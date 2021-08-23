【書評】劉梓潔《希望你也在這裡》：這是一本讀完以後會想模仿裡頭角色心情的了不起小說

文：吳曉樂（作家）

劉梓潔一直是我私心「絕不出錯」的作家。

上一本《自由遊戲》，我收藏散裝版，六本粉紅小冊散散地斜躺在家裡茶几上，造訪的友人們誤認為宣傳小冊，好奇地拿起來一看，問，「這是什麼？」、「小說」、「怎麼沒釘在一起？」、「你自己決定順序啊」、「那你從哪一篇開始讀」、「你讀完了我再告訴你」、「為什麼」、「這樣才好玩啊」。

上述的對話，至少出現了三次，我化身為NPC，告知造訪的玩家，並暗中觀察著他們的玩法，六個時間點，七百二十種理解的可能，是一本小說，又不僅僅是一本小說。

這本《希望你也在這裡》，遊戲擴充了，直爽又迷糊的茉莉，她、回、來、了。依然雲遊四方，依然興之所至。延續著《自由遊戲》，劉梓潔再次以小說來觸碰著一些問題：人宣稱自己擁有時，她擁有什麼？而一個人並不執著擁有時，她可以在哪裡？

《自由遊戲》以感情的「收闔」，聚焦人如何在關係中依然實踐自我，《希望你也在這裡》，版圖更為開闊，描述人與人之間的萬有引力。

主角連美雅是一個「茉莉的嫉妒者」，她嫉妒茉莉活得那麼多，嫉妒茉莉的理論，「不要對號入座」、「當你什麼都沒有的時候，反而要開心，你自由了」，一句一句都是連美雅的背反。她是私生女，國小家中突逢變故，母親連愛鳳把她往外婆家送，母女之間從此止於泛泛。

另一位角色謝安得，也是私生子，想對號入座，卻連自己的號碼是什麼都說不明白。角色與角色之間的關係十分耐人尋味，連美雅與連愛鳳疏離卻隱約有所感應的母女關係，連愛鳳與謝安得歲數差一倍卻一再擦出的火花，至若連美雅與謝安得日後相識，那跌宕起伏的心理狀態⋯⋯。

連美雅與謝安得在尋找自己的過程，也看懂了，有時生命太大，人們必須落荒而逃，若逃走的人是父母，也無妨有朝一日人子真誠地面對他們。意識到你我皆凡人，是書中極致的溫柔，連美雅與連愛鳳在榻榻米套房那晚的對話，謝安得跟荒唐父親、神性母親的互動，句句如有金粉灑落，我想複寫到我長長遠遠地記得。

小說中一連串地名也牽涉了豐富的移動狀態。連愛鳳在家變之後連日把私生女連美雅載往花蓮娘家。連美雅在感情不遇之後，前往京都與十年不見的母親會合。被酒家女母親擱置於東莞酒店的謝安得，七歲被父親與父親的元配帶到溪洲，又輾轉在雲林、台北、京都流連，最終，他跟連美雅都渴望前往雲南大理，一個尋母，一個追蹤著茉莉。

我聯想到婁燁的《推拿》，看不見的沙復明，聽見旁人對同事都紅美貌的讚嘆，對都紅有了一分情感上的期待，同樣看不見的都紅告訴他，「美是災難，你的虛榮心迷上了一個概念」；概念沒有不好，是一個指向，就像是我們行車時看到路旁的標示也會感到心安，然而概念也迷惑我們，讓我們以為到了一個叫做「巴黎」的地方，就會得到「巴黎」的經驗。

謝安得提到的電影《巴黎，德州》本身就是個隱喻，聽到巴黎就覺得旖旎，但若發現她位於德州，你的出發將往哪兒去？也像是王家衛《春光乍洩》，黎耀輝心心念念的「伊瓜蘇瀑布」。他們要前往的豈止是瀑布。

書中角色兜兜轉轉，遷徙之途，一點一滴地認識到，心要往哪裡。有時出發即抵達，離開即歸返。讀電影系的謝安得說了好幾部電影的名字，《巴黎，德州》、《烈火情人》，《雲端情人》等，不妨視為顆顆超連結，一顆一顆連成線，連成角色沒有宣之於口的幽微台詞。

佛洛姆在《逃避自由》一書裡，闡述了人往往因自由而孤獨，而孤獨會轉而讓人們寧願放棄自由。《希望你也在這裡》裡，角色也在猶豫著、徘徊著，展示著真實的生命情貌。同行二人感覺不壞，然而，也像連美雅說的，「旅行是這樣吧，一個人，還是得走」。生命從不擔保完美，我們依舊可以玩一場自由遊戲，遊戲裡沒有人不犯錯，是意想不到也是福報，你我都還在輪迴。

這是一本讀完以後會想模仿裡頭角色心情的了不起小說。

書籍介紹

《希望你也在這裡》，皇冠文化出版

作者：劉梓潔

【本書特色】

如果世界從來不如我們所願，

何必要照著它的路走？

劉梓潔以這部小說，揭開路上的迷人和迷惘，熱鬧和寂寞。

對生命的種種疑問，也許那些錯身而過的風景就是解答。

我們背著各自的人生上路，和他人分享交換，

回來的時候，會變得輕一點嗎？

【作者介紹】

劉梓潔，1980年生，彰化人。台灣師大社教系新聞組畢業，清華大學台灣文學研究所肄業。曾任《誠品好讀》編輯、琉璃工房文案、中國時報開卷週報記者。2003年，以〈失明〉獲得聯合文學小說新人獎；2006年以〈父後七日〉榮獲林榮三文學獎散文首獎，並擔任同名電影編導，於2010年贏得台北電影節最佳編劇與金馬獎最佳改編劇本。

近年並跨足電視，擔任《徵婚啟事》、《滾石愛情故事》編劇統籌。著有散文集《父後七日》、《此時此地》、《愛寫》，短篇小說集《親愛的小孩》、《遇見》，長篇小說《真的》、《外面的世界》、《自由遊戲》。現為專職作家、編劇。

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Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航