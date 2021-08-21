趙少康硬拿台灣比做阿富汗，是把「共軍跨海攻台」想像的太天真容易了

文：黃澎孝

美軍撤出阿富汗，把戰略重心移轉到了印太，連帶更加明確地強化了台灣的安全。但是，趙少康卻忙著蹭新聞熱度，硬拿台灣比做阿富汗。還質問蔡英文總統：「兵臨城下那日，要戰還是要逃？」簡直把「共軍跨海攻台」，想像的太天真容易了。

其實，趙少康這番危言聳聽的話，目的是想要「帶風向」，帶出他以下的議論：

以台灣現況，如果要戰，⋯⋯根本無法應付爆發全面戰爭時的國防需求，我們現在這些兵能戰嗎？

繞了一大圈，趙少康最後還是回到藍營的「紅統」基調。說穿了，就是拐彎抹角地鼓吹：台灣向中國求和，兩岸別打了，統一算啦。

其實，趙少康這種言論一點也不新奇。多少去對岸舔共、邀寵、牟利的退將、政客、名嘴不也都說：「台軍是紙老虎」嗎？不也都說：「武統台灣易如反掌」嗎？

為什麼「軍容壯盛」「戰艦如雲」的解放軍，70幾年來始終踏不出揮軍渡台的這一步呢？共軍不渡海，怎能「兵臨城下」呢？趙少康先生，你能給個答案嗎？

你瞧他所舉出：美軍在越南失利、在阿富汗撤軍的例子，來寓言共軍「兵臨城下」之日。我們就會發現：趙少康根本就是一個「軍盲」。

台海保衛戰的戰場和戰爭的型態，與越南或阿富汗是截然不同的，怎能擺在一齊相提並論呢？中國在台灣既沒有「越共游擊隊」，也沒有「塔利班民兵」，共軍想要「兵臨城下」就非得要先想辦法解決「渡海」問題。

Photo Credit: 中央社 台東市區1日出現飛彈車隊且有警車開道，軍事專家研判是雄三飛彈和天弓三型飛彈，民眾看到這壯觀場面高喊過癮。中央社記者盧太城台東攝 109年7月1日

二戰期間納粹德軍夠強了吧？為什麼跨不過寬僅34公里的多佛海峽，直接進攻英國呢？原因就在於1940年，打了三個月的英倫空戰，德國空軍以失敗告終。由於無辦法掌握絕對的「空優」，就算是希特勒那樣的狂人，也不敢叫他的軍隊渡海送死⋯⋯。

恰恰美軍的最強項，就在於他的海空軍，乃至於新成立的「太空軍」。而且，就在距離台灣600公里外的琉球，美空軍「第五航空隊」在亞洲最大的嘉手纳空軍基地，部署了包括F-35在內的200架先進戰機。

在琉球的普天間基地，美軍陸戰隊第三遠征軍有 4000名精銳部隊駐守，配備了包括魚鷹式旋翼機在內的80架飛機。他們的任務何在？已經是公開的秘密。

姑且不談美軍來不來，就以「台軍」而言，台灣擁有的飛彈密度與以色列幾乎不相上下。2016年7月1日發生的雄風三型反艦飛彈誤射事件，就能把40海哩外的小漁船擊穿。這起烏龍事件，「不慎」洩漏了我國自製反艦飛彈的實力。

據報導：目前國產雄風二丶三型飛彈服役數量約為300枚左右，近期還要再產製50枚。如果再加上美國過去歷次售台各型魚叉飛彈的數量約在300至320枚之間，再加上最近售台的135枚AGM-84H／SLAM-ER增程型距外陸攻飛彈，以及400枚RGM-84L-4 Block II岸置魚叉飛彈，合計就約達850枚之多。

換言之，台灣擁有的各型反艦飛彈的數量已達到1200枚。配合美國提供的軍規GPS定位，共軍的渡海船團還能倖存幾艘呢？這哪能談到什麼「兵臨城下」呢？

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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