阿富汗變天，中國最怕同屬遜尼派的塔利班成為東突的盟友

文：黃澎孝

8月15日晚上7點半，阿富汗塔利班兵不血刃地進入首都喀布爾，隨後佔據了潰逃一空的總統府，並宣佈將儘快成立新政權。阿富汗正式變天了。雖然，阿富汗距離台灣10萬8千里，但是，島內外的紅媒們，卻不放過這個大做文章的機會，於是乎：

有人嘲笑美國

塔利班是對美國的「終極羞辱」。

喀布爾見證「阿富汗西貢慘案」。

有人恐嚇台灣

阿富汗讓民進黨看見美國真面目。

阿富汗就是台灣的前車之鑒。

今日阿富汗，明日台灣⋯⋯。

簡直是「為賦新詞強說愁」，為了藉機擾亂台灣民心，「牛頭馬面」亂湊一通，無知可笑到連中共官媒都看不下去了。中國深圳衛視《直播港澳台》旗下的《直新聞》，8月16日就發表了一篇「特約評論員」張思南所撰寫，題為：《塔利班上台 美國真的徹底失敗？中國需警惕一種可能》的文章。

文章指出：對於中國而言，美國在阿富汗的「潰敗」不見得就是完全的失敗，塔利班在阿富汗的勝利對中國更是一個「未知數」。文章認為：以「從前塔利班」的認識，來套「今天的塔利班」，一定會出現嚴重的誤讀。

文章認為，「現在的塔利班」明顯有意向西方世界的價值觀靠攏，試圖取得西方世界輿論的認同。因此，奪取全國政權後的塔利班，未必就會繼續站在美國與西方世界的對立面之上。

張思南甚至研判：只要美國肯承認塔利班政權，乃至於給予一定的好處，再過幾年，美國未必不能再風風光光地回來。當然，張思南有其一定的「言論侷限」，所以，他不敢繼續暢談：為何塔利班的勝利，對中國是個「未知數」？

那就讓我來「點破盲腸」吧：

塔利班（Taliban）是普什圖語的音譯，意即「伊斯蘭教的學生」，或意譯為「神學士」。他們本是發源於坎達哈（Candahar）地區的「遜尼派」伊斯蘭原教旨主義者，比較教條又激進的民兵組織。 中國新疆的維吾爾族，在宗教信仰上，恰恰正好是伊斯蘭「遜尼派」。歷史上，維吾爾與他們的關係，可謂千絲萬縷⋯⋯。 將來塔利班執政後，對鄰近新疆的維吾爾人會有什麼影響？是否會加劇「東突」獨立運動？

取自中國外交部「Spokesperson發言人辦公室」推特

王毅7月底在天津會見塔利班訪問團時的ㄧ段話，特別值得玩味，他說：

東突厥伊斯蘭運動是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成直接威脅。打擊「東伊運」是國際社會共同責任。 希望阿富汗塔利班同「東伊運」等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。

這就是張思南所不敢明說的「未知數」吧。

其實，美國2001年進軍阿富汗這個所謂的「帝國墳場」，乃是為了「反恐戰爭」。 但是，自從賓拉登於2011年被美國擄殺後，反恐戰爭也逐漸消停了，美國繼續耗費巨資駐軍阿富汗，已無太大意義。甚至於，形同幫中國看守後門，以防塔利班與東突合流。

因此，早在川普總統時期，美國就在2020年2月與塔利班在杜哈簽署了協議，塔利班承諾不讓蓋達組織（Al-Qaeda）或任何其他極端團體在他們掌控的地區行動。美國則承諾將在14個月內完全撤出他們在阿富汗的軍隊。

換言之，美軍撤出阿富汗並非「潰敗」，而是「戰略轉移」，以便集中更多的力量來對付中國。

事實上，對於美軍撤出阿富汗，中國就曾一再批評美國是「不負責任的甩鍋」行為。中國外交部發言人趙立堅更曾批評說：

美方從阿富汗撤軍同所謂應對中國挑戰掛鈎的言論，有損中美互信，不利於兩國在國際地區問題上的協調合作。

因為，美軍撤離後，一方面加大了美國在印太地區對付中國的力度，另一方面，中國又無力填補這一地區的權力真空，北京當局唯恐塔利班的執政，會影響到新疆、巴基斯坦和伊朗。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

尤其，伊朗的什葉派政權，本即遜尼派的歷史宿敵，在塔利班政權的壓力下，伊朗將會更傾向與美國在伊核談判中妥協，以換取美國減輕對伊朗的軍事壓力和經濟制裁。這當然會影響到伊朗和中國的親密關係。

事實上，阿富汗變天，中國不但收割不了國際政治上的利益，更得頂著「未知數」的鍋，花大錢來滿足這個怠慢不得的「新朋友」。因為，早在今年7月底，塔利班第二號人物巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar），前往中國訪問時，就已明言希望中國能夠「參與」阿富汗的「重建工作」，擺明了寄希望於中國經援的態度。

問題是，阿富汗是個有名的投錢無底洞，根據美國「阿富汗重建特別監察小組」（Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR）的統計，20年來，美國政府用於阿富汗「重建工作」的支出，已超過1430億美元。

中國政府又有多少財力，來接手美國原本的「重建」工作，才能讓塔利班不致於太失望呢？

至於美國，雖然面子上一時有點掛不住，但是，從阿富汗的泥淖抽身後，可以更專注於經營印太戰略，把中國緊緊封鎖於第一島鏈外，台灣的安全不是得到更多的保障了嗎？

更何況，阿富汗變天又不是解放軍出兵造成的，怎麼會有趙少康這樣的人，在阿富汗變天後 問蔡英文：「兵臨城下那日要戰還是逃？」台灣又沒塔利班那樣的民兵稱亂，只有一些跪舔中共的軟骨頭，何懼之有呢？

事實上，70幾年來，美國始終緊緊地抓住台灣不放，即便在美中關係的蜜月期，美國透過「台灣關係法」的立法，仍把台灣視為不容中國染指的禁臠。如今，美中翻臉，敵對以視，更沒有任何讓美國棄台灣而去的理由或跡象，而能讓一個正常的台灣人憑空得出：「今日阿富汗，明日台灣」的結論？除非是別有用心的嘍。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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