆斯林基層，會更擁戴新政權，北方聯盟殘軍恐怕寸步難行。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 塔利班士兵

綜觀全局，美國勢力從中亞「潰逃」，首先會給印度更大的地緣壓力，讓巴基斯坦、伊朗的反美氣焰高漲。中俄會想方設法填補中亞權力真空，雖然這會帶給中俄更大的負擔，相對地美國會更難在歐亞內陸制衡一帶一路計畫與中俄的軍事擴張。

對於美國盟邦而言，美國威信掃地，連帶戰後國際體系更加失靈。各國會加速重返地緣政治衝突，歐盟可能集體右轉。對美國自身而言，民主黨吹噓的國際外交手段已經無法取信於眾，磨刀霍霍的共和黨各派因此有團結契機。

台灣算是阿富汗撤軍後，少數的意外得利者。川普嘲笑民主黨而說出「台灣接下來恐怕會有壞事發生」，這顯示美國政壇清楚知道台海是下一個最可能失火的地方，兩黨可能會加碼友台挺台。加上日本推進「自由與繁榮之弧」、英國「重回蘇伊士以東」、立陶宛引領三海倡議國家「醞釀冰島時刻」，歐盟／北約／G7皆宣言重視台海穩定，台灣已經是世界矚目的地緣政治舞台正中心。

台灣政府很清楚這件事，尤其外交部積極與QUAD、三海倡議國家加深合作，在安全、經貿、科技領域建立緊密關係。但是台灣的「公衛疫情」和「政治疫情」，仍然讓台灣內部籠罩著一層陰影，只要稍有不慎，中共隨時奪取台灣的國家利益。

即使我們審慎行事，習近平還是有可能動手。我們能做的只有盡量準備，注意風吹草動，在危機發生時將災害降至最低。台灣當然不是阿富汗，但外力不可恃，我們得自立自強。畢竟喀布爾變局教會我們重要的一課：自己的正義，必須靠自己伸張。

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